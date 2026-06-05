Elektrikli araçlarda batarya ömrü korkusu: Veriler ne söylüyor?

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde batarya ömrüyle ilgili endişeler, birçok sürücünün elektrikli araçlara geçişini yavaşlatıyor. Ancak yüksek kilometreli araçlardan gelen veriler, durumun sanıldığı kadar kötü olmadığını gösteriyor.

200 bin, 300 bin hatta 400 bin kilometreyi aşan çok sayıda Tesla'nın incelendiği örneklerde, araçların önemli bir kısmının halen orijinal bataryalarıyla kullanılmaya devam ettiği görülüyor.

Örneğin taksi olarak kullanılan ve sık sık hızlı şarj edilen bir Tesla Model 3, 350 bin kilometreye yakın kullanımın ardından batarya kapasitesinin yüzde 88,5'ini korumayı başardı. Birleşik Krallık'ta hizmet veren bir Tesla Model S ise yaklaşık 690 bin kilometrede halen orijinal bataryasıyla çalışıyor.

En büyük kayıp ilk birkaç yılda

Batarya testleri yapan Voltest şirketinin CEO'su Davide Giacobbe'ye göre bataryalarda en büyük kapasite kaybı genellikle ilk birkaç yıl içerisinde yaşanıyor. Sonrasında ise yıpranma hızı belirgin şekilde yavaşlıyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, batarya sağlığını etkileyen asıl unsurun kilometreden çok kullanım şekli olduğuna dikkat çekiyor. Aşırı sıcaklıklar, sürekli hızlı şarj kullanımı ve bataryanın uzun süre çok yüksek veya çok düşük şarj seviyelerinde tutulması yıpranmayı artırabiliyor.

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Ayrıca LFP (lityum demir fosfat) bataryaların, NMC tipi bataryalara göre uzun vadede daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Bazı LFP bataryalı Tesla modellerinin 300 bin kilometrenin üzerinde kullanım sonrasında bile yüzde 90'ın üzerinde sağlık değerine sahip olduğu ifade ediliyor.

Tüm bu veriler, elektrikli araçlara dair en yaygın endişelerden birini zayıflatıyor: batarya ömrü korkusu. Gerçek dünya örnekleri, doğru kullanımla elektrikli araç bataryalarının uzun yıllar boyunca güvenle hizmet verebildiğini ortaya koyuyor.

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Elektrikli araçlarla ilgili en büyük korku boşuna olabilir

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