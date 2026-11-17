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Oynat Bentley’nin ilk tam elektrikli lüks SUV modeli Torcal, henüz üretime girmeden büyük bir ilgiyle karşılaştı. Gelecek yıl üretimine başlanacak olan aracın 2027 yılına ait tüm kontenjanı şimdiden doldu. Volkswagen Grubu'nun PPE platformunu kullanan ve markaya yeni, genç müşteriler kazandıran elektrikli SUV için bugün sipariş verenlerin 2028 yılını beklemesi gerekecek. Bu yoğun talep, küresel satışları gerileyen marka için büyük bir moral kaynağı oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bentley’nin elektrikli otomobillere geçişi gecikmiş olsa da ilk modeli Torcal’a gelen talep markanın yüzünü güldürüyor. Henüz seri üretime girmeyen elektrikli SUV’nin 2027 için ayrılan tüm üretim kontenjanı doldu.

Bentley’ye yeni müşteriler getiriyor

Volkswagen Grubu’nun PPE elektrikli araç platformunu kullanan Torcal, tamamen elektrikli Porsche Cayenne ile yakın teknik akrabalığa sahip. Bentley ürün gamında ise daha büyük olan Bentayga’nın altında konumlanıyor.

ABD’de 222.495 dolardan başlayan fiyatı, 231.150 dolarlık Bentayga’ya göre markaya giriş maliyetini bir miktar düşürüyor. Torcal S’in başlangıç fiyatı 262.695 dolar, First Edition’ın ise 300.995 dolar olarak açıklanıyor.

Tam Boyutta Gör Buna rağmen ilk müşterilerin en çok tercih ettiği versiyon, daha yüksek performanslı Torcal S olmuş. Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser’a göre yeni model, daha genç müşterilerin ve daha önce Bentley sahibi olmamış müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Kişiselleştirmeyle fiyat 300 bin sterlini aşıyor

Müşteriler, kişiselleştirme seçeneklerinde de bütçeyi yüksek tutuyor. Walliser, bazı siparişlerin 300 bin sterlinin üzerinde fiyatlara ulaştığını söylüyor. Torcal’ın İngiltere’deki başlangıç fiyatı ise 173.300 sterlin.

Torcal’a gelen ilk talep, satışları gerileyen Bentley için önemli. Markanın küresel teslimatları yılın ilk dokuz ayında yüzde 17,5 düşerek 5.970 adede indi. Şirket, yeni modelin müşteri kitlesini genişletmesini bekliyor.

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Elektrikli Bentley Torcal, daha üretilmeden yok sattı

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