İlk elektrikli Bentley tanıtıldı: Torcal, 821 hp güç ve 600 km menzil sunuyor

Torcal, aynı zamanda kaputunun altında ne olursa olsun markanın gelecekteki tüm tasarımlarına yön verecek yepyeni bir tasarım dilini de başlatıyor.
Yeni Bentley Torcal, özellikleriyle neler sunuyor❓
Performansın zirvesini temsil eden Torcal S ise Launch Control (Kalkış Kontrolü) aktifken 653 kW (888 hp) güç ve 1.350 Nm tork sunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanması 2.8 saniyeye düşerken, maksimum hız 260 km/s olarak açıklandı.
Ayrıca Bentley mühendislerinin, aracın hızlanmasını daha da ileriye götürebilecek imkana sahip olmalarına rağmen bilerek durduklarını belirtmeleri dikkat çekiyor. Mühendisler, bu noktanın ötesindeki ivmelenmenin Bentley müşterileri için konforsuz bir deneyime dönüştüğü sonucuna varmışlar.
800V mimari ve 400 kW hızlı şarj
Torcal, 400 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %10’dan %80 doluluğa 20 dakikanın altında ulaştırabiliyor. Uygun bir hızlı şarj istasyonunda sadece 7 dakikalık şarj ile 161 km menzil kazanabiliyor. Batarya paketi marka tarafından 10 yıl / 160.000 km garantiyle destekleniyor.
Bentley’nin en kısa dört kapılısı
Tasarım tarafında ön yüzde ışıklandırmalı devasa elmas ızgara dikkat çekerken, parçalı far yapısı ve ultra ince gündüz LED’leri markaya çok daha modern bir çehre kazandırıyor. Keskin gövde hatlarını azaltıp kütlesel duruşa odaklanan Bentley, kabin tarafında geleneksel el işçiliğini yeni nesil dijital teknolojilerle birleştiriyor.
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