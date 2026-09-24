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    İlk elektrikli Bentley tanıtıldı: Torcal, 821 hp güç ve 600 km menzil sunuyor

    Uzun süredir beklenen İngiliz lüks devi Bentley, tamamen elektrikli ilk otomobili olan Torcal SUV'u tanıttı. Markanın 4. model serisi olan Torcal, 888 beygir gücüyle sınırları zorluyor.

    Elektrikli Bentley Torcal tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yıllardır süren geliştirme çalışmalarının ardından Bentley, markanın geleceğini temsil eden ilk tamamen elektrikli modeli Torcal’ın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Sadece elektrikli bir Bentayga olmanın ötesine geçen model; Continental GT, Flying Spur ve Bentayga’nın ardından markanın dördüncü ana model serisi olarak konumlanıyor.

    Torcal, aynı zamanda kaputunun altında ne olursa olsun markanın gelecekteki tüm tasarımlarına yön verecek yepyeni bir tasarım dilini de başlatıyor.

    Yeni Bentley Torcal, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Elektrikli Bentley Torcal tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lansmanda iki farklı versiyonla sunulan Torcal’ın standart versiyonu 604 kW (821 hp) güç ve 1.194 Nm tork üretiyor. Bu devasa SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlarken maksimum 250 km/s hıza ulaşıyor.

    Performansın zirvesini temsil eden Torcal S ise Launch Control (Kalkış Kontrolü) aktifken 653 kW (888 hp) güç ve 1.350 Nm tork sunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanması 2.8 saniyeye düşerken, maksimum hız 260 km/s olarak açıklandı.

    Ayrıca Bentley mühendislerinin, aracın hızlanmasını daha da ileriye götürebilecek imkana sahip olmalarına rağmen bilerek durduklarını belirtmeleri dikkat çekiyor. Mühendisler, bu noktanın ötesindeki ivmelenmenin Bentley müşterileri için konforsuz bir deneyime dönüştüğü sonucuna varmışlar.

    800V mimari ve 400 kW hızlı şarj

    Elektrikli Bentley Torcal tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her iki versiyonda da çift kalıcı mıknatıslı senkron motor ve 800 voltluk elektrik mimarisi görev yapıyor. 113 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip devasa batarya paketi, WLTP normlarına göre 600 km’ye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Torcal, 400 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %10’dan %80 doluluğa 20 dakikanın altında ulaştırabiliyor. Uygun bir hızlı şarj istasyonunda sadece 7 dakikalık şarj ile 161 km menzil kazanabiliyor. Batarya paketi marka tarafından 10 yıl / 160.000 km garantiyle destekleniyor.

    Bentley’nin en kısa dört kapılısı

    Elektrikli Bentley Torcal tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tam 5 metre uzunluğa sahip olan Torcal, ilginç bir şekilde Bentley gamındaki en kısa dört kapılı model ünvanını taşıyor. Kullanışlılıktan ödün vermeyen araçta arkada 460 litre, ön kaputun altında (frunk) ise ekstra 90 litrelik bagaj hacmi sunuluyor.

    Tasarım tarafında ön yüzde ışıklandırmalı devasa elmas ızgara dikkat çekerken, parçalı far yapısı ve ultra ince gündüz LED’leri markaya çok daha modern bir çehre kazandırıyor. Keskin gövde hatlarını azaltıp kütlesel duruşa odaklanan Bentley, kabin tarafında geleneksel el işçiliğini yeni nesil dijital teknolojilerle birleştiriyor.

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