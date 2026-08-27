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    Elektrikli bisiklet dünyasını sarsacak motor: 1.700 watt güç

    Bafang, elektrikli bisikletler için geliştirdiği yeni motorlarla güç limitlerini zorluyor. Sistemler, zorlu yokuşlarda sürücüye yüzde 800’e kadar pedal desteği sunuyor.

    Elektrikli bisiklet dünyasını sarsacak motor: 1.700 watt güç Tam Boyutta Gör
    Bafang, elektrikli bisikletlerde performans çıtasını oldukça yukarı taşıyan yeni motorlarını duyurdu. Şirketin yeni modelleri, özellikle zorlu yokuşlar ve teknik parkurlarda sürücülere çok daha güçlü bir destek sunmayı hedefliyor.

    1.700 watt güç sunuyor

    Yeni M510RS ve M560RS motorları Bafang’ın geçen yıl Eurobike fuarında konsept olarak sergilediği sistemlerin üretim versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Her iki motor da 4-6 Eylül tarihlerinde Italian Bike Festival’de resmi olarak tanıtılacak. Seri üretimin ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanıyor.

    Elektrikli bisiklet dünyasını sarsacak motor: 1.700 watt güç Tam Boyutta Gör
    M510RS, normal kullanımda 110 Nm maksimum tork üretiyor. Bafang’ın kısa süreli Boost-to-Limit modu devreye alındığında bu değer sistem voltajına bağlı olarak 120 veya 130 Nm’ye kadar çıkabiliyor. Motor, 36 voltluk sistemde 1.100 watt, 48 voltluk sistemde ise 1.300 watt tepe güce ulaşabiliyor.

    Asıl yüksek performans ise M560RS modelinde ortaya çıkıyor. Motor normal çalışma sırasında 120 Nm tork sağlarken Boost-to-Limit ile bu değer 150 Nm’ye kadar yükseliyor. 36 voltluk versiyon 1.400 watt, 48 voltluk versiyon ise 1.700 watt tepe güç üretiyor. Üstelik M560RS’nin ağırlığı yalnızca 3,3 kilogram seviyesinde.

    Pedal desteği yüzde 800’e ulaşıyor

    Elektrikli bisiklet dünyasını sarsacak motor: 1.700 watt güç Tam Boyutta Gör
    Boost-to-Limit modu etkinleştirildiğinde sistem, sürücünün uyguladığı gücün yüzde 800’üne kadar pedal desteği sağlayabiliyor. Başka bir ifadeyle motor, sürücünün pedala uyguladığı gücün sekiz katına kadar katkı sunabiliyor. Daha ölçülü bir seçenek olan Sport+ modu ise koşullara göre yüzde 500’e kadar adaptif destek sağlayabiliyor.

    Bu seviyeler, günlük kullanım için tasarlanan 350 veya 500 watt sınıfındaki elektrikli bisiklet motorlarından ciddi şekilde ayrışıyor. M510RS ve M560RS, özellikle elektrikli dağ bisikletleri (e-MTB) için tasarlanıyor. Bu bisikletlerde çok dik tırmanışlar yapıldığı için bu kısa süreli anlık yüksek güç önemli bir fayda sağlayabilir.

    Bu arada her iki RS modelinde altı eksenli IMU, tork, kadans ve tekerlek hızı sensörleri bulunuyor. Bu sensörler, bisikletin ve sürücünün hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip ederek motor desteğinin buna göre ayarlanmasını sağlıyor. Şirkete göre RS sistemleri, standart M510 ve M560 motorlarına kıyasla yüzde 50 daha hızlı tepki veriyor.

    Mevcut modellerle uyumlu

    Yeni motorların bisiklet üreticileri açısından önemli bir avantajı da mevcut modellerle olan uyumluluk. M510RS ve M560RS, standart M510 ve M560 ile aynı montaj bağlantılarını kullanıyor. Böylece bu motorlar etrafında halihazırda bisiklet geliştiren üreticilerin RS versiyonlarına geçiş için tamamen yeni kadrolar tasarlaması gerekmeyecek.

    Ek olarak Bafang, M560RS'yi Avrupa'daki 25 km/s ve ABD'deki 45 km/s hız gereksinimlerine yönelik farklı versiyonlarla sunacak.

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    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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