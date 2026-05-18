    Elektrikli BMW 1 Serisi geliyor: Neue Klasse ile köklü değişim

    BMW, kompakt hatchback modeli 1 Serisini yenilemeye hazırlanıyor. İçten yanmalı ve elektrikli versiyonlarla gelecek olan yeni model önemli dönüşüm geçirecek.   

    BMW, kompakt hatchback segmentindeki en önemli modellerinden biri olan 1 Serisi için köklü bir dönüşüm hazırlıyor. Şirketin yeni nesil stratejisi kapsamında, tamamen elektrikli bir versiyonun yolda olduğu ve bu modelin “i1” adıyla gelebileceği belirtiliyor.

    Yeni BMW 1 Serisi 2028'de gelecek

    Mevcut BMW 1 Serisi, 2028’de yenilenecek ve bu kez iki farklı versiyonla yola devam edecek. Biri içten yanmalı mevcut F70'nin devamı olurken, diğeri tasarım olarak benzese de, tamamen elektrikli ve bağımsız bir model olarak Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecek.

    Yeni elektrikli hatchback, BMW’nin geçmişte “i3” adıyla sunduğu yüksek gövdeli tasarım anlayışını tekrarlamayacak. Bunun yerine daha alçak, klasik hatchback oranlarına sahip bir yapı hedefleniyor. Bu yaklaşım, aracı SUV benzeri bir hisse sahip olmaktan uzaklaştırarak daha dinamik bir sürüş karakteri sunmayı amaçlıyor.

    Arkadan itişli 322 beygir motor seçeneği sunulabilir

    BMW’nin yeni 1 serisiyle birlikte yeniden arkadan itiş (RWD) mimarisine dönebileceği de belirtiliyor. Son iki nesildir önden çekişli olarak üretilen 1 Serisi, elektrikli dönüşümle birlikte sürüş karakteri açısından markanın geleneksel DNA’sına daha yakın bir yapıya kavuşabilir. Performans tarafında ise yeni elektrikli 1 Serisi’nin yaklaşık 322 beygir güç üreten tek motorlu bir versiyona sahip olabileceği ifade ediliyor. 

    İçten yanmalı 1 Serisi için, güç aktarma sistemi seçeneklerinin bugün olduğu gibi 1.5 litrelik üç silindirli benzinli ve 2.0 litrelik dört silindirli benzinli üniteleri içermesi bekleniyor, ancak bunlara ek olarak bir de şarj edilebilir hibrit seçeneği sunulacak.

    Elektrikli 1 Serisi’nin, markanın mevcut elektrikli modellerinden BMW i3 ve BMW iX3 ile aynı teknoloji ailesini paylaşacağı ancak maliyetleri düşürmek için daha küçük batarya seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor. Bu da modelin daha erişilebilir bir fiyat seviyesine konumlandırılmasını sağlayabilir.

