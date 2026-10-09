Elektrikli BMW iX4 tanıtıldı: 828 km menzil ve 603 beygir güç!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW, yeni nesil elektrikli coupe-SUV modeli iX4'ü resmi olarak tanıttı. Markanın Neue Klasse platformu üzerine geliştirilen yeni model, tek şarjla 828 kilometreye kadar menzil, 603 beygire ulaşan güç ve 400 kW hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. 2027 BMW iX4, ilk etapta çift motorlu 50 xDrive versiyonuyla satışa sunulacak.

BMW iX4 neler sunuyor?

BMW, yeni iX4 modelini tanıtarak elektrikli Neue Klasse ürün ailesini genişletti. Yeni iX3 ve i3 modellerinin ardından ailenin üçüncü elektrikli üyesi olan iX4, markanın tamamen elektrikli coupe-SUV modeli olarak konumlandırılıyor. Geleneksel X4'ün elektrikli halefi niteliğindeki araç, daha sportif tasarımı ve güncel teknolojileriyle öne çıkıyor.

2027 model yılıyla satışa sunulacak BMW iX4, tasarım açısından yeni iX3 ile benzer bir çizgi taşıyor. Ancak eğimli tavan yapısı sayesinde daha sportif ve coupe tarzında bir silüet sunuyor. Bu tasarım yaklaşımı, aracın aerodinamik verimliliğine de katkı sağlıyor. BMW, yeni iX4'ün sürtünme katsayısını 0,23 olarak açıklıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni BMW iX4, ilk olarak 50 xDrive versiyonuyla Mart 2027'de satışa çıkacak. Çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan model, toplam 468 beygir güç ve 644 Nm tork üretiyor. Araç, 0'dan 100 km/sa hıza yaklaşık 4,7 saniyede ulaşabiliyor.

BMW iX4 50 xDrive, 112,2 kWh kapasiteli batarya paketi ve markanın altıncı nesil eDrive teknolojisiyle geliyor. Modelin WLTP standardındaki menzil ise 828 kilometreye kadar çıkıyor.

Ürün gamının üst basamağında ise iX4 M60 xDrive yer alacak. Bu versiyon, 603 beygir güç ve 875 Nm tork değerleriyle daha yüksek performans arayan kullanıcılara hitap edecek. BMW'nin açıkladığı verilere göre M60 xDrive, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,9 saniyede çıkabiliyor.

800 volt elektrik mimarisi üzerine kurulan yeni model, hızlı şarj konusunda da iddialı. Her iki versiyon, uygun şarj koşullarında 400 kW'a kadar şarj gücünü destekliyor. BMW'nin verilerine göre araç, yalnızca 10 dakikalık şarjla 296 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor.

Tam Boyutta Gör BMW, Avrupa pazarında daha erişilebilir bir seçenek olarak iX4 40 xDrive modelini de satışa sunacak. Bu versiyon, 82,6 kWh kapasiteli daha küçük bir batarya ve 368 beygir güç üreten dört tekerlekten çekişli motor sistemiyle donatılacak. WLTP ölçümlerine göre 638 kilometre menzil sunacak olan iX4 40 xDrive, 300 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olacak. BMW, 10 dakikalık şarjla 301 km WLTP menzili eklenebileceğini belirtiyor.

Yeni BMW iX4'ün iç mekanında, markanın Neue Klasse modellerinde kullandığı kokpit tasarımını devam ettiriyor. Ön konsolun merkezinde 17,9 inçlik multimedya ekranı bulunurken ön camın alt bölümüne yayılan 43 inçlik Panoramic Vision sistemi de sürücüye çeşitli bilgileri doğrudan görüş alanında sunuyor.

Tam Boyutta Gör İsteğe bağlı olarak sunulacak BMW 3D Head-Up Display, bu ekran düzenine ek bir gösterge katmanı ekleyecek. Böylece sürüş bilgileri ve navigasyon verileri sürücünün yola odaklanmasını kolaylaştıracak şekilde görüntülenebilecek.

Daha sportif detaylar isteyenler için hazırlanan M60 xDrive versiyonu ise özel M Sport direksiyon simidiyle geliyor. Direksiyonun saat 12 yönünde kırmızı bir işaret, renkli dikişler ve vites değiştirme kulakçıkları bulunuyor. Ayrıca Boost Mode ve M Mode işlevlerini etkinleştirmek için iki özel düğme sunuluyor.

Yeni BMW iX4, 4.784 mm uzunluğa, 1.895 mm genişliğe ve 1.608 mm yüksekliğe sahip. 2.898 mm aks mesafesiyle iX3'e yakın boyutlar sunan model, eğimli tavan çizgisi nedeniyle kardeşinden daha alçak bir gövdeye sahip.

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Araçta çift yönlü şarj desteği de bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde uygun donanımlarla otomobilin bataryasında depolanan enerji harici cihazlara aktarılabiliyor. Böylece iX4, ihtiyaç halinde taşınabilir bir güç kaynağı olarak kullanılabilecek.

Sürüş destek sistemleri tarafında ise SAE Seviye 2 özellikleri sunuluyor. Highway Assistant sistemi, otoyollarda sürücünün dikkatini yolda tutması şartıyla 137 km/sa hıza kadar eller serbest sürüş imkanı sağlıyor.

BMW iX4 fiyatı ne kadar olacak?

BMW iX4 50 xDrive, ABD'de 66.200 dolardan başlayan fiyatla Mart 2027'de satışa sunulacak. Dolayısıyla model, aynı motor seçeneğine sahip iX3 50 xDrive'dan 4.700 dolar daha pahalı olacak. Daha güçlü BMW iX4 M60 xDrive'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak üst seviye versiyonun yaklaşık 85.000 ila 90.000 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'de Tesla Model Y Performance 57.990 dolardan başlayan fiyatıyla yeni iX4 50 xDrive'dan daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Elektrikli BMW iX4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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