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    Elektrikli Citroen C5 Aircross'un 679 km menzilli versiyonu çıktı: İşte fiyatı

    Citroen, elektrikli SUV segmentindeki temsilcisi e-C5 Aircross'un en uzun mezilli versiyonunu Almanya'da satışa sundu. Araç tek şarjla 679 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

    Elektrikli Citroen C5 Aircross'un 679 km menzilli versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör
    Citroen elektrikli SUV segmentindeki iddiasını güçlendirecek bir hamle yaptı. Fransız marka e-C5 Aircross modelinin en üst versiyonu olan "230 Long-Range" seçeneğini Almanya pazarında satışa çıkardı. Sunulan bu yeni versiyon serinin en uzun menzilli seçeneği olarak dikkat çekiyor.

    Yeni 230 Long-Range versiyonu 97 kWh net (104 kWh brüt) kapasiteli bataryaya sahip. Bu sayede WLTP standartlarına göre 679 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Aracın ön aksında 170 kW gücünde bir elektrik motoru var. Şarj performansıyla da iddialı olan model, 160 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %20'den %80'e yaklaşık 27 dakikada doldurabiliyor. AC şarj desteği ise 11 kW seviyesinde.

    Elektrikli Citroen C5 Aircross'un 679 km menzilli versiyonu çıktı Tam Boyutta Gör

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    STLA Medium platformu üzerine inşa edilen araç, PLUS ve MAX olmak üzere iki ana donanım seviyesiyle geliyor. Üst donanım seviyesi olan MAX, matrix LED farlar ve genişletilmiş sürüş asistanı gibi teknolojik özelliklerle donatılmış durumda. Ayrıca modelin "Team D" adında özel bir versiyonu da bulunuyor.

    Fransa'daki Rennes fabrikasında üretilen e-C5 Aircross 230 Long-Range'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 49.690 euro olarak açıklandı. Daha donanımlı MAX versiyonu ise 53.690 euro'dan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Sonuç olarak geniş iç hacmiyle ailelere hitap eden SUV, artan menziliyle uzun yolculuklarda da iddialı bir seçenek haline geldi.

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