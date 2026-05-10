Elektrikli çöp kamyonları hayat kalitemizi artırıyor

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Bizim gibi bol apartmanı olan şehirlerin dar sokaklarında çalışan canavar dizel çöp kamyonları hep kabusumuz olmuştur. Bildiğiniz gibi her çöp kamyonun içindeki bir çok hidrolik ekipman bulunuyor. Bu makineların duyduğu ekstra güç nedeni ile araçlar devamlı yüksek devire çıkıp inmekte. Her çöp konteynırına hızlı bir kalkış yapan kamyonlar kükreyerek genelde mahallede herkesi uyandırır.

Elektrikli çöp kamyonları ise mümkün olduğunca sessiz şekilde hareket eder, lift ve sıkıştırma için ekstra ses çıkarmazlar. Tüm bunlar siz yatağınızda uyurken duymanızın imkanı olmayan elektrik motorlarınca sağlanır.

Üstelik bu devamlı dur kalk işi dizel motorlara deli gibi yük bindirip motorların aşırı yıpranmasına neden olurken elektrikli kamyonlarda dur kalk yaparken enerjinin büyük bir kısmı rejenerasyon sayesinde geri kazanılır. Bu sayede devasa aracın durma esnasında fren balatası eskimediği için o masraftan da kaçınılır. Günde sadece 80 km yol yapan ama 800 kez durup kalkan bir araç için bunlar çok önemlidir.

Macaristan’da yapılan akademik bir çalışmada on yıl boyunca bir elektrikli çöp kamyonu ile dizel çöp kamyonu karşılaştırılması yapılmış. Elektrikli kamyon 2000 hareketli parça yerine sadece 20 parça içerdiği için dizel kamyon bakım masrafları genelde dizelin 1/3’ü kadar.

Yakıt nedeniyle oluşan masraflar ise %80-90 arasında daha az. Üstelik bu elektrik masrafı belediyeler kendi elektriğini kendileri ürettebilme şansı nedeniyle tamamen sıfırlanabilir. Bu İstanbul gibi bir megakentte 2000 çöp kamyonunun, günde 200 bin litreden yıllık 3,5 milyar TL’lik mazotu harcamaması demek.

Elektrikli çöp kamyonun gürültü, enerji ve bakım masrafları dışında en büyük faydalarından birisi de sokaktaki o ağır egzoz konusundan kurtulmak. Bu koku dağılıyor gibi gözüksede aslında şehirde gün boyu kalmaya ve herkesi zehirlemeye devam ediyor. Düşünsenize İstanbul gibi bir şehirde bu dizel kamyonları elektrikli ile değiştirirseniz şehrin içinde günde 200 bin litrelik mazot yangınını da söndürmüş oluyorsunuz.

Herkesin merak ettiği maliyet konusuna gelirsek, dizel bir kamyon elektrikli kamyonun yarı fiyatına mal oluyor ve bir elektrikli kamyon için ekstra 5 milyon tl ödeniyor. Fakat elektriki çöp kamyonu yakıt ve bakım dahil yıllık 1 milyon tl tasarruf sağlıyor. Bu nedenle amortisman süresi 4-5 yıla düşmüş durumda. Böylece kamyonun 10 yıllık makul ekonomik süresi boyunca ilk beş yılda kendini amorti eden sistem, üstüne 5 yıl bedava çalışıyor.

Geriye sadece devasa bir şarj alt yapısı kurmak kalıyor. Bunun en verimli yolu, günde 3-4 defa çöp boşaltmaya gelen kamyonların bataryasını anında değiştirerek şarj problemi çözülebiliyor. Toplam 3 dakikada şarj olmuş versiyon ile değişen daha küçük bir batarya kullanılıyor ve 3 ton ekstra çöp taşır hale geliyor. Bu durumda yapılan hesaplara göre toplam batarya kapasite ihtiyacı %65 azalmakta (kWh bakımından). Üstelik bataryalar hep %30-80 arasında gidip geldiğinden strese girmiyor ve yüksek hızlı şarj olmadığından ömrü iki kat artıyor.

Dünyada şu anda toplam 21.000 civarı elektrikli çöp kamyonu olduğu tahmin ediliyor. Yani bu iş hayalden öte gerçeğe çoktan dönmüş durumda. Üstelik hidrojen ile olan rekabeti çoktan kazanmış bile zira hidrojen ile çalışan çöp kamyonu sayısı sadece 700 civarında.

Elektrikli çöp kamyonları hayat kalitemizi artırıyor

