Elektrikli çöp kamyonları artık şarj olmayacak, 3 dakikada batarya değiştirecek

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Tam Boyutta Gör Lojistik araçları, otobüsler ya da çöp kamyonları gibi filolar için bir aracın saatlerce şarj istasyonunda beklemesi, operasyonun aksaması anlamına geliyor. Bu yüzden özellikle bu tarz araçlar için hızlı şarj yerine batarya değiştirme sistemleri giderek daha cazip hâle geliyor. Bu alanda öncü şirketlerden biri olan Japon otomobil üreticisi Isuzu, şimdi bu konuda dikkat çekici bir adım attı.

Isuzu, Japonya'nın Yokohama kentinde belediyeye ait elektrikli çöp kamyonlarında kullanılmak üzere batarya değiştirme sistemini test etmeye başladı. Mart 2028'e kadar devam edecek proje kapsamında şirket, boşalan bataryaların yaklaşık üç dakika içinde tamamen şarjlı bataryalarla değiştirilmesini sağlayarak, araçların uzun şarj molaları vermeden görevlerine devam edebileceğini sergilemeye çalışacak.

Çöp kamyonları, elektrikliye geçişin en zor alanlarından biri

Elektrikli çöp kamyonları, diğer ticari araçlara kıyasla çok daha zorlu çalışma koşullarına sahip. Bu araçlar gün boyunca sürekli dur-kalk yaparken, aynı zamanda çöpleri sıkıştırmak için yüksek enerji tüketen hidrolik sistemleri de aralıksız çalıştırıyor. Bu nedenle yalnızca sürüş değil, araç üzerindeki ekipmanlar da bataryadan ciddi miktarda enerji çekiyor.

Yokohama'da belediye çöp toplama araçları sabah 07.30 ile öğleden sonra 15.30 arasında tek vardiya hâlinde çalışıyor. Programın oldukça sıkışık olması nedeniyle araçların gün ortasında bir veya iki saatlik hızlı şarj molası vermesi pratikte mümkün görünmüyor. Eğer bir kamyon bataryasını rota sırasında tüketirse, yalnızca o araç değil, tüm toplama programı aksayabiliyor. Bu nedenle elektrikli çöp kamyonlarında bugüne kadar genellikle daha büyük batarya paketleri tercih edildi. Ancak daha büyük bataryalar da aracın ağırlığını artırırken, maliyetini yükseltiyor ve taşıma verimliliğini olumsuz etkiliyor.

Bataryalar aracın değil, filonun ortak enerji kaynağı oluyor

Tam Boyutta Gör Isuzu'nun kullandığı sistem, şirketin 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıttığı EVision Cycle Concept adlı platform üzerine kurulu. Bu yaklaşımda bataryalar belirli bir araca ait sabit bileşenler olarak değil, filonun ortak kullandığı modüler enerji paketleri olarak değerlendiriliyor.

Araç istasyona geldiğinde boşalan batarya robotik sistem tarafından çıkarılıyor ve yerine tamamen şarj edilmiş yeni bir batarya yerleştiriliyor. Tüm işlem yaklaşık üç dakika sürüyor. Böylece araç tekrar yola çıkabiliyor. Bu sistem sayesinde üreticiler, tam gün yetecek devasa bataryalar yerine görev süresine uygun daha küçük batarya paketleri kullanabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda araç, yeni bir batarya alarak çalışmaya devam ediyor.

Bu tarz merkezi batarya havuzları, yalnızca operasyonel değil, ekonomik avantajlar da sunuyor. Bataryaların ortak havuzdan yönetilmesi sayesinde şarj işlemleri elektrik şebekesindeki yoğunluğa göre planlanabiliyor. Ayrıca otomotiv kullanım ömrünü tamamlayan bataryalar, daha sonra sabit enerji depolama sistemlerinde değerlendirilerek ikinci bir kullanım ömrü kazanabiliyor.

Isuzu aslında bu teknolojiyi ilk kez denemiyor. Şirket, Eylül 2025'te ITOCHU Corporation ve FamilyMart ile birlikte yine Yokohama'da batarya değiştirilebilir elektrikli dağıtım kamyonlarını test etmeye başlamıştı. Yeni proje ise bu teknolojiyi çok daha yüksek enerji tüketimine sahip belediye hizmetlerinde sınayarak sistemin dayanıklılığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Benzer çalışmalar diğer üreticilerden de geliyor

Batarya değiştirme teknolojisine yatırım yapan tek şirket Isuzu değil. Mitsubishi Fuso da ABD merkezli Ample ile birlikte eCanter elektrikli kamyonlarında benzer bir sistem geliştiriyor. Kyoto'da başlayan ilk denemelerin ardından program Tokyo'ya genişletildi. Bu projede otomatik batarya değiştirme istasyonlarıyla birlikte 150'den fazla ticari aracın kullanılması hedefleniyor.

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Isuzu'nun Yokohama'da başlattığı bu pilot proje, şirketin elektrikli ticari araçlar ve Toyota ile birlikte yürüttüğü hidrojen yakıt hücreli araç geliştirme çalışmalarını da içeren daha geniş kapsamlı karbonsuzlaşma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Eğer üç dakikalık batarya değiştirme sistemi bu zorlu belediye operasyonlarında güvenilirliğini kanıtlarsa, gelecekte yol süpürme araçlarından kamu hizmet filolarına ve inşaat makinelerine kadar pek çok farklı ticari araçta kullanılmasının önü açılabilir.

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Elektrikli çöp kamyonları şarj olmayacak, batarya değiştirecek

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