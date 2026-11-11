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    Elektrikli Dacia Sandero geliyor: 44 kWsa batarya, 400 km menzil hedefi

    Dacia Sandero, 2028’de yeni nesline geçerken ilk kez tamamen elektrikli bir versiyona kavuşacak. Modelin benzinli ve hibrit seçeneklerinde de fiyatı aşağı çekmeye yönelik değişiklikler planlanıyor.

    Elektrikli Dacia Sandero geliyor: 44 kWsa batarya, 400 km menzil Tam Boyutta Gör
    Avrupa’nın en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero, dördüncü nesliyle önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Autocar’ın şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre yeni model, 2028 ilkbaharında tanıtılacak ve aynı yılın yazında satışa sunulacak. Fas’taki üretimin ise nisanda başlaması planlanıyor.

    Dacia’nın önceliği, Çinli markaların ve Citroen ile Fiat gibi rakiplerin baskısı karşısında Sandero’nun uygun fiyat avantajını korumak. Bunun için mevcut altyapının bazı parçaları kullanılmaya devam ederken tasarım, kabin ve motor seçenekleri yenilenecek.

    Elektrikli Sandero’da 44 kWsa batarya

    Yeni neslin en önemli yeniliği, tamamen elektrikli versiyon olacak. Habere göre Dacia, benzinli ve hibrit araçlar için kullanılan RGMP Small platformunu, elektrik motoru ve taban altı bataryayı barındıracak şekilde uyarlıyor. Geliştirme sürecinde yaklaşık 100 kg ağırlık azaltılması da hedefleniyor.

    Elektrikli Sandero’nun, giriş seviyesi Renault 5 ile ortak yaklaşık 80 kW gücünde motor ve 44 kWsa LFP batarya kullanması bekleniyor. Şirket kaynaklarının aktardığı son menzil hedefi ise 400 kilometrenin biraz üzerinde.

    Elektrikli Dacia Sandero için İngiltere'de öngörülen fiyat 18.500 sterlin. Bu da Sandero'yu Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda gibi modellerin karşısına yerleştiriyor.

    Boyutlar korunacak, kabin baştan tasarlanacak

    Elektrikli Dacia Sandero geliyor: 44 kWsa batarya, 400 km menzil Tam Boyutta Gör
    Sandero'nun mevcut tasarımı

    Yeni Sandero’nun yaklaşık 4,10 metrelik uzunluğunu koruması bekleniyor. Tavan, A sütunları, kapıların temel yapısı ve camlar gibi parçaların mevcut modelden aktarılması, geliştirme ve üretim maliyetlerini sınırlayacak.

    Buna karşılık dış gövde tasarımı yenilenecek. Özellikle ön bölümde Dacia’nın yeni Striker modelinden izler görülmesi bekleniyor. Haberde de bu beklentiyle aynı doğrultuda tasarım çizgilerine sahip render görüntüler kullanıldığını belirtelim.

    İç mekanda tamamen yeni bir ön konsol, dokulu yüzeyler ve daha köşeli detaylar öngörülüyor. Fiziksel düğmeler korunurken bagaj hacminin 410 litre olması bekleniyor.

    Daha uygun fiyatlı benzinli ve hibrit seçenekler

    Elektrikli Dacia Sandero geliyor: 44 kWsa batarya, 400 km menzil Tam Boyutta Gör
    Motor gamının girişinde, mevcut 1,0 litrelik TCe’nin yerine Horse tarafından üretilecek yaklaşık 100 beygirlik 1,2 litre TCe motorun geçmesi planlanıyor. Bu değişiklikle benzinli versiyonun başlangıç fiyatının düşürülmesi hedefleniyor.

    Tam hibrit tarafta ise 1,2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor etrafında geliştirilen daha uygun maliyetli bir sistem gündemde. Benzinli motor için yaklaşık 116 beygir güç belirtilirken hibrit sistemin toplam gücü paylaşılmıyor. Aynı sistemin Renault Clio ve Captur’da da kullanılması bekleniyor.

    Stepway de ürün gamında kalacak. Dacia’nın bu modeli bağımsız bir küçük SUV’ye dönüştürme projesini 2025 sonbaharında iptal ettiği belirtiliyor. Yeni Stepway, Sandero’nun yükseltilmiş gövdeli, koruma kaplamalı ve tavan raylı alternatifi olmayı sürdürecek.

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