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    Elektrikli Dacia Sandero geliyor! Fiat Grizzly kaç TL olur? | Oto Gündem

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde elektrikli Dacia Sandero'nun detaylarını, Fiat Grizzly'nin lansman tarihi ve olası fiyatı ve BYD'nin Rolls-Royce rakibi Altior gibi öne çıkan konuları konuşuyoruz.

    Elektrikli Dacia Sandero geliyor! Oto Gündem’in bu bölümünde 400 km menzil hedefleyen yeni Sandero’yu, Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback’in Türkiye lansmanını ve fiyat beklentilerimizi konuşuyoruz. Egea’nın ardından Fiat’ın yeni SUV modelleri Türkiye’de aynı başarıyı yakalayabilir mi?

    Renault Bridger’ın Dacia markasıyla Avrupa’ya gelme ihtimali de gündemimizde. Ayrıca otomobili değiştirmeden daha büyük bataryaya geçiş imkânı sunan Firefly’ı, BYD’nin lüks markası Yangwang’ın Rolls-Royce’a rakip olmak isteyen Altior modelini ve Chery bünyesindeki Jetour’un 550 km menzilli elektrikli SUV’si TX’i değerlendiriyoruz.

    Uygun fiyatlı elektrikli otomobiller, yeni SUV modelleri, batarya teknolojileri ve Türkiye otomobil pazarına dair yorumlarımız Cem Sümbül ve Barış Cankı ile Oto Gündem’de!

    Sizce Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback hangi fiyatlarla gelirse tercih edilir? Elektrikli Sandero’yu satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarda konuşalım.

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