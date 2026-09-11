Elektrikli DS N°8, Avrupa yollarda uzun yol iddiasını gösterdi

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Tam Boyutta Gör DS Automobiles’in Türkiye’de ÉTOILE donanım seviyesiyle satışa sunduğu tamamen elektrikli DS N°8, Avrupa yollarında gerçekleştirilen gerçek kullanım testlerinde uzun yol performansını ortaya koydu. DS N°8, Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen sürüşlerde otoyollarda 450 kilometreden 500 kilometrenin üzerine uzanan mesafeleri yol boyunca şarj etmeden tamamladı.

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97,2 kWsa net kapasiteli uzun menzilli bataryasıyla WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye varan menzil sunan DS N°8, otoyolda 120 km/sa sabit hızda 500 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkânı sağlıyor. DS N°8, uzun mesafeli yolculuklarda şarj planlaması ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

DS N°8’in uzun yol performansı Avrupa yollarında test edildi

Tam Boyutta Gör DS N°8’in Avrupa yollarındaki performansını ortaya koymak amacıyla seçilen dört rota, farklı mesafeleri ve sürüş koşullarını kapsıyor. Otoyolların yasal hız sınırlarına uygun olarak gerçekleştirilen testlerin tamamına yüzde 100 şarj seviyesiyle başlandı ve yolculuk boyunca herhangi bir şarj işlemi yapılmadı.

Fransa’da Paris-Lyon arasındaki 450 kilometrelik rota, varış noktasında yüzde 10 batarya seviyesi ve 60 kilometre kalan menzille tamamlandı. Almanya’daki Münih-Koblenz rotasında ise DS N°8, 506 kilometreyi herhangi bir şarj molası vermeden kat etti. Yolculuk sonunda batarya seviyesi yüzde 10 olurken, araçta 56 kilometrelik menzil kaldı.

İspanya’daki Madrid-Denia arasındaki 470 kilometrelik yolculuk, yüzde 20 batarya seviyesi ve 128 kilometre kalan menzille tamamlandı. İtalya’da gerçekleştirilen Melfi-Nera Montoro arasındaki 450 kilometrelik rota sonunda ise bataryada yüzde 28 şarj seviyesi ve 195 kilometrelik menzil kaldı.

10 dakikalık şarjla 200 kilometreye kadar ek menzil

Tam Boyutta Gör DS N°8’in uzun menzil yaklaşımı yalnızca batarya kapasitesiyle sınırlı değil. 160 kW veya üzeri güce sahip hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla 200 kilometreye kadar menzil kazanılabiliyor. Türkiye’de sunulan DS N°8’de batarya ön koşullandırma fonksiyonu sayesinde hızlı şarj cihazlarında yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine 27 dakikada ulaşılabiliyor. Standart olarak sunulan ısı pompası enerji verimliliğini desteklerken, DS N°8’de sunulan V2L özelliği de otomobilin bataryasındaki enerjinin harici elektrikli cihazlarda kullanılabilmesini sağlıyor.

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Elektrikli DS N°8, Avrupa yollarda uzun yol iddiasını gösterdi

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