Elektrikli DS N°8, Avrupa yollarda uzun yol iddiasını gösterdi

97,2 kWsa net kapasiteli uzun menzilli bataryasıyla WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye varan menzil sunan DS N°8, otoyolda 120 km/sa sabit hızda 500 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkânı sağlıyor. DS N°8, uzun mesafeli yolculuklarda şarj planlaması ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.
DS N°8’in uzun yol performansı Avrupa yollarında test edildi
Fransa’da Paris-Lyon arasındaki 450 kilometrelik rota, varış noktasında yüzde 10 batarya seviyesi ve 60 kilometre kalan menzille tamamlandı. Almanya’daki Münih-Koblenz rotasında ise DS N°8, 506 kilometreyi herhangi bir şarj molası vermeden kat etti. Yolculuk sonunda batarya seviyesi yüzde 10 olurken, araçta 56 kilometrelik menzil kaldı.
İspanya’daki Madrid-Denia arasındaki 470 kilometrelik yolculuk, yüzde 20 batarya seviyesi ve 128 kilometre kalan menzille tamamlandı. İtalya’da gerçekleştirilen Melfi-Nera Montoro arasındaki 450 kilometrelik rota sonunda ise bataryada yüzde 28 şarj seviyesi ve 195 kilometrelik menzil kaldı.
10 dakikalık şarjla 200 kilometreye kadar ek menzil