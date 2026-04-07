Mercedes, elektrikli G-Wagon’ları geri çağırıyor: Tekerlekler yerinden çıkabilir

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, 2025 model yılına ait G580 EQ Technology elektrikli SUV’lerinde potansiyel tekerlek sorunu nedeniyle geri çağırma ilan etti. Alman otomobil üreticisi, ABD’de yollarda bulunan 3.734 araçta tekerleklerin gevşeyebileceğini veya araçtan ayrılabileceğini belirtti.

Tekerler cıvataları gevşeyebiliyor

Aktarılanlara göre bu risk, aracın elektrikli versiyonunun daha yüksek ağırlığı ve tork yüklerinin, kullanılan mevcut bijon cıvatalar için yeterince hesaplanmamış olmasından kaynaklanıyor.

NHTSA verilerine göre, Mercedes-Benz, elektrikli G-Class modeli için mevcut tekerlek montajını ve cıvataları, klasik içten yanmalı motorlu G-Class ile aynı şekilde kullanmıştı. Ancak Eylül 2024 ile Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan testler, özellikle yoğun off-road sürüş ve sık tekerlek değişimleri sırasında cıvataların gevşeyebileceğini ortaya koydu.

Honda Başkanı Çin’de şok oldu: “Buna karşı hiçbir şansımız yok” 7 sa. önce eklendi

Geri çağırma kapsamında, araç sahipleri yetkili Mercedes-Benz bayilerine başvurarak ücretsiz olarak yeni tasarlanmış cıvataların takılmasını sağlayacak. Araçların orijinal fiyatı yaklaşık 160.000 dolar civarında. Şirket, etkilenen araç sahiplerine Mayıs sonundan itibaren posta yoluyla bildirim göndermeye başlayacak. Mercedes-Benz, bu tür bir geri çağırmayı daha önce de 2021 yılında EQS ve S-Class elektrikli modelleri için gerçekleştirmişti. O dönemde araçların hareket halindeyken gösterge panelinde video oynatılmasına izin verilmesi nedeniyle güvenlik riski ortaya çıkmıştı.

