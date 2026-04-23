    14 bin dolarlık elektrikli sedan satışa sunuldu: Geely Galaxy A7 neler sunuyor?

    Geely Galaxy A7, Çin pazarında yenilenmiş versiyonuyla yeniden sahneye çıktı. Orta boy sedan artık tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerle sunuluyor. Giriş seviyesi versiyonun fiyatı 97.800 yuan (14.330 dolar) olarak açıklanırken, tamamen elektrikli versiyon 58,05 kWh bataryasıyla 550 kilometreye kadar menzil vadediyor.

    2026 Geely Galaxy A7 neler sunuyor?

    Galaxy A7 ilk olarak Ağustos 2025’te yalnızca şarj edilebilir hibrit versiyonuyla satışa sunulmuştu. Yenilenen Galaxy A7, iki farklı güç aktarma seçeneğiyle gelirken tasarım tarafında da belirgin ayrımlar sunuyor. Plug-in hibrit versiyon daha agresif bir ön tasarım, geniş hava girişleri ve krom detaylarla öne çıkarken; tamamen elektrikli model daha sade ve minimalist bir görünüm benimsiyor.

    Tamamen elektrikli Galaxy A7, 4935 mm uzunluk, 1905 mm genişlik ve 1500 mm yükseklik değerlerine sahip. Aks mesafesi ise 2845 mm. Bu ölçüler, onu hibrit versiyona göre biraz daha uzun ve yüksek kılarken, yerden yüksekliğinin daha düşük olması aerodinamik avantaj sağlıyor.
    Kabin tarafında ise iki versiyon arasında büyük farklar bulunmuyor. 14,6 inçlik geniş multimedya ekranı Flyme Auto 2 işletim sistemiyle çalışıyor. İç mekanda ayrıca çift kollu direksiyon, ince dijital gösterge paneli, 50W kablosuz şarj ünitesi ve gizli saklama alanları gibi donanımlar yer alıyor. Ön koltuklar ise ısıtma ve havalandırma fonksiyonlarıan sahip.
    Performans tarafında hibrit model, 1.5 litrelik atmosferik benzinli motoru elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 175 kW (235 beygir) güç sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 7,1 saniyede ulaşabilen araç, 150 ila 235 kilometre arasında elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede yaklaşık 2,2 litre seviyesinde. Tamamen elektrikli Galaxy A7 ise önden çekişli tek motoruyla 160 kW (215 beygir) güç üretiyor. 7,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip olan model, 550 kilometre menzil sunuyor.

    Fiyatlandırma tarafında hibrit versiyon beş farklı donanım seviyesiyle sunulurken, elektrikli model iki farklı seçenekle satışa çıkıyor. 

    • Geely Galaxy A7 EM 150 Enjoy – 97,800 yuan (14,330 USD)
    • Geely Galaxy A7 EM 150 Launch – 103,800 yuan (15,210 USD)
    • Geely Galaxy A7 EM 150 Explorer – 113,800 yuan (16,675 USD)
    • Geely Galaxy A7 EM 235 Explorer+ – 124,800 yuan (18,290 USD)
    • Geely Galaxy A7 EM 235 Starship – 131,800 yuan (19,310 USD)
    • Geely Galaxy A7 EV 550 Premium – 112,800 yuan (16,530 USD)
    • Geely Galaxy A7 EV 550 Excellence – 119,800 yuan (17,550 USD)

