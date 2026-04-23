14 bin dolarlık elektrikli sedan satışa sunuldu: Geely Galaxy A7 neler sunuyor?

2026 Geely Galaxy A7 neler sunuyor?
Galaxy A7 ilk olarak Ağustos 2025’te yalnızca şarj edilebilir hibrit versiyonuyla satışa sunulmuştu. Yenilenen Galaxy A7, iki farklı güç aktarma seçeneğiyle gelirken tasarım tarafında da belirgin ayrımlar sunuyor. Plug-in hibrit versiyon daha agresif bir ön tasarım, geniş hava girişleri ve krom detaylarla öne çıkarken; tamamen elektrikli model daha sade ve minimalist bir görünüm benimsiyor.
Fiyatlandırma tarafında hibrit versiyon beş farklı donanım seviyesiyle sunulurken, elektrikli model iki farklı seçenekle satışa çıkıyor.
- Geely Galaxy A7 EM 150 Enjoy – 97,800 yuan (14,330 USD)
- Geely Galaxy A7 EM 150 Launch – 103,800 yuan (15,210 USD)
- Geely Galaxy A7 EM 150 Explorer – 113,800 yuan (16,675 USD)
- Geely Galaxy A7 EM 235 Explorer+ – 124,800 yuan (18,290 USD)
- Geely Galaxy A7 EM 235 Starship – 131,800 yuan (19,310 USD)
- Geely Galaxy A7 EV 550 Premium – 112,800 yuan (16,530 USD)
- Geely Galaxy A7 EV 550 Excellence – 119,800 yuan (17,550 USD)