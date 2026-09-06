Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve menzili

Yeni Hyundai Staria Electric, minivan segmentinde pek sık rastlanmayan 800 voltluk şarj mimarisine sahip. Markanın popüler Ioniq serisinden miras alınan bu teknolojiye 84 kWh kapasiteli batarya ve 218 beygir güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. WLTP döngüsüne göre 430 kilometreye kadar menzil sunan Staria Electric, DC hızlı şarjla yaklaşık 20 dakikada %10'dan %80'e şarj edilebiliyor.
2 ton çekme kapasitesi ve V2L
Elektrikli Staria, ticari araçların önemli pratik özelliklerini koruyor. Birçok dizel rakibiyle rekabet edebilecek şekilde 2 tona kadar çekme kapasitesi sunabildiği belirtilmiş. Araçta ayrıca Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi bulunuyor. Bu özellik sayesinde elektrikli aletler ve elektronik cihazlara doğrudan aracın bataryasından güç sağlanabiliyor.
İç mekan ve Avrupa fiyatı
İç mekanda uzun aks mesafesi ve devasa cam yüzeyler ferah bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Ön konsolda iki adet 12.3 inç ekran yer alırken, klima ayarları için fiziksel tuşların korunduğunu görüyoruz. Bu düzen sürücünün temel kontrollere daha kolay erişmesini sağlayarak kullanım ergonomisini destekliyor.
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