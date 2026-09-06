Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve menzili

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, fütüristik tasarımıyla dikkat çeken popüler minivan modeli Staria'nın tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa pazarında satışa sundu. Benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle kendini kanıtlamış olan araç, nihayet elektrikli versiyonuyla da yollara çıkıyor.

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Yeni Hyundai Staria Electric, minivan segmentinde pek sık rastlanmayan 800 voltluk şarj mimarisine sahip. Markanın popüler Ioniq serisinden miras alınan bu teknolojiye 84 kWh kapasiteli batarya ve 218 beygir güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. WLTP döngüsüne göre 430 kilometreye kadar menzil sunan Staria Electric, DC hızlı şarjla yaklaşık 20 dakikada %10'dan %80'e şarj edilebiliyor.

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2 ton çekme kapasitesi ve V2L

Elektrikli Staria, ticari araçların önemli pratik özelliklerini koruyor. Birçok dizel rakibiyle rekabet edebilecek şekilde 2 tona kadar çekme kapasitesi sunabildiği belirtilmiş. Araçta ayrıca Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi bulunuyor. Bu özellik sayesinde elektrikli aletler ve elektronik cihazlara doğrudan aracın bataryasından güç sağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai mühendisleri, elektrik motorunun getirdiği doğal sessizliği daha da ileri taşımak için gövdeyi ek ses yalıtım malzemeleriyle güçlendirdi. Bataryanın ek ağırlığını dengelemek ve daha sarsıntısız bir sürüş sunmak amacıyla süspansiyon sistemi de yeniden optimize edildi.

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İç mekan ve Avrupa fiyatı

İç mekanda uzun aks mesafesi ve devasa cam yüzeyler ferah bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Ön konsolda iki adet 12.3 inç ekran yer alırken, klima ayarları için fiziksel tuşların korunduğunu görüyoruz. Bu düzen sürücünün temel kontrollere daha kolay erişmesini sağlayarak kullanım ergonomisini destekliyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa pazarına giriş yapan Hyundai Staria Electric'in giriş seviyesindeki Trend donanım paketi 57.500 euro fiyat etiketine sahip. Modelin en üst seviyedeki amiral gemisi Calligraphy versiyonunun fiyatı ise 67.000 eurodan başlıyor. Bunlara ek olarak sürüş destek paketi ve üst düzey donanımlar içeren paket için 2.100'er euro, panoramik paket için ise 1.300 euro ek ücret talep ediliyor.

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Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı

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