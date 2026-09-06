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    Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve menzili

    Hyundai dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan popüler minivan modeli Staria'nın tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa'da satışa sundu. Araç, 800V mimarisi ve 2 tona kadar çekme kapasitesi sunuyor.

    Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, fütüristik tasarımıyla dikkat çeken popüler minivan modeli Staria'nın tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa pazarında satışa sundu. Benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle kendini kanıtlamış olan araç, nihayet elektrikli versiyonuyla da yollara çıkıyor.

    Yeni Hyundai Staria Electric, minivan segmentinde pek sık rastlanmayan 800 voltluk şarj mimarisine sahip. Markanın popüler Ioniq serisinden miras alınan bu teknolojiye 84 kWh kapasiteli batarya ve 218 beygir güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. WLTP döngüsüne göre 430 kilometreye kadar menzil sunan Staria Electric, DC hızlı şarjla yaklaşık 20 dakikada %10'dan %80'e şarj edilebiliyor.

    Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    2 ton çekme kapasitesi ve V2L

    Elektrikli Staria, ticari araçların önemli pratik özelliklerini koruyor. Birçok dizel rakibiyle rekabet edebilecek şekilde 2 tona kadar çekme kapasitesi sunabildiği belirtilmiş. Araçta ayrıca Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi bulunuyor. Bu özellik sayesinde elektrikli aletler ve elektronik cihazlara doğrudan aracın bataryasından güç sağlanabiliyor.

    Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hyundai mühendisleri, elektrik motorunun getirdiği doğal sessizliği daha da ileri taşımak için gövdeyi ek ses yalıtım malzemeleriyle güçlendirdi. Bataryanın ek ağırlığını dengelemek ve daha sarsıntısız bir sürüş sunmak amacıyla süspansiyon sistemi de yeniden optimize edildi.

    Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve Avrupa fiyatı

    İç mekanda uzun aks mesafesi ve devasa cam yüzeyler ferah bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Ön konsolda iki adet 12.3 inç ekran yer alırken, klima ayarları için fiziksel tuşların korunduğunu görüyoruz. Bu düzen sürücünün temel kontrollere daha kolay erişmesini sağlayarak kullanım ergonomisini destekliyor.

    Elektrikli Hyundai Staria, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarına giriş yapan Hyundai Staria Electric'in giriş seviyesindeki Trend donanım paketi 57.500 euro fiyat etiketine sahip. Modelin en üst seviyedeki amiral gemisi Calligraphy versiyonunun fiyatı ise 67.000 eurodan başlıyor. Bunlara ek olarak sürüş destek paketi ve üst düzey donanımlar içeren paket için 2.100'er euro, panoramik paket için ise 1.300 euro ek ücret talep ediliyor.

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