    Elektrikli Jaecoo E5, İngiltere'de satışa sunuldu

    Pure ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan elektrikli Jaecoo E5, 400 km'ye yakın menzili ve rakiplerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Elektrikli Jaecoo E5, İngiltere'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Çinli Chery'nin alt markası Jaecoo, ilk elektrikli modeli E5’i İngiltere'de satışa sundu. Başlangıç fiyatı 27.505 pound olarak açıklanan elektrikli SUV, Peugeot e-2008 ve Kia EV3 gibi rakiplerle Avrupa pazarında boy ölçüşecek.

    Elektrikli kompakt SUV; 61,1 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) bataryası ve ön aksta konumlandırılmış 152 kW (204 hp) gücündeki elektrik motoruyla tek şarjda yaklaşık 399 km menzil sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 7,7 saniyede ulaşabilen E5'in bataryası, 80 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle yüzde 30’dan yüzde 80’e 27 dakikada doldurulabiliyor.

    Jaecoo E5, her ne kadar şehir kullanımına uygun bir elektrikli SUV olarak tasarlansa da 20 derece yaklaşma ve 30 derece uzaklaşma açılarıyla hafif arazi kullanımına da göz kırpıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 540 derecelik panoramik kamera sistemi, araçtan cihaza güç aktarımı (V2L) ve “Pet Mode” gibi pratik teknolojiler, hem günlük kullanımda hem de kamp gibi aktivitelerde kolaylık sağlıyor.

    Elektrikli Jaecoo E5, İngiltere'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    E5'in yaşam alanı neredeyse tüm fonksiyonları yöneten 12,3 inçlik dikey dokunmatik ekranla modern bir görünüme sahip. Fiziksel düğmelerin asgari düzeyde kullanıldığı alanda 35’in üzerinde saklama gözü ve 480 litrelik, arka koltuklar katlandığında ise 1.180 litreye ulaşan bagaj hacmi sunuluyor.

    İki donanım seviyesiyle satışa çıkan E5’in giriş versiyonu Pure; kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, altı hoparlörlü Sony ses sistemi, manuel ayarlı ön koltuklar, adaptif hız sabitleme dâhil 19 sürücü destek sistemi ve yedi yıl/160.000 km garanti içeriyor. 30.505 pounda satılan Luxury pakette ise panoramik cam tavan, kablosuz şarj ünitesi, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma ve sekiz hoparlörlü Sony ses sistemi bulunuyor.

