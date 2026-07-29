Elektrikli Jetta'nın iç mekanı sızdı: Tesla'ya benziyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Jetta'nın elektrikli dönüşümündeki en önemli adımlardan biri olan ilk saf elektrikli sedanı Jetta M6'nın iç mekanına ait fotoğraf sızdı. Markanın kendi geliştirdiği Jiesi mimarisi ve özel elektrikli platformu üzerine yükselen araç, bu yılın ikinci yarısında Çin'de resmi olarak tanıtılarak teslimat sürecine başlayacak.

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Tesla'yı andıran minimalist kabin

Aracın iç mekanı, Tesla modellerini aratmayacak kadar sade bir tasarımla dikkat çekiyor. Çift renkli döşemeler, rulo düğmeli iki kollu direksiyon simidi ve direksiyon kolonuna yerleştirilen vites kolu kabinde ferah bir atmosfer sunuyor.

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Geleneksel gösterge panelinin yerini devasa bir merkezi dokunmatik ekran alırken, fiziksel düğmelerin tamamen ortadan kalktığı görülüyor. Ayrıca araç, Volkswagen ve Horizon Robotics'in ortak girişimi olan Coreway imzalı akıllı sürüş destek sistemleri ve yapay zeka destekli akıllı kokpit teknolojisiyle donatılacak.

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda 4.806 mm uzunluk ve 2.820 mm aks mesafesiyle dikkat çeken M6, ön tarafa konumlandırılmış 113 kW veya 145 kW güç üreten tek motorlu seçeneklerle sunulacak. CALB imzalı bataryalarla güçlendirilen model, modern ışık imzası ve aerodinamik detaylarıyla Jetta'nın elektrikli geleceğini temsil ediyor. Sızan bilgilere göre Jetta M6 yaklaşık 465-555 km (CLTC) menzil sunacak.

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