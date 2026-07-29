Elektrikli Jetta'nın iç mekanı sızdı: Tesla'ya benziyor

Tesla'yı andıran minimalist kabin
Aracın iç mekanı, Tesla modellerini aratmayacak kadar sade bir tasarımla dikkat çekiyor. Çift renkli döşemeler, rulo düğmeli iki kollu direksiyon simidi ve direksiyon kolonuna yerleştirilen vites kolu kabinde ferah bir atmosfer sunuyor.
Geleneksel gösterge panelinin yerini devasa bir merkezi dokunmatik ekran alırken, fiziksel düğmelerin tamamen ortadan kalktığı görülüyor. Ayrıca araç, Volkswagen ve Horizon Robotics'in ortak girişimi olan Coreway imzalı akıllı sürüş destek sistemleri ve yapay zeka destekli akıllı kokpit teknolojisiyle donatılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: