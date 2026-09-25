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    Elektrikli kamyonların şarj talebi rekor seviyeye ulaşacak

    Avrupa’da elektrikli kamyonların şarj talebinin 2045’e kadar yıllık 200 TWh’ye ulaşması bekleniyor. Talebin belirli lojistik merkezlerinde ve güzergahlarda yoğunlaşacağı öngörülüyor.

    Elektrikli kamyonların şarj talebi rekor seviyeye ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Fraunhofer ISI ve ICCT tarafından hazırlanan araştırmaya göre Avrupa’da elektrikli kamyonların yıllık şarj elektriği ihtiyacı 2035’te yaklaşık 100 TWh, 2045’te ise 200 TWh seviyesine ulaşabilir. Talebin büyük bölümü belirli lojistik merkezlerinde ve ana ulaşım güzergahlarında yoğunlaşacağı için elektrik şebekelerinin bu bölgelerdeki kapasitesinin artırılması gerekecek.

    Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya, yük taşımacılığındaki yoğunlukları nedeniyle talebin en yüksek olacağı ülkeler arasında yer alıyor. Diğer elektrifikasyon senaryolarında ise 2045 yılına yönelik tahminler yıllık yaklaşık 70 TWh ile 200 TWh'nin üzerindeki seviyeler arasında değişiyor.

    Depo ve lojistik merkezler öne çıkacak

    Elektrikli kamyonların şarj talebi rekor seviyeye ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre elektrikli kamyonların toplam şarj ihtiyacının yüzde 70 ila 80'inden fazlası çoğu ülkede depo şarjından karşılanacak. Bu nedenle araçların park edildiği ve yükleme-boşaltma işlemlerini gerçekleştirdiği lojistik tesisleri, şarj altyapısının temelini oluşturacak.

    Bununla birlikte, uzun mesafeli taşımacılıkta halka açık şarj istasyonları önemini koruyacak. Özellikle transit geçişlerin yoğun olduğu bazı küçük ülkelerde halka açık şarjın toplam talepteki payının yüzde 30 ila 50'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

    Elektrikli kamyonların şarj talebi rekor seviyeye ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Üstelik bu talebin de coğrafi olarak dengesiz olacağı, ana yük taşımacılığı koridorlarının yüksek talebe sebep olacağı belirtiliyor. Öyle ki büyük taşımacılık pazarlarında bu bölgelerin bazılarında 20 ila 50 MW seviyesinde anlık elektrik talebi oluşabileceği öngörülüyor.

    Bu büyük talebe en hazır ülkelerin başında Almanya geliyor. Ülke, 2035 yılı için otoyol dinlenme tesislerinde binlerce hızlı şarj noktası planlıyor. Devlet destekli ağın yaklaşık 1.800 MCS ve 2.400 CCS şarj noktasına ulaşması hedefleniyor. Talebe göre istasyonların ilerleyen dönemde genişletilmesi de öngörülüyor. Özel şirketler de yatırımlarını ana ulaşım koridorlarına yöneltiyor. Bu güzergahlarda megavat seviyesinde şarj sistemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Daimler Truck, Traton ve Volvo Group'un ortak girişimi Milence de Avrupa'da yaklaşık 40 şarj parkı işletiyor. Şirketin 2027 sonuna kadar bu sayıyı 70'e çıkarması hedefleniyor. Milence, bazı tesislerde yüksek şarj güçlerini desteklemek için sabit batarya depolama sistemleri de kullanıyor.

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