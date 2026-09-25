Elektrikli kamyonların şarj talebi rekor seviyeye ulaşacak

Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya, yük taşımacılığındaki yoğunlukları nedeniyle talebin en yüksek olacağı ülkeler arasında yer alıyor. Diğer elektrifikasyon senaryolarında ise 2045 yılına yönelik tahminler yıllık yaklaşık 70 TWh ile 200 TWh'nin üzerindeki seviyeler arasında değişiyor.
Depo ve lojistik merkezler öne çıkacak
Bununla birlikte, uzun mesafeli taşımacılıkta halka açık şarj istasyonları önemini koruyacak. Özellikle transit geçişlerin yoğun olduğu bazı küçük ülkelerde halka açık şarjın toplam talepteki payının yüzde 30 ila 50'ye ulaşabileceği belirtiliyor.
Bu büyük talebe en hazır ülkelerin başında Almanya geliyor. Ülke, 2035 yılı için otoyol dinlenme tesislerinde binlerce hızlı şarj noktası planlıyor. Devlet destekli ağın yaklaşık 1.800 MCS ve 2.400 CCS şarj noktasına ulaşması hedefleniyor. Talebe göre istasyonların ilerleyen dönemde genişletilmesi de öngörülüyor. Özel şirketler de yatırımlarını ana ulaşım koridorlarına yöneltiyor. Bu güzergahlarda megavat seviyesinde şarj sistemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Daimler Truck, Traton ve Volvo Group'un ortak girişimi Milence de Avrupa'da yaklaşık 40 şarj parkı işletiyor. Şirketin 2027 sonuna kadar bu sayıyı 70'e çıkarması hedefleniyor. Milence, bazı tesislerde yüksek şarj güçlerini desteklemek için sabit batarya depolama sistemleri de kullanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: