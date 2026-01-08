Elektrikli Kia EV2'nin tasarımı sızdı: Konsepte neredeyse birebir benziyor
Kia, 9 Ocak'ta şimdiye kadarki en küçük elektrikli modeli EV2'yi tanıtacak. Tanıtıma bir gün kala tasarımı sızdırılan model, konsepte çok yakın bir tasarımla geliyor.
Kia EV2, duygusal tasarım ile gelişmiş teknolojiyi, modern bağlantı çözümlerini ve pratik iç mekân esnekliğini bir araya getiren ulaşılabilir ve kompakt bir elektrikli SUV olarak konumlandırılıyor. Markanın “Opposites United” (Zıtlıkların Birliği) tasarım felsefesini devam ettiren modelde keskin çizgiler, dikey aydınlatmalar, gri renkli koruma plakaları ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor.
Kia EV2'nin üretimi bu yıl Slovakya'da başlayacak. Modelle ilgili fiyat beklentisi ise 30 bin euro civarında. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.