Elektrikli Kia EV2'nin tasarımı sızdı: Konsepte neredeyse birebir benziyor

Tam Boyutta Gör Kia, elektrikli araç ürün gamını EV2 modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Koreli üretici, kısa süre sonra Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı modelin ipucu görsellerini paylaştı. Buna ek olarak, internette paylaşılan bir görsel de Kia EV2'nin tasarımını ortaya çıkardı.

Kia EV2, duygusal tasarım ile gelişmiş teknolojiyi, modern bağlantı çözümlerini ve pratik iç mekân esnekliğini bir araya getiren ulaşılabilir ve kompakt bir elektrikli SUV olarak konumlandırılıyor. Markanın “Opposites United” (Zıtlıkların Birliği) tasarım felsefesini devam ettiren modelde keskin çizgiler, dikey aydınlatmalar, gri renkli koruma plakaları ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz açıklanmadı ancak EV2'nin 4 metre civarında gövde uzunluğuna sahip olması bekleniyor. Ürün gamındaki bir üst model olan EV3'ün uzunluğu 4,3 metre. E-GMP platformunu kullanacak modelin EV3 ile benzer batarya seçenekleri sunması bekleniyor. EV3, Avrupa'da 58.3 kWsa ve 81.4 kWsa bataryalarla WLTP'ye göre 410 km ve 560 km menzil sunuyor.

Kia EV2'nin üretimi bu yıl Slovakya'da başlayacak. Modelle ilgili fiyat beklentisi ise 30 bin euro civarında. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

