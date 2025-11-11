Giriş
    Renault, elektrikli Megane ve Scenic'in hibrit versiyonlarını çıkarabilir

    Şimdilik sadece %100 elektrikli formunda sunulan Megane E-Tech ve Scenic E-Tech için yeni çoklu enerji platformunda şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı versiyonlar gündemde.

    Renault, Megane ve Scenic modellerini sadece %100 elektrikli olarak piyasaya sürmüştü. Ancak bu ikili için hibrit versiyonlar gündeme gelebilir. Şirket yöneticileri, markanın yeni çoklu yakıt destekli platformunun geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Bu platform, Renault’nun C segmentindeki gelecek modellerinin temelini oluşturacak.

    Esnek yapılı yeni platform

    Elektrikli Megane ve Scenic için hibrit versiyonlar gündemde Tam Boyutta Gör
    Renault CEO’su Fabrice Cambolive, platformun öncelikli olarak tamamen elektrikli mimari olarak geliştirildiğini ancak aynı zamanda şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı (EREV) güç aktarma sistemlerini de destekleyecek şekilde tasarlandığını açıkladı. Bu sayede, elektrikli satışları beklenen hızda ilerlemezse diğer seçenekler rahatlıkla eklenebilecek.

    Renault’nun B segmentinde tamamen elektrikli platformla başarılı olduğunu belirten Cambolive, C ve D segmentlerinde ise çoklu enerji planının daha uygun olacağını söyledi. Bu yaklaşım, markanın daha büyük modellerinde esnek güç seçenekleri sunmasını sağlayacak. Yeni platformun 2030 civarında piyasaya çıkması bekleniyor.

    Yöneticiler, platformun hangi modelleri kapsayacağı konusunda detay vermese de zamanlama 2022’de tanıtılan CMF-EV tabanlı Megane E-Tech ve 2024’te çıkan Scenic modellerinin yenileneceğine işaret ediyor. Bu da Renault’nun şu anda tamamen elektrikli olan bu iki modeli yeniden içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunabileceği anlamına geliyor.

    Elektrikli Megane ve Scenic için hibrit versiyonlar gündemde Tam Boyutta Gör
    Cambolive, geliştirilen hibrit sistemin elektrik motorlarının tahrik görevini üstlendiği, benzinli motorun ise yalnızca bataryayı şarj eden jeneratör işlevi gördüğü bir yapı üzerine kurulu olacağını açıkladı. “Seri tahrik mi istiyoruz yoksa doğrudan tahrik mi? Mantık, tamamen elektrikli çekişten yana” diyen Cambolive, bu yöntemin sürücülere menzil kaygısı olmadan elektrikli sürüş deneyimi yaşatacağını belirtti.

    Küçük benzinli motorun kaynağı hakkında bilgi verilmese de motorun Renault ile Geely’nin ortak girişimi olan Horse tarafından geliştirilebileceği düşünülüyor.

    Yeni C segmenti platformu, Renault’nun üretim verimliliğini artırma stratejisinin bir parçası. Şirket, yakın zamanda tanıttığı Twingo modelinde olduğu gibi üretim süresini 21 aya düşürmeyi ve maliyetleri %25 oranında azaltmayı hedefliyor.

    donanimhabercom Instagram

