Renault, elektrikli Megane ve Scenic'in hibrit versiyonlarını çıkarabilir

Renault, Megane ve Scenic modellerini sadece %100 elektrikli olarak piyasaya sürmüştü. Ancak bu ikili için hibrit versiyonlar gündeme gelebilir. Şirket yöneticileri, markanın yeni çoklu yakıt destekli platformunun geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Bu platform, Renault’nun C segmentindeki gelecek modellerinin temelini oluşturacak.
Esnek yapılı yeni platform
Renault’nun B segmentinde tamamen elektrikli platformla başarılı olduğunu belirten Cambolive, C ve D segmentlerinde ise çoklu enerji planının daha uygun olacağını söyledi. Bu yaklaşım, markanın daha büyük modellerinde esnek güç seçenekleri sunmasını sağlayacak. Yeni platformun 2030 civarında piyasaya çıkması bekleniyor.
Yöneticiler, platformun hangi modelleri kapsayacağı konusunda detay vermese de zamanlama 2022’de tanıtılan CMF-EV tabanlı Megane E-Tech ve 2024’te çıkan Scenic modellerinin yenileneceğine işaret ediyor. Bu da Renault’nun şu anda tamamen elektrikli olan bu iki modeli yeniden içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunabileceği anlamına geliyor.
Küçük benzinli motorun kaynağı hakkında bilgi verilmese de motorun Renault ile Geely’nin ortak girişimi olan Horse tarafından geliştirilebileceği düşünülüyor.
Yeni C segmenti platformu, Renault'nun üretim verimliliğini artırma stratejisinin bir parçası. Şirket, yakın zamanda tanıttığı Twingo modelinde olduğu gibi üretim süresini 21 aya düşürmeyi ve maliyetleri %25 oranında azaltmayı hedefliyor.