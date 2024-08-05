Elektrikli Mercedes-Benz G-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyat ve detaylar

Tam Boyutta Gör Mercedes'in G-Wagen serisi olarak bilinen pahalı modeli elektrikli veriyonuyla karşımıza çıkıyor. Mercedes-Benz'in nisanda tanıttığı elektrikli G-Serisi G 580 bu kapsamda ülkemizde de satışa çıktı.

Yeni elektrikli modelin 473 kilometre menzili olacak

Yüzde 60’lık ÖTV oranına sahip bu model, içten yanmalı versiyona göre çok daha ucuz olsa da Türkiye şartlarında hala oldukça pahalı bir araç olarak dikkat çekiyor. Araç, toplamda 432 kW'lik (580 beygirlik) güç üretebilen 116kWh bataryayla karşımıza çıkıyor.

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Ön kısmında bağımsız süspansiyon bulunan aracın menzilinin ise 473 kilometre olduğu belirtiliyor. Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor. Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor.

Tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142 bin 622 eurodan başlıyor. Söz konusu model yüzde 60 ÖTV dilimine girmesine rağmen Türkiye şartlarında oldukça pahalı bir araç olarak dikkat çekiyor. Otomobilin ülkemizdeki fiyatı 13 milyon 540 bin 500 TL olarak açıklandı.

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