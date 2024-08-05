Elektrikli Mercedes-Benz G-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyat ve detaylar

Yeni elektrikli modelin 473 kilometre menzili olacak
Yüzde 60’lık ÖTV oranına sahip bu model, içten yanmalı versiyona göre çok daha ucuz olsa da Türkiye şartlarında hala oldukça pahalı bir araç olarak dikkat çekiyor. Araç, toplamda 432 kW'lik (580 beygirlik) güç üretebilen 116kWh bataryayla karşımıza çıkıyor.
Ön kısmında bağımsız süspansiyon bulunan aracın menzilinin ise 473 kilometre olduğu belirtiliyor. Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor. Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor.
Tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142 bin 622 eurodan başlıyor. Söz konusu model yüzde 60 ÖTV dilimine girmesine rağmen Türkiye şartlarında oldukça pahalı bir araç olarak dikkat çekiyor. Otomobilin ülkemizdeki fiyatı 13 milyon 540 bin 500 TL olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.