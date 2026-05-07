Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Avrupa fiyatı belli oldu

    Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni C-Serisi için siparişleri açtı. Model; 360 kW güç, 800V mimari ve 762 km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor.                

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yeni tamamen elektrikli C-Serisi’nin sipariş sürecini başlattı. Almanya’da satışa sunulan C 400 4MATIC versiyonu, vergiler dahil 67.711 euro başlangıç fiyatına sahip. Opsiyonel donanımlarla birlikte aracın toplam maliyeti 100 bin euroyu aşabiliyor.

    Yeni C-Serisi, markanın GLC SUV modeliyle aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Her iki model de yeni MB.EA-M platformu üzerine inşa edilirken, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde yüksek performans ve hızlı şarj imkânı sunuyor.

    C 400 4MATIC, 94 kWsa batarya kapasitesiyle geliyor ve WLTP ölçümlerine göre 762 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Araçta toplam 360 kW güç üreten çift elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor.

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hızlı şarj tarafında model, 330 kW’a kadar DC şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede uzun yol kullanımlarında kısa sürede yüksek oranda enerji depolayabiliyor.

    Mercedes-Benz, yeni modeli “şimdiye kadarki en sportif C-Serisi” olarak tanımlarken; opsiyonel havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemiyle sürüş dinamiklerinin önemli ölçüde geliştirildiğini belirtiyor. Bu sistemler, hem yüksek hızda dengeyi hem de düşük hızda manevra kabiliyetini artırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminevim araba alanlar yorum gift bank nedir en iyi koltuk yıkama makinesi dead space remake türkçe yama bilinmeyen numara ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum