Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Avrupa fiyatı belli oldu

Yeni C-Serisi, markanın GLC SUV modeliyle aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Her iki model de yeni MB.EA-M platformu üzerine inşa edilirken, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde yüksek performans ve hızlı şarj imkânı sunuyor.
C 400 4MATIC, 94 kWsa batarya kapasitesiyle geliyor ve WLTP ölçümlerine göre 762 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Araçta toplam 360 kW güç üreten çift elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor.
Mercedes-Benz, yeni modeli “şimdiye kadarki en sportif C-Serisi” olarak tanımlarken; opsiyonel havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemiyle sürüş dinamiklerinin önemli ölçüde geliştirildiğini belirtiyor. Bu sistemler, hem yüksek hızda dengeyi hem de düşük hızda manevra kabiliyetini artırıyor.
