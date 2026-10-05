Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı: 709 km menzil ve 39 inç dev ekran

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz tamamen elektrikli ilk C-Serisi'ni Türkiye pazarında satışa sundu. Model ailesinin Türkiye'deki ilk temsilcisi C 400 4MATIC AMG versiyonu, 6.360.000 TL'lik satış fiyatıyla pazara giriş yaptı.

Model, ürettiği 360 kW (489 beygir) güç ve 800 Nm anlık tork sayesinde 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobilin maksimum hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

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Araçta 94 kWh kapasiteye sahip bir batarya mevcut. Türkiye'deki güncel yapılandırma verilerine göre model karma kullanımda 709 kilometre, şehir içinde ise 805 kilometreye varan menzil sunuyor. Ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 15.5 kWh olarak açıklandı.

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800 volt mimarisi ve hızlı şarj

Elektrikli C-Serisi'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de şarj performansı. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip otomobil, DC hızlı şarjda 330 kW'a kadar güç kabul edebiliyor. Bataryanın %10'dan %80'e çıkarılması yaklaşık 22 dakika sürüyor.

Elektrikli sedan 10 dakikalık DC şarj ile WLTP standartlarına göre 250 ila 325 kilometre arasında menzil kazanılabiliyor. Ev veya iş yerlerinde kullanılan standart 11 kW AC şarj ile tam dolum süresi (%0'dan %100'e) ise 10.5 saat olarak açıklandı.

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Boyutlar, bagaj hacmi ve ağırlık

Elektrikli mimarinin sağladığı uzun aks mesafesi sayesinde geniş bir kabin içi yaşam alanı sunan yeni C-Serisi, 4.883 mm uzunluğa ve 2.962 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin arka tarafında 470 litrelik ana bagajın yanı sıra kaputun altında 101 litrelik bir ön bagaj (frunk) alanı bulunuyor. Aracın boş ağırlığı 2.460 kg, azami yüklü ağırlığı ise 2.965 kg.

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Dış tasarım ve dev ekranlı iç mekan

Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin dış tasarımında aydınlatmalı Mercedes-Benz ızgarası, yıldız formundaki LED farlar ve coupe benzeri tavan çizgisi dikkat çekiyor. Konfor ve yol tutuşu artırmak adına AIRMATIC havalı süspansiyon ile arka aks yönlendirme sistemi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

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Yeni model teknoloji tarafında MB.OS işletim sistemi, üretken yapay zeka destekli MBUX Sanal Asistan, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor. Elektrikli Mercedes C-Serisi ilk tanıtıldığında 39.1 inçlik kesintisiz MBUX Hyperscreen ekranıyla da adından söz ettirmişti.

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Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı

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