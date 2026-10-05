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    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı: 709 km menzil ve 39 inç dev ekran

    Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli ilk C-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. C 400 4MATIC AMG versiyonuyla ülkeye giriş yapan model 489 beygir güç, 800 Nm tork ve 709 kilometreye varan menzil sunuyor.

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz tamamen elektrikli ilk C-Serisi'ni Türkiye pazarında satışa sundu. Model ailesinin Türkiye'deki ilk temsilcisi C 400 4MATIC AMG versiyonu, 6.360.000 TL'lik satış fiyatıyla pazara giriş yaptı.

    Model, ürettiği 360 kW (489 beygir) güç ve 800 Nm anlık tork sayesinde 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobilin maksimum hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Araçta 94 kWh kapasiteye sahip bir batarya mevcut. Türkiye'deki güncel yapılandırma verilerine göre model karma kullanımda 709 kilometre, şehir içinde ise 805 kilometreye varan menzil sunuyor. Ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 15.5 kWh olarak açıklandı.

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    800 volt mimarisi ve hızlı şarj

    Elektrikli C-Serisi'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de şarj performansı. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip otomobil, DC hızlı şarjda 330 kW'a kadar güç kabul edebiliyor. Bataryanın %10'dan %80'e çıkarılması yaklaşık 22 dakika sürüyor.

    Elektrikli sedan 10 dakikalık DC şarj ile WLTP standartlarına göre 250 ila 325 kilometre arasında menzil kazanılabiliyor. Ev veya iş yerlerinde kullanılan standart 11 kW AC şarj ile tam dolum süresi (%0'dan %100'e) ise 10.5 saat olarak açıklandı.

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Boyutlar, bagaj hacmi ve ağırlık

    Elektrikli mimarinin sağladığı uzun aks mesafesi sayesinde geniş bir kabin içi yaşam alanı sunan yeni C-Serisi, 4.883 mm uzunluğa ve 2.962 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin arka tarafında 470 litrelik ana bagajın yanı sıra kaputun altında 101 litrelik bir ön bagaj (frunk) alanı bulunuyor. Aracın boş ağırlığı 2.460 kg, azami yüklü ağırlığı ise 2.965 kg.

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Dış tasarım ve dev ekranlı iç mekan

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin dış tasarımında aydınlatmalı Mercedes-Benz ızgarası, yıldız formundaki LED farlar ve coupe benzeri tavan çizgisi dikkat çekiyor. Konfor ve yol tutuşu artırmak adına AIRMATIC havalı süspansiyon ile arka aks yönlendirme sistemi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

    Elektrikli Mercedes C-Serisi'nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Yeni model teknoloji tarafında MB.OS işletim sistemi, üretken yapay zeka destekli MBUX Sanal Asistan, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor. Elektrikli Mercedes C-Serisi ilk tanıtıldığında 39.1 inçlik kesintisiz MBUX Hyperscreen ekranıyla da adından söz ettirmişti.

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