Elektrikli Mercedes CLA L, Çin'de fiyaskoya dönüştü: Üretimi durduruldu

Sadece 627 adet satılabildi
2026 yılının ilk yarısına ait veriler, CLA L için tablonun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor. Yılın ilk altı ayında Çin genelinde sadece 627 adet CLA L satışı gerçekleştirilebildi. Satış grafiği incelendiğinde; Ocak ayında 35, Şubat ayında ise sadece 21 adet teslimat yapıldığı görülüyor. Mart ayında 358 adetle kısa süreli bir zirve yaşansa da, Nisan'da 52 ve Mayıs'ta 161 adetlik satış rakamları üretimin durdurulması kararını kaçınılmaz kıldı.
Teknoloji tek başına yeterli olmadı
Aslında teknik açıdan bakıldığında CLA L oldukça donanımlı bir araçtı. Yeni MMA platformu üzerine inşa edilen otomobil, 800 volt mimarisi, yeni MB.OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek sistemleri ile donatılmıştı. Çin standartlarına (CLTC) göre 866 kilometreye varan menzili ve genişletilmiş aks mesafesiyle yerel tüketicinin beklentilerine hitap etmesi hedeflenmişti.
Yerel markaların gölgesinde kaldı
Mercedes'in bu başarısızlığının ardında, Çin pazarındaki değişen dengeler yatıyor. Eskiden Avrupalı markalara hayranlık duyan Çinli tüketiciler, artık BYD, Xiaomi ve Nio gibi yerel teknoloji devlerini tercih etmeye başladı. Avrupalı premium markaların pazardaki bu doygunluk ve yerel rekabet karşısında güç kaybettiği belirtiliyor.
Henüz Mercedes-Benz cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, üretimin Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) tesislerinde askıya alındığı bilgisi güvenilir otomobil mecraları tarafından paylaşıldı. Bu durum, markanın Asya pazarındaki elektrikli dönüşüm stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.