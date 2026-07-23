Elektrikli Mercedes CLA L, Çin'de fiyaskoya dönüştü: Üretimi durduruldu

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Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in Çin pazarı için büyük umutlarla ve özel olarak geliştirdiği elektrikli CLA L modeli, beklenen ilgiyi görmeyince üretim bandına veda etmek zorunda kaldı. Şirketin Çin'deki elektrikli araç stratejisinin bir simgesi olması beklenen model, satış rakamlarıyla tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Sadece 627 adet satılabildi

2026 yılının ilk yarısına ait veriler, CLA L için tablonun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor. Yılın ilk altı ayında Çin genelinde sadece 627 adet CLA L satışı gerçekleştirilebildi. Satış grafiği incelendiğinde; Ocak ayında 35, Şubat ayında ise sadece 21 adet teslimat yapıldığı görülüyor. Mart ayında 358 adetle kısa süreli bir zirve yaşansa da, Nisan'da 52 ve Mayıs'ta 161 adetlik satış rakamları üretimin durdurulması kararını kaçınılmaz kıldı.

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Teknoloji tek başına yeterli olmadı

Aslında teknik açıdan bakıldığında CLA L oldukça donanımlı bir araçtı. Yeni MMA platformu üzerine inşa edilen otomobil, 800 volt mimarisi, yeni MB.OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek sistemleri ile donatılmıştı. Çin standartlarına (CLTC) göre 866 kilometreye varan menzili ve genişletilmiş aks mesafesiyle yerel tüketicinin beklentilerine hitap etmesi hedeflenmişti.

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Yerel markaların gölgesinde kaldı

Mercedes'in bu başarısızlığının ardında, Çin pazarındaki değişen dengeler yatıyor. Eskiden Avrupalı markalara hayranlık duyan Çinli tüketiciler, artık BYD, Xiaomi ve Nio gibi yerel teknoloji devlerini tercih etmeye başladı. Avrupalı premium markaların pazardaki bu doygunluk ve yerel rekabet karşısında güç kaybettiği belirtiliyor.

Henüz Mercedes-Benz cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, üretimin Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) tesislerinde askıya alındığı bilgisi güvenilir otomobil mecraları tarafından paylaşıldı. Bu durum, markanın Asya pazarındaki elektrikli dönüşüm stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.



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Elektrikli Mercedes CLA L, Çin'de fiyaskoya dönüştü

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