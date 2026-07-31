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Tam Boyutta Gör SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG, D segmentindeki yeni tam elektrikli fastback sedan modeli MG 07 için Çin’de ön sipariş sürecini resmi olarak başlattı. 29 Temmuz’da kapıları açılan ön satışlarda araç, ilk 20 saat içerisinde 21.000’den fazla ön sipariş alarak büyük bir ticari başarıya imza attı.

MG yetkilileri, bu sipariş temposunun markanın bir diğer popüler elektrikli modeli olan MG4 Urban’ın aynı süredeki talebini ikiye katladığını duyurdu.

Donanımlar ve fiyat listesi

SAIC’in Zhengzhou tesisinde seri üretime başlayan MG 07, başlangıçta 500V ve üst versiyonlarda 800V mimarisiyle sunulan 5 farklı donanım seçeneğine sahip:

MG 07 650 Comfort: ~18.600 dolar

~18.600 dolar MG 07 610 LiDAR: ~20.100 dolar

~20.100 dolar MG 07 610 Flagship: ~21.500 dolar

~21.500 dolar MG 07 845 LiDAR: ~23.000 dolar

~23.000 dolar MG 07 845 Flagship: ~24.500 dolar

Sportif tasarım ve ölçüler

Tam Boyutta Gör Aerodinamik çizgileriyle dikkat çeken MG 07; 4.886 mm uzunluk, 1.900 mm genişlik, 1.485 mm yükseklik ve 2.825 mm aks mesafesi değerlerine sahip. Çerçevesiz kapılar, 5 kademeli elektrikli ayarlanabilir arka rüzgarlık ve 19 inç boyutunda iki farklı jant tasarımı standart görünümü tamamlıyor.

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Fastback yapısı sayesinde 697 litrelik devasa bir arka bagaj sunan araç, ön tarafında da 168 litrelik ek bir frunk (ön bagaj) alanına yer veriyor.

MG 07'nin üst donanım paketlerinde tavana entegre LiDAR sensörü yer alıyor. Sistem, Momenta’nın R7 dünya modeli ve X7 işlemci çipiyle çalışarak otoyol otonom sürüş (NOA) ve otomatik park asistansı gibi ileri düzey sürücü destek işlevleri sağlıyor.

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Elektrikli MG 07 kapışılıyor: İlk 20 saatte 21 bin sipariş!

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