Elektrikli MG 07 kapışılıyor: İlk 20 saatte 21 bin sipariş!

MG yetkilileri, bu sipariş temposunun markanın bir diğer popüler elektrikli modeli olan MG4 Urban’ın aynı süredeki talebini ikiye katladığını duyurdu.
Donanımlar ve fiyat listesi
SAIC’in Zhengzhou tesisinde seri üretime başlayan MG 07, başlangıçta 500V ve üst versiyonlarda 800V mimarisiyle sunulan 5 farklı donanım seçeneğine sahip:
- MG 07 650 Comfort: ~18.600 dolar
- MG 07 610 LiDAR: ~20.100 dolar
- MG 07 610 Flagship: ~21.500 dolar
- MG 07 845 LiDAR: ~23.000 dolar
- MG 07 845 Flagship: ~24.500 dolar
Sportif tasarım ve ölçüler
Fastback yapısı sayesinde 697 litrelik devasa bir arka bagaj sunan araç, ön tarafında da 168 litrelik ek bir frunk (ön bagaj) alanına yer veriyor.
MG 07'nin üst donanım paketlerinde tavana entegre LiDAR sensörü yer alıyor. Sistem, Momenta’nın R7 dünya modeli ve X7 işlemci çipiyle çalışarak otoyol otonom sürüş (NOA) ve otomatik park asistansı gibi ileri düzey sürücü destek işlevleri sağlıyor.
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şu temu işine de bir el atsa şiii