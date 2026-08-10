Yeni Mitsubishi ASX VR-e sahnede: Arkasında iPhone üreticisi Foxconn var

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Tam Boyutta Gör Mitsubishi, model ailesine sürpriz bir elektrikli üye ekliyor. Avustralya’da ASX VR-e adıyla örtüsü kaldırılan bu hatchback aslında Foxtron Bria modelinin logosu değiştirilmiş bir versiyonu ve yılın son çeyreğinde yetkili satıcılardaki yerini alacak. Foxtron, Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ve otomobil üreticisi Yulon iş birliğinde kuruldu.

Pininfarina imzalı şık çizgiler

Şimdilik yalnızca iki görselle ön gösterimi yapılan ASX VR-e, Mitsubishi logoları ve normalde 'Foxtron' yazan alandaki büyük marka yazısı haricinde Bria ile neredeyse birebir aynı görünüyor. Japon üreticinin tasarıma müdahale etmeyerek kolaya kaçtığı düşünülse de Bria’nın ünlü tasarım evi Pininfarina’nın kaleminden çıktığı göz önüne alındığında ortaya çıkan sonuç oldukça göze hoş geliyor.

Tam Boyutta Gör Aracın ön kısmında uçtan uca uzanan LED ışık imzası yer alırken, ana far grupları bu şeridin hemen altına konumlandırılmış. Tampona entegre edilen geniş siyah ızgara dikkat çekiyor. Ön kaput boyunca uzanan ve yüzen ışık şeridinin altından geçen geniş hava kanalı ise aerodinamiğe doğrudan katkı sağlıyor. Aracın arka tasarımına ait henüz bir görsel paylaşılmasa da Bria ile büyük oranda paralel bir yapı sunması bekleniyor. (Arka tasarıma ait görsel mevcut sızıntılara göre oluşturuldu.)

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Kabinde yeni bir 'Mitsubishi' havası

Tam Boyutta Gör İç mekanda da benzer bir tablo hakim. Bria şimdiye kadar yalnızca soldan direksiyonlu olarak gösterilse de ASX VR-e sağdan direksiyonlu mimariyle karşımıza çıkıyor. Konsolun merkezinde devasa bir bilgi-eğlence ekranı ve hemen altında kısayol tuşları yer alıyor. Dijital gösterge paneli, dört kollu direksiyon simidi ve kavisli konsol yapısı, mevcut hiçbir Mitsubishi modeline benzemeyip tamamen Bria’nın çizgisini koruyor.

Teknik özellikler ve donanım paketleri

Tam Boyutta Gör Mitsubishi Avustralya, ASX VR-e modelini LS, Aspire, Exceed ve GSR olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunacağını doğruladı. Bria modelinin tüm versiyonları 57,5 kWsa kapasiteli lityum-demir-fosfat (LFP) batarya ile geliyor. Araç, 171 kW (229 beygir) güç üreten arkadan itişli tek motorlu ve 299 kW (400 beygir) güç sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlara sahip. ASX VR-e’nin de aynı güç aktarma organlarını ve performans verilerini birebir koruması bekleniyor.

Detaylı teknik özelliklerin ve fiyat listesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak açıklanması planlanıyor.

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Elektrikli Mitsubishi ASX VR-e ortaya çıktı: İşte tasarımı

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