Renault Scenic'in ikizi de güncellendi: Mitsubishi Eclipse Cross'a LFP batarya

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Tam Boyutta Gör Mitsubishi, Avrupa pazarında satışa sunduğu %100 elektrikli kompakt SUV modeli Eclipse Cross için kapsamlı bir batarya ve teknik güncelleme duyurdu. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı bünyesinde geliştirilen ve doğrudan Renault Scénic E-Tech modelini temel alan araç, ikizinin izinden giderek daha hızlı şarj olan ve daha uzun menzil sunan yeni batarya paketlerine geçiş yaptı.

LFP batarya ve 650 km menzil

Yeni güncelleme ile birlikte Eclipse Cross'un giriş ve üst versiyon batarya mimarisi tamamen yenilendi. Giriş seviyesi için seriye eklenen 67 kWsa kapasiteli LFP batarya, hücreden pakete (Cell-to-Pack) mimarisini temel alıyor. Bu versiyon araca WLTP standartlarına göre 472 km’ye kadar menzil sağlıyor.



Tam Boyutta Gör Üst versiyonda ise yeni 89 kWsa kapasiteli NMC batarya, daha önce kullanılan 87 kWsa'lik bataryanın yerini aldı. Böylece Eclipse Cross'un maksimum menzili 635 kilometreden 650 kilometreye yükseldi. Motor gücü ise değişmedi. Her iki batarya seçeneğinde de önden çekişli 160 kW (214 hp) güç üreten elektrik motoru korunuyor.

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Daha hızlı DC şarj performansı

Fransız üretici Renault’nun RG Medium 1.0 (eski adıyla AmpR Medium) platformunu paylaşan Eclipse Cross, şarj hızı tarafında da ciddi bir iyileşme yakaladı. LFP batarya, 165 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15'ten %80 doluluğa yaklaşık 24 dakikada ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör 89 kWsa'lik NMC versiyon ise 150 kW DC şarj hızını korumasına rağmen yapılan iyileştirmelerle %15’ten %80’e şarj süresi 28 dakikaya düştü. Bu da eski bataryaya kıyasla yaklaşık 9 dakikalık bir zaman kazancı anlamına geliyor.

Yeni bataryalı modellerin satış fiyatı henüz duyurulmazken, mevcut Eclipse Cross Almanya'da başlangıç paketiyle 43.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılmaya devam ediyor.

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Elektrikli Mitsubishi Eclipse Cross yenilendi: Yeni LFP batarya

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