Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault Scenic'in ikizi de güncellendi: Mitsubishi Eclipse Cross'a LFP batarya

    Mitsubishi, elektrikli Eclipse Cross modelinin bataryalarını güncelledi. Renault Scenic E-Tech ikizi olan SUV, yeni LFP seçeneği ve 650 km menzil sunan 89 kWsa’lik NMC bataryaya kavuştu.

    Elektrikli Mitsubishi Eclipse Cross yenilendi: Yeni LFP batarya Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, Avrupa pazarında satışa sunduğu %100 elektrikli kompakt SUV modeli Eclipse Cross için kapsamlı bir batarya ve teknik güncelleme duyurdu. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı bünyesinde geliştirilen ve doğrudan Renault Scénic E-Tech modelini temel alan araç, ikizinin izinden giderek daha hızlı şarj olan ve daha uzun menzil sunan yeni batarya paketlerine geçiş yaptı.

    LFP batarya ve 650 km menzil

    Yeni güncelleme ile birlikte Eclipse Cross'un giriş ve üst versiyon batarya mimarisi tamamen yenilendi. Giriş seviyesi için seriye eklenen 67 kWsa kapasiteli LFP batarya, hücreden pakete (Cell-to-Pack) mimarisini temel alıyor. Bu versiyon araca WLTP standartlarına göre 472 km’ye kadar menzil sağlıyor.
     

    Elektrikli Mitsubishi Eclipse Cross yenilendi: Yeni LFP batarya Tam Boyutta Gör
    Üst versiyonda ise yeni 89 kWsa kapasiteli NMC batarya, daha önce kullanılan 87 kWsa'lik bataryanın yerini aldı. Böylece Eclipse Cross'un maksimum menzili 635 kilometreden 650 kilometreye yükseldi. Motor gücü ise değişmedi. Her iki batarya seçeneğinde de önden çekişli 160 kW (214 hp) güç üreten elektrik motoru korunuyor.

    Daha hızlı DC şarj performansı

    Fransız üretici Renault’nun RG Medium 1.0 (eski adıyla AmpR Medium) platformunu paylaşan Eclipse Cross, şarj hızı tarafında da ciddi bir iyileşme yakaladı. LFP batarya, 165 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15'ten %80 doluluğa yaklaşık 24 dakikada ulaşıyor. 

    Elektrikli Mitsubishi Eclipse Cross yenilendi: Yeni LFP batarya Tam Boyutta Gör
    89 kWsa'lik NMC versiyon ise 150 kW DC şarj hızını korumasına rağmen yapılan iyileştirmelerle %15’ten %80’e şarj süresi 28 dakikaya düştü. Bu da eski bataryaya kıyasla yaklaşık 9 dakikalık bir zaman kazancı anlamına geliyor.

    Yeni bataryalı modellerin satış fiyatı henüz duyurulmazken, mevcut Eclipse Cross Almanya'da başlangıç paketiyle 43.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılmaya devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saneloc kullananların yorumları anbernic rg556 mcp şanzıman hızlı bozumcu en iyi silecek markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO 2
    TECNO Spark GO 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum