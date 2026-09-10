Renault Scenic'in ikizi de güncellendi: Mitsubishi Eclipse Cross'a LFP batarya

LFP batarya ve 650 km menzil
Yeni güncelleme ile birlikte Eclipse Cross'un giriş ve üst versiyon batarya mimarisi tamamen yenilendi. Giriş seviyesi için seriye eklenen 67 kWsa kapasiteli LFP batarya, hücreden pakete (Cell-to-Pack) mimarisini temel alıyor. Bu versiyon araca WLTP standartlarına göre 472 km’ye kadar menzil sağlıyor.
Daha hızlı DC şarj performansı
Fransız üretici Renault’nun RG Medium 1.0 (eski adıyla AmpR Medium) platformunu paylaşan Eclipse Cross, şarj hızı tarafında da ciddi bir iyileşme yakaladı. LFP batarya, 165 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15'ten %80 doluluğa yaklaşık 24 dakikada ulaşıyor.
Yeni bataryalı modellerin satış fiyatı henüz duyurulmazken, mevcut Eclipse Cross Almanya'da başlangıç paketiyle 43.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılmaya devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: