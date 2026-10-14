Elektrikli motosiklet menzil rekoru kırıldı: Tek şarjla 436 km!

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Tam Boyutta Gör Elektrikli motosikletlerin menzil sınırlarını zorlayan yeni bir dünya rekoruna imza atıldı. Belçikalı sürücü Jelle Verstaen, Zero Motorcycles tarafından üretilen Zero DS modeliyle tek şarjda 436,5 kilometre yol kat ederek en uzun mesafeli elektrikli motosiklet sürüşü rekorunu kırdı. Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanan bu başarı, önceki 310,7 kilometrelik rekoru 125,8 kilometre geride bıraktı.

Rekor denemesinde özel olarak aerodinamik açıdan modifiye edilmiş bir prototip yerine, üretim bandından çıkan standart bir Zero DS kullanıldı. Motosiklet, şirketin isteğe bağlı Power Tank batarya paketiyle donatılarak toplam 19,2 kWh batarya kapasitesine çıkarıldı.

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Fransız Alpleri'nden Akdeniz'e uzanan yolculuk

Rekor denemesi Fransa Alpleri'nde başladı ve Akdeniz kıyılarına doğru uzanan bir güzergahta gerçekleştirildi. Verstaen, bataryadaki enerjiyi mümkün olduğunca verimli kullanmak amacıyla ortalama 52 km/s hızla ilerlemeyi hedefledi.

Bu hız, bir motosiklet için oldukça düşük görünse de elektrikli araçlarda menzili artırmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor. Hız yükseldikçe aerodinamik direnç de belirgin biçimde arttığından, daha yavaş ve sabit hızda ilerlemek bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Zero Motorcycles ekibi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürüş temposunu korumak amacıyla gece sürüşünü tercih etti. Yolculuk gece boyunca devam ederek ertesi sabaha kadar sürdü.

Ancak rekor denemesinin son bölümü sürücü için oldukça zorlu geçti. Güzergahın son yaklaşık 100 kilometresinde etkili olan şiddetli yağmur, uzun süren yolculuğu daha da güçleştirdi. Buna rağmen Verstaen sürüşüne devam ederek toplam 436,5 kilometreye ulaştı.

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Diğer iki sürücü de önceki rekoru geride bıraktı

Rekor denemesinde Verstaen'e iki Zero Motorcycles sürücüsü daha eşlik etti. Her iki sürücü de kendi motosikletleriyle önceki dünya rekorunu aşmayı başardı. Zero SR/S kullanan sürücü tek şarjla 350 kilometre yol kat ederken, DSR/X modelini kullanan diğer sürücü 384 kilometrelik mesafeye ulaştı. Ancak en uzun mesafeyi katetmeyi başaran Zero DS, 436,5 kilometrelik sürüşle günün açık ara kazananı oldu.

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19,2 kWh kapasiteli bataryayla 436,5 kilometre yol kat edilmesi, elektrikli motosikletlerin enerji verimliliği açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Bununla birlikte elde edilen menzilin düşük ortalama hız, sürüş koşulları ve güzergah gibi faktörlere bağlı olduğu unutulmamalı. Bu nedenle rekor, günlük kullanımda aynı menzilin her koşulda elde edilebileceği anlamına gelmiyor.

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Elektrikli motosiklet menzil rekoru kırıldı: Tek şarjla 436 km!

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