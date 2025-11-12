Giriş
    Elektrikli Nissan Juke'un yol testleri başladı: Üretim 2026'da İngiltere'de yapılacak

    Nissan, ikonik Juke modelini tamamen elektrikli hale getiriyor. Alışıldık tarzını koruyan elektrikli Juke, 560 km menzil ve cesur tasarımıyla 2026'da Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

    Elektrikli Nissan Juke'un yol testleri başladı Tam Boyutta Gör
    Nissan, Avrupa pazarında dikkatleri üzerine çekecek yeni elektrikli Juke modelini yollarda test etmeye başladı. Juke’un bu yeni versiyonu, markanın Leaf modeliyle birlikte elektrikli dönüşümünde kilit bir rol oynayacak.

    Japon üretici, Ford Puma Gen-E ve Kia EV3 gibi kompakt elektrikli SUV’lara rakip olacak elektrikli Juke'un üretimine önümüzdeki aylarda İngiltere’nin Sunderland tesisinde başlamayı planlıyor. Bu tesis aynı zamanda yeni nesil Leaf ve Qashqai modellerinin de üretim merkezi konumunda.

    Juke EV ve Leaf arasında nasıl bir fark olacak?

    Yeni Leaf artık bir crossover formuna evrilmiş durumda ve 4.35 metre uzunluğuyla neredeyse Juke ile aynı boyutlarda. Ancak Nissan’ın üst düzey yöneticisi Guillaume Cartier, iki modelin müşteri kitlesi açısından tamamen farklı profillere hitap ettiğini vurguluyor.

    Juke'un tasarımı kimine göre mükemmel, kimine göre fazla iddialı. Elektrikli Juke da bu anlayışı sürdürecek. Markanın hedefi, bu sayede hem diğer modellerinden hem de piyasadaki rakiplerinden farklı bir karakter sunmak.

    Elektrikli Nissan Juke'un yol testleri başladı Tam Boyutta Gör
    İspanya yollarında kamuflajlı şekilde görüntülenen test prototipleri, mevcut modelin temel oranlarını koruyan ama daha agresif hatlara ve belirgin detaylara sahip bir gövdeye işaret ediyor. Özellikle Hyper Punk konseptinden ilham alan keskin hatlar ve özgün LED imzası, elektrikli Juke'un tasarımında öne çıkan unsurlar olacak.

    Yeni elektrikli Juke, CMF-BEV platformunu Leaf ile paylaşacak. Bu sayede 560 km'nin üzerinde menzil ve 214 beygire kadar güç sunan tek motorlu versiyonlar bekleniyor. Ayrıca, Nissan Avrupa Ar-Ge Başkanı David Moss, modelin Leaf’ten farklı bir süspansiyon geometrisine sahip olabileceğini, böylece daha “dinamik” bir sürüş karakteri hedeflediklerini belirtiyor.

    Nissan, elektrikli Juke’un fiyatını mümkün olduğunca mevcut içten yanmalı versiyonuna yakın tutmak istiyor. Şirket bunun zorlayıcı bir hedef olduğunu kabul etse de elektrikli Juke’un “erişilebilir” bir araç olmasını amaçlıyor.

