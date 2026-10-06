Elektrikli otobüsler tekerleklerden şarj olacak: İşte ilginç teknoloji

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Zürih (ETH Zurich) bünyesinden çıkan Winduction, elektrikli otobüslerin duraklarda beklerken kabloya ihtiyaç duymadan lastikler vasıtasıyla şarj edilmesini sağlayan yeni bir sistem geliştirdi. Şirket, enerjinin yoldan araca aktarımında yüzde 90'ın üzerinde verimlilik elde edildiğini ve teknolojinin daha küçük bataryaların kullanılmasına olanak sağlayabileceğini belirtiyor.

Enerji lastiğin içindeki bobine aktarılıyor

Geleneksel kablosuz şarj sistemlerinde elektrik, yola yerleştirilen bir bobin ile aracın altındaki başka bir bobin arasında aktarılıyor. Ancak araç ile yol arasındaki mesafe, farklı araç tasarımlarına bağlı olarak değiştiği için enerji aktarım verimliliği de bundan etkilenebiliyor.

Winduction ise bu soruna farklı bir yaklaşım getiriyor. Şirket, enerji aktarımında kullanılan alıcı bobinleri doğrudan otobüsün özel olarak tasarlanmış lastiğinin içerisine yerleştiriyor. Böylece enerji kaynağı ile alıcı arasındaki mesafenin mümkün olduğunca azaltılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Sistemde yolun altına veya içerisine yerleştirilen şarj plakalarında bulunan bobinler elektrik şebekesine bağlanarak manyetik alan oluşturuyor. Otobüs durakta şarj noktasının üzerine geldiğinde lastiğin içerisinde bulunan ikinci bobin grubu bu enerjiyi alıyor ve bataryaya aktarıyor.

Ancak teknolojinin önündeki en önemli sorunlardan biri özel lastiklerin geliştirilmesi. Geleneksel otobüs lastiklerinde dayanıklılık ve stabilite sağlamak için çelik kuşaklar kullanılıyor. Bu çelik parçalar manyetik alanla etkileşime girerek enerjinin bir bölümünün ısıya dönüşmesine neden oluyor.

Bu nedenle Winduction, ortaklarıyla birlikte tamamen çelik içermeyen yeni bir lastik geliştiriyor. Şirket CEO'su Laurin Schwitter, özel lastiklerin standart lastiklere kıyasla daha pahalı olacağını ancak maliyetin toplam otobüs satın alma ve işletme giderleri içerisinde sınırlı kalmasını beklediklerini söylüyor.

Daha küçük bataryalar kullanılmasına olanak sağlayacak

Winduction'ın hedeflerinden biri, otobüslerin gün boyunca düzenli aralıklarla şarj edilmesini sağlayarak büyük batarya paketlerine olan ihtiyacı azaltmak. Daha küçük bataryalar sayesinde otobüslerin satın alma maliyetinin ve ağırlığının düşürülmesi, aynı zamanda yolcular için daha fazla alan oluşturulması amaçlanıyor.

Şirket ayrıca gün içerisinde yapılan kısa şarjların elektrik şebekesi üzerindeki anlık yükü azaltabileceğini ve güneş enerjisinin daha yoğun üretildiği gündüz saatlerinden yararlanılabileceğini belirtiyor.

Winduction'ın hesaplamalarına göre Zürih Havalimanı ile Zürih Oerlikon arasındaki 24 duraklı bir hatta yalnızca iki durağa kablosuz şarj noktası kurulması yeterli olabilir. Otobüsler 16 saatlik çalışma süresi boyunca toplam yaklaşık üç saat şarj edilebilecek.

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Mevcut elektrikli otobüslerde ise aynı güzergahta araçların depoda toplu şekilde yaklaşık beş saat boyunca gece şarj edilmesi gerekiyor. Şarjın gün içine yayılması, otobüslerin daha uzun süre hizmet vermesini ve daha küçük bataryalarla çalışmasını mümkün kılabilir.

Winduction şu anda İsviçre'nin Winterthur kentinde laboratuvar ve özel bir test durağından oluşan altyapısını kuruyor. Bir sonraki aşamada sistemin endüstriyel kullanıma daha yakın hale getirilmesi ve dönüştürülmüş bir otobüs üzerinde şirket tesislerinin dışında test edilmesi planlanıyor.

Şirket, 2028 yılında yolcu taşıyan ilk pilot uygulamayı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Zürih Havalimanı bölgesindeki toplu taşıma işletmecileriyle de görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

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Elektrikli otobüsler tekerleklerden şarj olacak

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