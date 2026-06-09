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    ABD Savunma Bakanlığı, BYD ve Nio'yu askeri şirketler listesine ekledi

    ABD Savunma Bakanlığı; BYD, Nio ve CALB dahil çok sayıda Çinli otomotiv ve teknoloji şirketini "Çin askeri şirketleri" listesine ekledi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar:

    Elektrikli otomobil devlerine ABD şoku: Yeni kara liste açıklandı Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerin yer aldığı "Çin askeri şirketleri" listesini güncelledi. Yeni listede elektrikli araç üreticileri BYD ve Nio'nun yanı sıra batarya devi CALB, EVE Energy, lidar üreticileri Hesai ve RoboSense gibi otomotiv sektörünün önemli oyuncuları da yer aldı.

    Güncellenen listeye ayrıca Alibaba, Baidu, TP-Link, BOE ve robotik şirketi Unitree gibi farklı sektörlerden birçok Çinli teknoloji şirketi eklendi. Öte yandan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne bağlı bazı kuruluşlar listeden çıkarıldı.

    BYD ve Nio neden hedefte?

    Pentagon, BYD'nin Çin Devlet Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu (SASAC) ile bağlantılı olduğunu ve Çin'in "askeri-sivil füzyon" stratejisine katkı sağlayan şirketlerden biri olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Benzer şekilde Nio'nun da devlet kurumlarıyla bağlantılı olduğu ve aynı strateji kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edildi.

    Ancak listeye alınmak doğrudan yaptırım anlamına gelmiyor. Şirketlerin ABD'de faaliyet göstermesi yasaklanmıyor ve otomatik olarak herhangi bir ticari yaptırım uygulanmıyor. Ancak karar, ABD'li ortaklarla iş yapmayı zorlaştırabilir ve gelecekteki olası kısıtlamaların önünü açabilir.

    ABD'de faaliyet gösteriyorlar

    Elektrikli otomobil devlerine ABD şoku: Yeni kara liste açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kararın dikkat çeken yönlerinden biri ise listede yer alan bazı şirketlerin ABD'de aktif faaliyet göstermesi. BYD, Kaliforniya'nın Lancaster kentindeki elektrikli otobüs fabrikasında yıllardır üretim yapıyor. Nio ise San Jose'de bulunan araştırma ve geliştirme merkezini küresel operasyonlarının önemli bir parçası olarak kullanıyor.

    Batarya ve teknoloji şirketleri de listede

    Pentagon'un güncel listesinde otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren başka şirketler de bulunuyor. Tesla, BMW ve Mercedes-Benz'e batarya tedarik eden EVE Energy ile Çin'in en büyük batarya üreticilerinden CALB bunlar arasında yer alıyor.

    CALB, Volkswagen destekli Xpeng, Stellantis destekli Leapmotor, GAC, Mazda, Changan ve Deepal gibi markalara batarya sağlıyor. Şirket kısa süre önce katı hal batarya teknolojisini de tanıtmıştı.

    Çinli teknoloji şirketlerine baskı artıyor

    Yeni güncelleme, Pentagon'un kara listesinin artık yalnızca savunma ve telekomünikasyon şirketlerini değil; elektrikli araçlar, bataryalar, yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve güneş enerjisi gibi alanları da kapsadığını gösteriyor.

    ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketlerinin ülkenin askeri kapasitesini veya askeri-sivil entegrasyon stratejisini destekleyebileceği gerekçesiyle incelemelerini sıkılaştırırken, son karar iki ülke arasındaki teknoloji rekabetinin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://cnevpost.com/2026/06/09/us-adds-byd-nioev-supply-chain-firms-to-military-list/ https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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