ABD Savunma Bakanlığı, BYD ve Nio'yu askeri şirketler listesine ekledi

Güncellenen listeye ayrıca Alibaba, Baidu, TP-Link, BOE ve robotik şirketi Unitree gibi farklı sektörlerden birçok Çinli teknoloji şirketi eklendi. Öte yandan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne bağlı bazı kuruluşlar listeden çıkarıldı.
BYD ve Nio neden hedefte?
Pentagon, BYD'nin Çin Devlet Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu (SASAC) ile bağlantılı olduğunu ve Çin'in "askeri-sivil füzyon" stratejisine katkı sağlayan şirketlerden biri olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Benzer şekilde Nio'nun da devlet kurumlarıyla bağlantılı olduğu ve aynı strateji kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edildi.
Ancak listeye alınmak doğrudan yaptırım anlamına gelmiyor. Şirketlerin ABD'de faaliyet göstermesi yasaklanmıyor ve otomatik olarak herhangi bir ticari yaptırım uygulanmıyor. Ancak karar, ABD'li ortaklarla iş yapmayı zorlaştırabilir ve gelecekteki olası kısıtlamaların önünü açabilir.
ABD'de faaliyet gösteriyorlar
Batarya ve teknoloji şirketleri de listede
Pentagon'un güncel listesinde otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren başka şirketler de bulunuyor. Tesla, BMW ve Mercedes-Benz'e batarya tedarik eden EVE Energy ile Çin'in en büyük batarya üreticilerinden CALB bunlar arasında yer alıyor.
CALB, Volkswagen destekli Xpeng, Stellantis destekli Leapmotor, GAC, Mazda, Changan ve Deepal gibi markalara batarya sağlıyor. Şirket kısa süre önce katı hal batarya teknolojisini de tanıtmıştı.
Çinli teknoloji şirketlerine baskı artıyor
Yeni güncelleme, Pentagon'un kara listesinin artık yalnızca savunma ve telekomünikasyon şirketlerini değil; elektrikli araçlar, bataryalar, yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve güneş enerjisi gibi alanları da kapsadığını gösteriyor.
ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketlerinin ülkenin askeri kapasitesini veya askeri-sivil entegrasyon stratejisini destekleyebileceği gerekçesiyle incelemelerini sıkılaştırırken, son karar iki ülke arasındaki teknoloji rekabetinin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.Kaynakça https://cnevpost.com/2026/06/09/us-adds-byd-nioev-supply-chain-firms-to-military-list/ https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
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