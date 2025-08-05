Elektrikli otomobil satışları Türkiye'de ilk kez 100 bini aştı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli otomobil satışları ilk kez 100 bin barajını geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025’in ocak-temmuz döneminde satılan elektrikli otomobil sayısı 103 bin 310 oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam elektrikli otomobil satışları yüzde 146,9 artış gösterdi.

Toplam otomobil satışları yılın 7 ayında yüzde 6,68 artarak 572 bin 198 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları 143 bin 497 olarak kaydedildi. Bu dönemde benzinli otomobil satışları 266 bin 95, hibrit otomobiller ise 153 bin 363 oldu. Dizel otomobil satışları 45 bin 678, otogazlı otomobil satışları ise 3 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,9

Sadece bataryayla çalışan tam elektrikli otomobil satışları 102 bin 160 adet olarak açıklanırken, bir benzinli jeneratör yardımıyla bataryasını şarj edebilen uzatılmış menzil araçlar da dahil edildiğinde toplam satış 103 bin 310’a ulaştı. Bu sistemlere sahip araçlar, mevzuatta "elektrikli" sınıfında değerlendiriliyor.

Elektrikli ve hibrit araçlardaki artış, içten yanmalı motorlu araçlardaki düşüşle paralel ilerledi. Benzinli otomobil satışları yüzde 23,8, dizel satışlar ise yüzde 21,7 oranında geriledi. Otogazlı otomobil satışlarında ise yüzde 5,2’lik artış yaşandı. Hibrit satışlarında yüzde 92,4, tam elektrikli otomobillerde ise yüzde 146,9’luk sıçrama görüldü.

Tam Boyutta Gör Geçen yılın aynı dönemine kıyasla benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 65,1’den yüzde 46,5’e düşerken, dizel araçların payı yüzde 10,9’dan yüzde 8’e indi. Otogazlıların payı yüzde 0,7 seviyesinde sabit kaldı. Aynı süreçte hibrit araçların pazar payı yüzde 26,8, tam elektriklilerin payı ise yüzde 17,9 oldu. Böylece elektrikli motor taşıyan araçların pazar payı yüzde 44,9'a yükseldi.

Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu. Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 30 bin 13 satışa ulaşarak yüzde 5,2 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1499 olarak gerçekleşti.

Zirvede Togg ve Tesla var

Temmuz ayı özelinde ise 17 bin 225 tam elektrikli otomobil satıldı ve bu araçların pazar payı yüzde 20,5 olarak hesaplandı. 21 bin 656 hibrit otomobilin satıldığı ayda, hibritlerin pazar payı yüzde 25,7 oldu.

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Temmuz ayında en çok satan elektrikli otomobil ise 4.706 adet ile Tesla Model Y olurken onu 2.720 adet ile Togg T10X takip etti. Ocak-Temmuz döneminde ise Togg, toplamda 19.821 adetlik satışla lider. Tesla ise 17.026 adet satışla ikinci sırada.

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Elektrikli otomobil satışları Türkiye'de ilk kez 100 bini aştı

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