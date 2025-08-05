Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobil satışları Türkiye'de ilk kez 100 bini aştı

    Türkiye’de elektrikli otomobil satışları ilk kez 100 bini aştı. İlk 7 ayda tam elektrikli araçların pazar payı % 17,9’a, hibritlerle birlikte elektrikli motorlu araçların payı ise % 44,9’a yükseldi.

    Elektrikli otomobil satışları Türkiye'de ilk kez 100 bini aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli otomobil satışları ilk kez 100 bin barajını geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025’in ocak-temmuz döneminde satılan elektrikli otomobil sayısı 103 bin 310 oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam elektrikli otomobil satışları yüzde 146,9 artış gösterdi.

    Toplam otomobil satışları yılın 7 ayında yüzde 6,68 artarak 572 bin 198 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları 143 bin 497 olarak kaydedildi. Bu dönemde benzinli otomobil satışları 266 bin 95, hibrit otomobiller ise 153 bin 363 oldu. Dizel otomobil satışları 45 bin 678, otogazlı otomobil satışları ise 3 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

    Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,9

    Sadece bataryayla çalışan tam elektrikli otomobil satışları 102 bin 160 adet olarak açıklanırken, bir benzinli jeneratör yardımıyla bataryasını şarj edebilen uzatılmış menzil araçlar da dahil edildiğinde toplam satış 103 bin 310’a ulaştı. Bu sistemlere sahip araçlar, mevzuatta "elektrikli" sınıfında değerlendiriliyor.

    Elektrikli ve hibrit araçlardaki artış, içten yanmalı motorlu araçlardaki düşüşle paralel ilerledi. Benzinli otomobil satışları yüzde 23,8, dizel satışlar ise yüzde 21,7 oranında geriledi. Otogazlı otomobil satışlarında ise yüzde 5,2’lik artış yaşandı. Hibrit satışlarında yüzde 92,4, tam elektrikli otomobillerde ise yüzde 146,9’luk sıçrama görüldü.

    Elektrikli otomobil satışları Türkiye'de ilk kez 100 bini aştı Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın aynı dönemine kıyasla benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 65,1’den yüzde 46,5’e düşerken, dizel araçların payı yüzde 10,9’dan yüzde 8’e indi. Otogazlıların payı yüzde 0,7 seviyesinde sabit kaldı. Aynı süreçte hibrit araçların pazar payı yüzde 26,8, tam elektriklilerin payı ise yüzde 17,9 oldu. Böylece elektrikli motor taşıyan araçların pazar payı yüzde 44,9'a yükseldi.

    Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu. Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 30 bin 13 satışa ulaşarak yüzde 5,2 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1499 olarak gerçekleşti.

    Zirvede Togg ve Tesla var

    Temmuz ayı özelinde ise 17 bin 225 tam elektrikli otomobil satıldı ve bu araçların pazar payı yüzde 20,5 olarak hesaplandı. 21 bin 656 hibrit otomobilin satıldığı ayda, hibritlerin pazar payı yüzde 25,7 oldu.

    Temmuz ayında en çok satan elektrikli otomobil ise 4.706 adet ile Tesla Model Y olurken onu 2.720 adet ile Togg T10X takip etti. Ocak-Temmuz döneminde ise Togg, toplamda 19.821 adetlik satışla lider. Tesla ise 17.026 adet satışla ikinci sırada.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    büyülü silah sura statü türkiye'de dizel araç yasaklanır mı lpg şamandıra arızası kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmezse ne olur vxe r1 pro max driver

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum