Elektrikli otomobil üreticilerinin Trump kabusu gerçek oldu; ABD'de satışlar hızla düşecek

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi, yapay zekadan kriptoya, rüzgar enerjisinden sosyal medyaya hemen hemen her alanda dengeleri değiştirdi. Tabii ki otomotiv sektörü de bundan nasibini aldı. Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün elektrikli otomobiller için pek hayra alamet olmadığını düşünenler, günün sonunda haklı çıktı. Çünkü Trump yönetiminde geçen sekiz ayın sonunda, elektrikli otomobil üreticileri için endişe verici bir tablo ortaya çıkmış durumda.

Elektikli otomobil alanlara sağlanan teşvikleri, "insanları kimsenin almak istemediği arabaları almaya iten bir dayatma" olarak tanımlayan Trump, geçtiğimiz ay bu teşvikleri ortadan kaldıran kararın altına imza attı. ABD'de elektrikli otomobil almak isteyenlere sağlanan 7500 dolarlık kredi ve vergi indirimi, Eylül ayından itibaren ortadan kalkacak. İnsanlar hâlâ böyle bir fırsat varken bundan yararlanmak isteyeceği için Ağustos ayında elektrikli otomobil satışlarında artış bekleniyor. Ancak ABD'deki elektrikli otomobil satışlarında Eylül ayından itibaren ciddi bir düşüş yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Princeton Üniversitesi'nden Prof. Jesse Jenkins'in hazırladığı rapora göre, Trump'ın bu hamlesi yüzünden, önümüzdeki beş yıl içinde satılması beklenen elektrikli otomobillerin sayısı 8.3 milyon azaldı.

ABD'li Otomobil Üreticileri Elektrikli Otomobillerden Vazgeçme Lüksüne Sahip Değil

Normalde satılacak 8.3 milyon aracın artık satılmayacak olması, özellikle elektrikli otomobil üreticileri için işlerin çok daha zorlu hâle geleceğini gösteriyor. Hâlihazırda düşük kâr marjlarıyla çalışan elektrikli otomobil üreticileri, yakında bunu bile arayabilirler. Diğer yandan General Motors gibi fosil yakıtlı araçlar üreten şirketler ise adeta ikinci baharlarını yaşıyor. Çünkü Trump sadece elektrikli otomobillere yönelik teşvikleri kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda hava kirliliğine yönelik cezaları da önemli ölçüde azalttı.

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Ortaya çıkan bu tablo, elektrikli otomobil üreticilerini içinden çıkması zor bir açmaza sürüklüyor. Çünkü ABD'de elektrikli otomobil satışları ciddi şekilde düşecek olsa da dünyanın geri kalanı tam tersi yönde ilerliyor. Başta Çin olmak üzere pek çok ülkede elektrikli otomobil satışları giderek yukarı çıkıyor. Cox Automotive tarafından paylaşılan veriler, küresel elektrikli otomobil satışlarının bu yıl yüzde 28 arttığını gösteriyor. The New York Times, böylesine hızlı büyüyen bir pazarda yer almayan otomobil üreticilerinin 10 yıl sonra burada olmayabileceğine dikkat çekiyor. Nitekim General Motors gibi şirketler bile elektrikli otomobillerden tam anlamıyla vazgeçmiş değil. Ancak yaşanan bu değişim, elektrikli otomobil üretiminden kâr êlde etmekte zorlanan şirketlerin, kâra geçmek için daha uzun süre beklemesi gerekeceği anlamına geliyor. Yani otomobil üreticileri, gelecekte bu pazarda var olabilmek için bir süre daha kan kaybetmeye razı olacaklar.

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Elektrikli otomobil üreticilerinin Trump kabusu gerçek oldu

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