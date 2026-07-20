Araştırma: Elektrikli otomobil fiyatları reel olarak yüzde 18 düştü

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en büyük otomotiv pazarı Almanya’da, elektrikli araç fiyatlarına dair ezber bozan bir araştırma yayınlandı. ICCT (Temiz Ulaşım Uluslararası Konseyi) ve Fraunhofer ISI tarafından ADAC verileri kullanılarak yapılan kapsamlı çalışma, elektrikli otomobillerin son 5 yılda geçirdiği evrimi ve fiyatlarındaki gizli düşüşü gözler önüne serdi.

İlk bakışta, elektrikli araçların ortalama liste fiyatları 2020 yılında 37.000 euro seviyesindeyken, 2025 yılına gelindiğinde 53.000 euro'ya yükselmiş görünüyor. Ancak uzmanlar bunun bir "zam" değil, pazar karmasındaki bir segment kayması olduğunu belirtiyor. Şu anda elektrikli araç pazarının %73'ünü orta ve üst-orta segment lüks araçlar oluşturuyor.

Aynı segmentteki araçlar enflasyondan arındırılarak, motor gücü, menzil ve ağırlık gibi kriterlere göre kıyaslandığında ise çarpıcı bir gerçek ortaya çıkıyor: Elektrikli otomobiller son 5 yılda reel olarak %18 ucuzladı. Aynı dönemde içten yanmalı (benzinli/dizel) araçların fiyatı ise enflasyon karşısında %2 artış gösterdi.

Batarya maliyetleri düştü, üreticiler kârı cebe koydu

Tam Boyutta Gör Bu gizli ucuzlamanın arkasındaki en büyük itici güç, elektrikli araçların kalbi olan batarya maliyetleri.

2020 yılında kilovat saat (kWsa) başına 165-185 euro olan batarya fiyatları, 2025'te 130-140 euro seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüş, nominal olarak %21-24 arası bir azalmaya denk gelse de enflasyondan arındırıldığında batarya maliyetlerinin %35 ila %37 oranında çakıldığı görülüyor.

Ancak araştırmaya göre üreticiler, bataryadan ettikleri bu devasa tasarrufu doğrudan liste fiyatlarına yansıtmadı. Bunun yerine bütçeyi araçların menzilini ortalama üçte bir oranında artırmaya, teknik geliştirmelere ve Ar-Ge maliyetlerini sübvanse etmeye ayırdı. Uzmanlar, üreticilerin elinde fiyatları daha da aşağı çekmek için ciddi bir marj bulunduğunun altını çiziyor.

Model sayısı 4 katına çıktı ama ucuz segmentte kıtlık var

Tam Boyutta Gör Pazardaki bir diğer büyük değişim ise model çeşitliliğinde yaşandı. 2020 yılında pazarda sadece 38 farklı elektrikli model seçeneği varken, bu sayı 4 katından fazla artarak 159'a yükseldi. Buna karşın içten yanmalı motorlu araç seçenekleri 275'ten 194'e geriledi. Orta ve üst segmentte benzinli ve elektrikli model sayıları eşitlenirken, alt segmentte ise büyük bir boşluk göze çarpıyor. Mini ve kompakt sınıfta sadece 19 elektrikli model bulunurken, içten yanmalı tarafta hâlâ 35 model seçeneği mevcut.

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Almanya'da bu yıl yürürlüğe giren ve gelir durumuna göre 6.000 euroya kadar destek sunan yeni elektrikli araç teşvikleri, düşen batarya maliyetleri ve genişleyen model yelpazesiyle birleştiğinde pazarın yönünü tamamen elektrikliye çevirmeye başladı. Ancak araştırmacılara göre, elektrikli araçların tam anlamıyla ana akım haline gelmesi, markaların fiyatları düşürmesinden ziyade giriş seviyesindeki ucuz kompakt model eksikliğini kapatmalarına bağlı.

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Elektrikli otomobilde gizli gerçek! Fiyatlar aslında düştü mü?

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