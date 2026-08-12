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    Elektrikli otomobillerde tarihi dönüm noktası: Artık hibritlerden daha ucuz!

    Küresel ölçekte elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatı, ilk kez hibrit otomobillerin ortalama fiyatının altına geriledi.                                

    Elektrikli otomobiller hibritlerden daha ucuz hale geldi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller, uzun yıllar boyunca içten yanmalı motorlu ve hibrit modellere kıyasla daha yüksek fiyatlara sahipti. Ancak yeni veriler, bu tablonun değişmeye başladığını gösteriyor. Küresel ölçekte elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatı, 2025 yılında ilk kez hibrit otomobillerin ortalama fiyatının altına geriledi.

    Mobility Global tarafından hazırlanan ve satış hacimleri dikkate alınarak hesaplanan verilere göre, sübvansiyonlar hesaba katılmadan elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı 2025 yılında yaklaşık 37 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2020'ye kıyasla yüzde 9'luk düşüş anlamına geliyor. Aynı dönemde hibrit otomobillerin ortalama fiyatı ise yüzde 16 artarak yaklaşık 39 bin dolara yükseldi.

    Elektrikli otomobiller neden ucuzluyor?

    Elektrikli otomobillerin fiyatlarındaki düşüşte en önemli faktörlerden biri batarya maliyetleri oldu. Lityum iyon bataryaların maliyeti, 2020 ile 2025 arasında yüzde 37 oranında geriledi. Batarya paketleri bir elektrikli otomobilin toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 30 ila 40'ını oluşturduğu için bu düşüş, araçların satış fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

    BloombergNEF, maliyetlerdeki gerilemenin önemli nedenlerinden birinin Çin'deki batarya üretim kapasitesindeki fazlalık olduğunu belirtiyor. Çin, küresel batarya pazarının yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor.

    Bunun yanında elektrikli otomobillerde lityum demir fosfat (LFP) bataryaların kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Kobalt içermeyen LFP teknolojisi, kobalt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı üreticilere maliyet avantajı sağlıyor. Enerji yoğunluğu konusunda geçmişte rakiplerinin gerisinde kalan LFP bataryalar, teknolojik gelişmeler sayesinde bu açığı da önemli ölçüde kapatıyor.

    Çinli üreticiler küresel fiyatları aşağı çekiyor

    Elektrikli otomobiller hibritlerden daha ucuz hale geldi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil fiyatlarının düşmesinde Çinli üreticilerin küresel pazarlardaki hızlı yükselişi de önemli rol oynuyor. 2020 yılında Çin'den ihraç edilen elektrikli otomobil sayısı 100 binin altındayken, 2025 yılında bu rakam 1,64 milyon adede ulaştı.

    Çinli otomobil markalarının özellikle gelişmekte olan pazarlardaki etkisi giderek artıyor. Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da birçok elektrikli model, ortalama hibrit otomobillerden daha uygun fiyatlara sunuluyor. Tayland'da ise Çinli markalar yeni otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

    İçten yanmalı otomobillerde fiyatlar yükseliyor

    Elektrikli otomobillerin fiyatları düşerken içten yanmalı motorlu otomobillerde ise ters yönde bir eğilim görülüyor. Son beş yıllık dönemde ortalama içten yanmalı araç fiyatları hafif de olsa yükseldi.

    Öte yandan plug-in hibrit otomobillerin ortalama fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu gerilemede de LFP bataryaların maliyet avantajının etkili olduğu değerlendiriliyor.

    Son dönemde elektrikli otomobillere yönelik talebi destekleyen bir diğer unsur ise petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisiyle akaryakıt fiyatlarının artması, elektrikli otomobillerin kullanım maliyeti avantajını tüketiciler açısından daha cazip hale getiriyor.

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