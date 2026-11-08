Elektrikli otomobiller için 2.000 km menzil vadeden batarya

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Oynat Elektrikli otomobillerde 2.000 kilometre menzil sunabilecek yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Çinli batarya devi CATL'nin araştırdığı lityum-hava bataryaları, oksijeni doğrudan atmosferden alarak yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Teknoloji; nem, kapasite kaybı ve sınırlı şarj ömrü gibi aşılması gereken büyük engellere rağmen geleceğin menzil sorununu tamamen çözmeyi vaat ediyor. Henüz araştırma safhasında olan bataryanın ne zaman seri üretime geçeceği ise açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde menzil ve şarj süresi sorununu ortadan kaldırabilecek yeni bir batarya teknolojisi geliştiriliyor. Çinli batarya üreticisi CATL'nin araştırdığı lityum-hava bataryaları, teorik olarak tek şarjla 2.000 kilometrenin üzerinde menzil sunma potansiyeline sahip. Mevcut lityum iyon bataryalardan çok daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşabilen teknoloji, katı hal bataryalarının da beş katı seviyesinde bir potansiyel vadediyor.

Lityum-hava bataryalar nasıl çalışıyor?

Geleneksel lityum iyon bataryalar enerji depolamak için ihtiyaç duydukları kimyasal bileşenleri hücre içerisinde barındırıyor. Lityum-hava bataryaları ise reaksiyon sırasında ihtiyaç duyduğu oksijeni doğrudan atmosferden alıyor.

Deşarj sırasında metalik lityum, havadaki oksijenle reaksiyona girerek lityum peroksit (Li₂O₂) oluşturuyor ve elektrik enerjisi açığa çıkarıyor. Şarj sırasında bu reaksiyon tersine çevrilerek lityum peroksit parçalanıyor, oksijen serbest bırakılıyor ve lityum yeniden kullanılabilir hale geliyor.

Oksijenin batarya içerisinde taşınmasına ihtiyaç duyulmaması teknolojinin yüksek teorik enerji yoğunluğunun temelini oluşturuyor. Bu değer de yaklaşık 3.505 Wh/kg seviyesinde. Geleneksel lityum iyon bataryalarda 200-300 Wh/kg, gelişmiş katı hal bataryalarında ise 350-500 Wh/kg enerji yoğunluğu elde ediliyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki 3.505 Wh/kg değeri teorik bir değer, yani gerçek uygulamalarda bu değer düşebilir. Yine de yoğunluk ciddi derecede daha yüksek olacaktır.

Teknolojinin önünde üç büyük engel var

Lityum-hava bataryalarının önündeki ilk önemli sorun hava yönetimi. Atmosferdeki oksijenin yanı sıra bulunan su buharı ve karbondioksit, bataryanın kimyasal yapısına zarar verebiliyor. Nem, metalik lityumla reaksiyona girebilirken karbondioksit lityum karbonat (Li₂CO₃) oluşumuna neden olabiliyor.

Ayrıca deşarj sırasında oluşan lityum peroksit, bataryanın gözenekli elektrotlarında birikerek oksijen geçişini zorlaştırıyor. Bu durum zamanla kapasite kaybına yol açıyor. Bu sorunların önüne geçmek için otomobillerde filtreleme, kontrollü hava girişi ve nem yönetimi sistemlerine ihtiyaç duyulabilir. Ancak bu ek donanımlar bataryanın ağırlığını ve hacmini artırırken kendi başlarına da enerji tüketiyor.

İkinci sorun şarj edilebilirlik ve batarya ömrü. Lityum peroksitin şarj sırasında elektrottan uzaklaştırılması gerekiyor. Ancak bu işlem ek enerji gerektiriyor ve elektrolite zarar verebilen yan reaksiyonlara neden olabiliyor. Metalik lityum anotlarda tekrarlanan şarj ve deşarj işlemleri de kararsızlık yaratabiliyor. Sonuç olarak kapasite kaybı ve sınırlı döngü ömrü ortaya çıkıyor.

Üçüncü sorun ise enerji yoğunluğunun tek başına yeterli olmaması. Otomobillerde bataryanın depoladığı enerjinin yanı sıra hacimsel enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu da önemli. Bataryanın hızlanma ve sollama gibi durumlarda yeterli gücü sağlayabilmesi, aynı zamanda araç içerisinde uygun boyutlarda tasarlanabilmesi gerekiyor.

Önemli ilerlemeler var

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte lityum-hava bataryaları üzerindeki araştırmalar dün başlamış değil. IBM, 2009 yılında elektrikli otomobillere tek şarjla 805 kilometre menzil sağlamayı hedefleyen Battery 500 projesini başlatmıştı. Ancak bu proje ticari bir otomobil bataryasıyla sonuçlanmadı.

Daha yakın tarihli araştırmalarda ise bazı önemli sonuçlar elde edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, 2025 yılında yayımladıkları çalışmada elektrolitin oksijen taşıma özelliklerinin batarya reaksiyonlarını nasıl etkilediğini inceledi. Araştırma, elektrot tasarımına ilişkin önemli bilgiler sunsa da tıkanma sorununu ortadan kaldıran bir çözüm ortaya koymadı.

2024 yılında Jilin Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi ile bağlantılı araştırmacılar, özel bir polimer elektrolit kullanan lityum-hava batarya hücresinde 757,5 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştı. Hücre, belirli laboratuvar koşullarında 241 şarj-deşarj döngüsünü tamamladı.

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Illinois Teknoloji Enstitüsü ve Argonne Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları ise 2023 yılında farklı bir kimyasal yaklaşım geliştirdi. Lityum peroksit yerine lityum oksit (Li₂O) oluşturan katı hal batarya mimarisi, oda sıcaklığında en az 1.000 şarj-deşarj döngüsünü tamamladı. Sistemin teorik enerji yoğunluğu potansiyeli 1.200 Wh/kg olarak hesaplandı.

Araştırmacılar lityum-hava bataryalarında katı elektrolit kullanımını da inceliyor. Bu yaklaşım, metalik lityum anodu koruyarak kimyasal reaksiyonların daha kararlı hale getirilmesini amaçlıyor. Laboratuvar tarafında önemli ilerlemeler yaşanmış olsa da bunların henüz hiçbiri seri üretim aşamasına gelmiş değil.

CATL'nin bataryası ne zaman kullanılacak?

Çinli teknoloji yayını IT Home'un haberine göre CATL, lityum-hava bataryalarını uzun vadeli araştırma alanları arasında değerlendiriyor. Şirketin baş bilim insanı Wu Kai, bu teknolojiyi geleceğe yönelik araştırma başlıklarından biri olarak tanımladı.

Bununla birlikte CATL, 2.000 kilometre menzilli bir otomobil hedefi veya lityum-hava bataryalarının ticari kullanıma sunulacağı bir tarih açıklamadı. Şirketin daha yakın vadeli çalışmaları sodyum iyon ve tamamen katı hal bataryalarına odaklanıyor.

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Elektrikli otomobiller için 2.000 km menzil vadeden batarya

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