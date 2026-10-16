Elektrikli otomobiller için yeni batarya konsepti: Daha hafif, daha uzun menzilli

Kese tipi bataryalar kullanılacak
ProLogium, esnek kaplamaya sahip kese tipi batarya hücrelerini hücreden pakete (CTP) mimarisiyle birleştirmeyi planlıyor. Bu tasarım, hücreler arasındaki bazı yapısal bileşenleri ortadan kaldırarak batarya paketinin daha az yer kaplamasını ve hafiflemesini sağlayabilir. Ancak ısı kaynaklı genleşme, soğutma ve güvenlik gibi konuların kapsamlı testlerle doğrulanması gerekiyor.
Rimac Technology, bataryanın araçla entegrasyonu, ısı yönetimi, mekanik tasarımı ve sistem mimarisi üzerinde çalışıyor. Şirket, maliyetleri gözetirken ağırlığı ve tasarım karmaşıklığını azaltmayı planlarken yüksek şarj hızını ve güç çıkışını korumayı amaçlıyor.
Yol testleri 2028'de başlayacak
Yeni batarya tasarımının gerçek avantajları, laboratuvar testlerinin yanı sıra araç üzerinde ve yollarda yapılacak denemelerle belirlenecek. Şirketler, yol testlerine 2028'in ikinci yarısında başlamayı planlıyor.
Projenin başarılı olması halinde otomobil üreticileri iki temel avantaja erişebilecek. Üreticiler, aynı ağırlıktaki bataryayla daha fazla enerji depolayarak menzili artırabilecek. Veya mevcut menzili daha küçük ve hafif bir bataryayla sunmak mümkün olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: