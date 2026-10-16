Elektrikli otomobiller için yeni batarya konsepti: Daha hafif, daha uzun menzilli

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Tam Boyutta Gör Tayvan merkezli enerji teknolojileri şirketi ProLogium ile Hırvatistan merkezli Rimac Technology, elektrikli otomobiller için daha hafif, daha kompakt ve yüksek performanslı batarya sistemleri geliştirmek amacıyla hazırladıkları yeni batarya konseptini duyurdu. Yeni tasarım, batarya paketlerinin ağırlığını ve karmaşıklığını azaltırken enerji kapasitesini ve şarj performansını iyileştirmeyi hedefliyor.

Kese tipi bataryalar kullanılacak

ProLogium, esnek kaplamaya sahip kese tipi batarya hücrelerini hücreden pakete (CTP) mimarisiyle birleştirmeyi planlıyor. Bu tasarım, hücreler arasındaki bazı yapısal bileşenleri ortadan kaldırarak batarya paketinin daha az yer kaplamasını ve hafiflemesini sağlayabilir. Ancak ısı kaynaklı genleşme, soğutma ve güvenlik gibi konuların kapsamlı testlerle doğrulanması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Şirketler, Eylül 2025'te yeni nesil batarya platformu geliştirmek üzere anlaşmıştı. ProLogium, işlevsel batarya bölümünü 2027'nin başlarında tamamlayarak CES 2027'de tanıtmayı, tam işlevli batarya paketini ise 2027'nin ikinci yarısında hazır hale getirmeyi hedefliyor.

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Rimac Technology, bataryanın araçla entegrasyonu, ısı yönetimi, mekanik tasarımı ve sistem mimarisi üzerinde çalışıyor. Şirket, maliyetleri gözetirken ağırlığı ve tasarım karmaşıklığını azaltmayı planlarken yüksek şarj hızını ve güç çıkışını korumayı amaçlıyor.

Yol testleri 2028'de başlayacak

Yeni batarya tasarımının gerçek avantajları, laboratuvar testlerinin yanı sıra araç üzerinde ve yollarda yapılacak denemelerle belirlenecek. Şirketler, yol testlerine 2028'in ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

Projenin başarılı olması halinde otomobil üreticileri iki temel avantaja erişebilecek. Üreticiler, aynı ağırlıktaki bataryayla daha fazla enerji depolayarak menzili artırabilecek. Veya mevcut menzili daha küçük ve hafif bir bataryayla sunmak mümkün olacak.

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Elektrikli otomobiller için yeni batarya konsepti

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