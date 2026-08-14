Elektrikli otomobiller için zor sınav: Fiyatlar daha da artabilir

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Elektrikli otomobil üreticileri, batarya maliyetlerinin yanı sıra yapay zeka yatırımlarının tetiklediği bellek çipi kriziyle de karşı karşıya. Otomobillerde kullanılan DRAM ve diğer yarı iletkenlerin fiyatlarındaki sert yükseliş, artan hammadde maliyetleri ve yoğun rekabet birleşince üreticilerin kâr marjları üzerindeki baskı giderek büyüyor. Maliyetlerin daha fazla yükselmesi halinde bunun tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale gelebilir.

Otomobillerde çip maliyeti artıyor

Otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu yeni maliyet baskısının merkezinde, yapay zeka sistemlerine yönelik hızla büyüyen talep bulunuyor. Veri merkezleri ve büyük yapay zeka modelleri için HBM üretimine ağırlık veren çip üreticileri, geleneksel DRAM ve NAND üretim kapasitesinin bir bölümünü bu alana kaydırıyor. Bu durum otomobillerde kullanılan belleklerin tedarikini de zorlaştırıyor.

TrendForce verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde emtia tipi DRAM sözleşme fiyatları çeyreklik bazda yüzde 90-95, ikinci çeyrekte ise yüzde 58-63 oranında arttı. NAND Flash fiyatlarındaki artış ise ilk çeyrekte yüzde 55-60, ikinci çeyrekte ise yüzde 70-75 yükseldi.

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Otomotiv sektöründe kullanılan DRAM fiyatlarının yılın başlarında yüzde 180 yükseldiğini belirten UBS, üst seviye otomotiv sınıfı DDR5 belleklerde spot fiyatların yüzde 300'e kadar arttığını bildiriyor. Morgan Stanley verileri de DRAM fiyatlarının son bir yılda yapay zeka talebinin etkisiyle yaklaşık 6 kat arttığına işaret ediyor.

Bu gelişme otomobiller açısından özellikle önemli çünkü modern araçlar artık yalnızca motor, batarya ve elektronik kontrol ünitelerinden oluşmuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, akıllı kokpitler, yapay zeka destekli asistanlar ve yüksek çözünürlüklü sensörlerden gelen verilerin gerçek zamanlı işlenmesi için ciddi miktarda bellek ve işlem gücü gerekiyor.

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Örneğin bazı gelişmiş sürüş destek sistemlerinde kullanılan donanımlar 254 TOPS seviyesinde hesaplama gücü ve 16 GB ile 64 GB arasında DRAM kullanabiliyor.

2023 yılında ortalama bir otomobilde yaklaşık 90 GB DRAM ve NAND bellek bulunuyordu. 2026 itibarıyla bu miktarın ortalama 278 GB'a yükseleceğini, üst segment modellerde ise toplam bellek kapasitesinin 2 TB seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Elektrikli otomobiller çifte baskı altında

Otomobillerdeki fiyat artışı sadece çiplerle sınırlı değil. Hürmüz Boğazı ve diğer tedarik krizleriyle birlikte lityum, bakır ve alüminyum gibi geleneksel hammaddelerde de fiyatlar yükseliyor.

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Sektör tahminlerine göre hammadde ve bileşen fiyatlarındaki yükseliş, otomobil başına 1000 dolar ek maliyet oluşturabilir. Üst segment modellerde bu fark 1.400 dolara kadar çıkabiliyor. 2030 yılına kadar otomobillerde kullanılan çip maliyetinin iki katına çıkabileceği çünkü araçların işlem gücü talebinin yükselmeye devam ettiği de belirtiliyor.

Bellek tarafındaki baskı ise daha da uzun sürebilir. Samsung Electronics'in finans yöneticisi, küresel bellek çipi arzındaki sıkışıklığın 2027'de daha da derinleşebileceğini ve 2028'e kadar devam edebileceğini belirtiyor.

Otomotiv sektörünün çip üreticileriyle uzun vadeli anlaşmalar yapmaya başlaması da riskin boyutunu gösteriyor. General Motors ve Ford, Micron ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalarken Denso ve Astemo dahil yedi otomotiv tedarikçisi de benzer anlaşmalara yöneldi.

Otomotiv sınıfı belleklerde arzın yüzde 50'nin altında kaldığı belirtilirken bazı üreticiler üretim ve teslimatlarını güvence altına alabilmek için daha yüksek fiyatları kabul etmek zorunda kalıyor.

Tabloyu daha karmaşık hale getiren unsur ise batarya tarafındaki maliyet artışları. Batarya sınıfı lityum karbonatın fiyatı 2025'in başında ton başına yaklaşık 75.000 yuandan (~10.370 dolar), Mart 2026'da 171.900 yuana (~23.770 dolar) çıktı. UBS, fiyatın yaklaşık 185.000 yuana (~25.580 dolar) ulaşabileceğini öngörürken küresel lityum talebinin 2030'a kadar iki katına çıkarak 3,4 milyon tona ulaşmasını bekliyor. Talebin 2026'da yüzde 14, 2027'de ise yüzde 16 büyümesi öngörülüyor. Bakır ve alüminyum tarafında da artışlar sırasıyla yüzde 47 ve 30 seviyesinde.

Dolayısıyla elektrikli araçlarda hem batarya maliyetleri artıyor hem de elektronik ve yazılım altyapısında kullanılan çiplerin maliyeti yükseliyor.

Üstelik üreticilerin bu maliyetleri doğrudan tüketiciye yansıtmasını zorlaştıran ciddi bir rekabet baskısı bulunuyor. Özellikle elektrikli otomobil pazarında fiyat rekabeti yoğunlaşırken şirketler pazar paylarını korumak için indirim ve teşviklere başvuruyor.

Çin'de 2026'nın ilk yarısında binek otomobil perakende satışlarının yüzde 20,2 gerilemesi de talep tarafındaki baskıyı ortaya koyuyor.

Fiyat artışlarının ilk işaretleri geldi

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Artan maliyetlerin otomobil fiyatlarına yansıması şimdiden başladı. 2026'dan bu yana 15'ten fazla otomobil üreticisi fiyat artışı açıkladı veya satış indirimlerini azalttı. Fiyat artışları birkaç yüz dolardan 1.500 dolara kadar çıkabiliyor.

Changan NEVO, küresel otomotiv sınıfı çip maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Q07 Tianshu Intelligent LiDAR Edition'ın üç versiyonunda 3.000 yuan (~445 dolar) fiyat artışına gitti. BYD ise bazı modellerdeki gelişmiş sürüş destek sistemi için sunulan LiDAR paketinin fiyatını 9.900 yuandan (~1.468 dolar) 12.000 yuana (~1.780 dolar) yükseltti.

Benzer şekilde Exeed ET5'in üst donanımlı LiDAR versiyonunda 5.000 yuan (~741 dolar), Xiaomi SU7'nin yeni serisinde ise 4.000 yuan (~593 dolar) fiyat artışı görüldü.

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ABD’li General Motors, yalnızca 2026'da tarifelerin etkisi hariç olmak üzere artan girdi maliyetlerinin şirkete 1,5-2 milyar dolar ek yük getireceğini açıkladı. Şirket, maliyet baskısının yılın ikinci yarısında daha belirgin hale gelmesini bekliyor.

Maliyet artışları, talep baskısı ve fiyat rekabeti aynı anda yaşandığında üreticilerin önünde sınırlı seçenek kalıyor. Şirketler ya kâr marjlarından vazgeçerek artan maliyetleri üstlenecek ya da fiyatları yükselterek yükün bir bölümünü tüketiciye aktaracak.

Asıl risk fiyatların daha da yükselmesi

Mevcut tablo, otomobil sektöründeki maliyet baskısının kısa süreli bir dalgalanmadan ibaret olmayabileceğini gösteriyor. 2021'deki çip krizinden farklı olarak mevcut sıkışıklığın arkasında yalnızca otomotiv sektöründeki arz-talep dengesizliği bulunmuyor. Yapay zeka veri merkezlerinin yıllar süren yatırım döngüsü, bellek ve diğer gelişmiş yarı iletkenlere yönelik talebi uzun süre yüksek tutabilir.

Otomotiv sektörünün çip üreticileriyle kapasite konusunda rekabet etmesi de kolay görünmüyor. Yapay zeka ve veri merkezi şirketlerinin yarı iletken yatırımları yüz milyarlarca dolara ulaşırken otomotiv sektörü bu ölçekte bir satın alma gücüne sahip değil.

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Elektrikli otomobiller için zor sınav: Fiyatlar daha da artabilir

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