Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobiller şarj olurken para kazandıracak: Akıllı şarj dönemi başlıyor

    İrlanda’da başlatılan yeni denemeyle elektrikli otomobillerin şarj zamanı şebekenin ihtiyacına göre değiştirilecek. Sisteme katılan sürücüler, 6 ayda 78 euroya kadar ödeme alabilecek.

    Elektrikli otomobiller şarj olurken para kazandıracak

    Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı her geçen gün artarken bu araçların elektrik şebekelerindeki yükü de aynı şekilde artıyor. Elektrikli araçların şebeke üzerindeki yükünü hafifletmek için İrlanda’da altı aylık EV Flex akıllı şarj uygulamasını devreye alıyor. Programa katılan sürücüler, araçlarını evlerinde sürekli şarja bağlı tutacak ve bu sayede 78 euroya kadar ödeme alabilecek.

    Şarj işlemi şebekeye göre yapılacak

    İrlanda’nın elektrik dağıtım sistemi operatörü ESB Networks ile akıllı şarj teknolojileri şirketi Ohme tarafından yürütülecek EV Flex programı bu ay içinde başlayacak. Bu uygulamada sürücülerden araçlarını yalnızca şarja ihtiyaç duyduklarında bağlamaları yerine evde park ettikleri süre boyunca şarja bağlı tutmaları istenecek.

    Ohme’nin yazılımı, araçların şarj işlemini otomatik olarak daha uygun zamanlara kaydırabilecek. Böylece elektrikli otomobillerin enerji talebi, şebekenin yoğunluğunun daha düşük olduğu veya elektrik sisteminin daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğu dönemlere yönlendirilecek.

    Programa katılan sürücüler, altı aylık deneme süresince gerçekleştirdikleri esnek şarj davranışı karşılığında 78 euroya kadar gelir elde edebilecek. Projenin temel amaçlarından biri, elektrikli araç sahiplerinin maddi teşvik karşılığında şarj alışkanlıklarını değiştirip değiştirmeyeceğini görmek olacak.

    EV Flex kapsamında müşterilerin katılımının, özellikle talebin yoğunlaştığı dönemlerde elektrik sisteminin yönetilmesine ve maliyetlerle karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağı araştırılacak.

    Proje aynı zamanda elektrikli araç kullanıcılarının akıllı şarja nasıl tepki verdiğini ve finansal teşvik sunulduğunda araçlarını şarja bağlama davranışlarını değiştirip değiştirmediklerini inceleyecek.

    Akıllı şarj giderek yaygınlaşıyor

    Elektrikli otomobiller şarj olurken para kazandıracak Tam Boyutta Gör

    Ohme, bu alanda daha önce İngiltere'deki CrowdFlex ev enerji esnekliği denemesine de katılmıştı. Şirket, denemeler sırasında her bir programda 20 bine kadar müşteriyi sürece dahil etti. Katılımcılara toplam 750 bin sterlin ödeme yapılırken, elektrik tüketiminin zamanlaması değiştirilerek yaklaşık 150 MW elektriksel esneklik sağlandı.

    Halihazırda Birleşik Krallık’ta bu uygulamaya devam ediliyor. Ülkede yasalar gereği Haziran 2022'den beri satılan tüm yeni ev şarj cihazlarının "akıllı şarj" özelliğine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu uygulama ile kullanıcılara aylık fatura indirimleri veya nakit/kredi teşvikler sağlanabiliyor. Benzer uygulamalar Hollanda, Norveç ve Almanya’da da bulunuyor.

    Öte yandan Türkiye'de de elektrikli araç şarj altyapısı ve ev tipi akıllı şarj cihazları (Wallbox) hızla yaygınlaşıyor. Ancak henüz yerel enerji sağlayıcıları tarafından faturaya eklenen bu tarz esnek "akıllı şarj eklenti/indirim paketleri" yaygın bir model haline gelmiş değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kim milyoner olmak ister mülakat soruları 2010 clio tesla long range menzil getir finans davet kodu 1996 öys taban puanları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum