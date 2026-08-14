Elektrikli otomobiller şarj olurken para kazandıracak: Akıllı şarj dönemi başlıyor

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Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı her geçen gün artarken bu araçların elektrik şebekelerindeki yükü de aynı şekilde artıyor. Elektrikli araçların şebeke üzerindeki yükünü hafifletmek için İrlanda’da altı aylık EV Flex akıllı şarj uygulamasını devreye alıyor. Programa katılan sürücüler, araçlarını evlerinde sürekli şarja bağlı tutacak ve bu sayede 78 euroya kadar ödeme alabilecek.

Şarj işlemi şebekeye göre yapılacak

İrlanda’nın elektrik dağıtım sistemi operatörü ESB Networks ile akıllı şarj teknolojileri şirketi Ohme tarafından yürütülecek EV Flex programı bu ay içinde başlayacak. Bu uygulamada sürücülerden araçlarını yalnızca şarja ihtiyaç duyduklarında bağlamaları yerine evde park ettikleri süre boyunca şarja bağlı tutmaları istenecek.

Ohme’nin yazılımı, araçların şarj işlemini otomatik olarak daha uygun zamanlara kaydırabilecek. Böylece elektrikli otomobillerin enerji talebi, şebekenin yoğunluğunun daha düşük olduğu veya elektrik sisteminin daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğu dönemlere yönlendirilecek.

Programa katılan sürücüler, altı aylık deneme süresince gerçekleştirdikleri esnek şarj davranışı karşılığında 78 euroya kadar gelir elde edebilecek. Projenin temel amaçlarından biri, elektrikli araç sahiplerinin maddi teşvik karşılığında şarj alışkanlıklarını değiştirip değiştirmeyeceğini görmek olacak.

EV Flex kapsamında müşterilerin katılımının, özellikle talebin yoğunlaştığı dönemlerde elektrik sisteminin yönetilmesine ve maliyetlerle karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağı araştırılacak.

Proje aynı zamanda elektrikli araç kullanıcılarının akıllı şarja nasıl tepki verdiğini ve finansal teşvik sunulduğunda araçlarını şarja bağlama davranışlarını değiştirip değiştirmediklerini inceleyecek.

Akıllı şarj giderek yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör

Ohme, bu alanda daha önce İngiltere'deki CrowdFlex ev enerji esnekliği denemesine de katılmıştı. Şirket, denemeler sırasında her bir programda 20 bine kadar müşteriyi sürece dahil etti. Katılımcılara toplam 750 bin sterlin ödeme yapılırken, elektrik tüketiminin zamanlaması değiştirilerek yaklaşık 150 MW elektriksel esneklik sağlandı.

Halihazırda Birleşik Krallık’ta bu uygulamaya devam ediliyor. Ülkede yasalar gereği Haziran 2022'den beri satılan tüm yeni ev şarj cihazlarının "akıllı şarj" özelliğine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu uygulama ile kullanıcılara aylık fatura indirimleri veya nakit/kredi teşvikler sağlanabiliyor. Benzer uygulamalar Hollanda, Norveç ve Almanya’da da bulunuyor.

Öte yandan Türkiye'de de elektrikli araç şarj altyapısı ve ev tipi akıllı şarj cihazları (Wallbox) hızla yaygınlaşıyor. Ancak henüz yerel enerji sağlayıcıları tarafından faturaya eklenen bu tarz esnek "akıllı şarj eklenti/indirim paketleri" yaygın bir model haline gelmiş değil.

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Elektrikli otomobiller şarj olurken para kazandıracak

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