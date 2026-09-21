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    Elektrikli otomobilleri 9 dakikada yüzde 97 şarj eden batarya sistemi

    Çinli Sunwoda, elektrikli otomobiller için geliştirdiği 15C LFP batarya ile yüzde 10'dan yüzde 97'ye 9 dakikada şarj vadediyor. Sistem, eksi 20 derecede de hızlı şarj desteği sunuyor.

    Elektrikli otomobilleri 9 dakikada yüzde 97 şarj eden teknoloji Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi Sunwoda, elektrikli otomobillerde şarj sürelerini kısaltmayı hedefleyen yeni 15C akıllı hızlı şarj batarya sistemini tanıttı. Şirketin verilerine göre sistem, bataryayı yüzde 10'dan yüzde 70'e 5 dakikada, yüzde 97'ye ise 9 dakikada çıkarabiliyor. Her 1 dakikalık şarjla yaklaşık 100 kilometre menzil eklenebiliyor.

    Soğuk havada da hızını koruyor

    Şirket, yeni 15C LFP bataryanın soğuk hava koşullarındaki performansına da dikkat çekiyor. Eksi 20 derece sıcaklıkta yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj süresi 15 dakikaya çıkıyor. Batarya sistemi, 700 kilometrenin üzerinde sürüş menzilini destekleyebiliyor.

    Sunwoda'nın oda sıcaklığındaki şarj süreleri, BYD'nin mart ayında tanıttığı ikinci nesil Blade Battery için açıkladığı değerlerle aynı seviyede. Bu durum, Çinli üreticiler arasındaki ultra hızlı şarj rekabetinin teknik açıdan ulaştığı noktayı gösteriyor.

    Sunwoda, yeni sistemin dikkat çeken özelliklerinden birinin oda sıcaklığında yüksek şarj hızına ulaşırken termal yönetimi etkin biçimde gerçekleştirmesi olduğunu belirtiyor.

    10 yıl veya 300 bin kilometre garanti

    Elektrikli otomobilleri 9 dakikada yüzde 97 şarj eden teknoloji Tam Boyutta Gör
    Sunwoda, yeni batarya sisteminin ticari amaçla kullanılmayan araçlarda ultra hızlı şarj seanslarına yönelik bir sınır olmaksızın 10 yıl veya 300 bin kilometrelik garanti gereksinimlerini karşılayabildiğini ifade ediyor.

    Bununla birlikte Sunwoda'nın yeniliği yalnızca şarj hızıyla sınırlı kalmıyor. Sistem, batarya izleme ve olası arızaların önceden tespit edilmesi için çeşitli akıllı bileşenleri bir araya getiriyor.

    Smart Battery Cells 3.0, enerji alanı kontrolcüsü ve yapay zeka destekli bulut kontrol platformu sistemin temel bileşenleri arasında yer alıyor. Şirketin açıklamasına göre platform, 20'den fazla arıza türü için 2 ila 10 gün önceden uyarı sağlayabiliyor. Sunwoda, erken uyarı doğruluk oranının yüzde 99,77 olduğunu belirtiyor.

    10.000 megavatlık şarj istasyonu yolda

    Sunwoda, batarya sistemiyle birlikte yeni bir açık ekosistem platformunu da tanıttı. Sistemde güneş enerjisi üretimi, enerji depolama üniteleri, megavat sınıfı şarj cihazları, yüksek güçlü sıvı soğutmalı şarj terminalleri ve yapay zeka tabanlı bulut kontrol platformu bir araya getiriliyor.

    Sunwoda, 2027 sonuna kadar flash şarj ekosisteminde 10.000 megavatlık şarj istasyonuna ulaşmayı amaçlıyor. Ancak açıklamada istasyonların kurulacağı lokasyonlar, yatırım planları, ilk kullanılacak araç modelleri veya seri üretim takvimi paylaşılmadı.

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    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

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