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Oynat Elektrikli araçların şarj süresini 4 dakikaya düşürecek yeni bir teknoloji geliştirildi. Rice Üniversitesi araştırmacıları, sadece 0,2 saniyede sentetik grafit üreten yeni bir yöntem buldu. Lityum iyonlarının hareketini kolaylaştıran bu malzeme, 1000 şarj döngüsünden sonra bile gücünü koruyor. Ayrıca batarya üretimindeki maliyetleri ve sera gazı emisyonlarını yüzde 80 oranında azaltıyor. Henüz laboratuvar aşamasında olan yöntemin ticari üretime taşınması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki önemli engellerden biri, bataryaların şarj edilmesi için gereken süre. Bu süreyi kısaltmak için çalışmalarını sürdüren Rice Üniversitesi araştırmacıları, lityum iyon bataryalarda kullanılan sentetik grafitin üretiminde yeni bir yöntem geliştirdi. Gerçekleştirilen testlerde dört dakikalık şarjın mümkün olduğunu gösteriyor.

Sentetik grafit 0,2 saniyede üretildi

Günümüzde sentetik grafit üretimi, karbon içeren hammaddelerin çok yüksek sıcaklıklarda uzun süre ısıtılmasını gerektiriyor. Bu süreç hem yüksek enerji tüketimine hem de üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Yeni yöntemde ise petrol rafinasyonunun yan ürünü olan ve görece düşük maliyetli bir malzeme olan petrol koku kullanılıyor.

Araştırmacılar, petrol kokuna az miktarda nikel bileşiği ekledikten sonra karışımı güçlü bir elektrik darbesine maruz bıraktı. Bu işlem sırasında sıcaklık yaklaşık 2.500 dereceye ulaştı. Karbon atomları, nikel parçacıklarının yardımıyla yeniden düzenlenerek yalnızca 0,2 saniyede grafit yapısını oluşturdu.

Nikel burada geçici bir yapı iskelesi görevi görüyor. Karbon atomlarının daha düzenli ve katmanlı bir yapı oluşturmasına yardımcı olan bu işlem, aynı zamanda grafit katmanları arasındaki mesafeyi bir miktar artırıyor. Böylece malzemenin yapısında lityum iyonlarının hareketini kolaylaştıran bir düzen ortaya çıkıyor.

Yeni grafit dört dakikalık şarj hızına ulaştı

Lityum iyon bataryalarda şarj sırasında lityum iyonları, grafit anotun katmanları arasına yerleşiyor. Bu iyonların grafit içerisinde ne kadar hızlı hareket edebildiği, bataryanın şarj hızını doğrudan etkileyen faktörlerden biri. Yeni yöntemde elde edilen grafitin katmanları arasındaki mesafenin genişlemesi, lityum iyonlarının malzeme içerisine daha kolay girmesini sağlıyor.

Laboratuvar ortamında batarya anodu olarak test edilen yeni grafit, geleneksel grafite kıyasla hızlı şarj performansında daha iyi sonuç verdi. Araştırmacılar, malzemenin dört dakikada şarjı tamamlamaya karşılık gelen bir şarj hızına dayanabildiğini bildirdi.

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Hızlı şarj performansının batarya ömrünü olumsuz etkilememesi de araştırmanın dikkat çeken sonuçları arasında. Testlerde yeni grafiti kullanan batarya, 1.000 tam şarj ve deşarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80'ini korudu. Üstelik araştırmacılar, işlem sonrasında malzemede kalan nikelin yüzde 99'undan fazlasını uzaklaştırdıktan sonra da performans avantajının devam ettiğini gözlemledi.

Üretim maliyetleri ve emisyonlar yüzde 80 azalabilir

Elektrikli otomobiller yollara çıktıktan sonra sıfır karbon emisyonu avantajına sahip olsa da bataryaların üretim noktasında durum hiç de böyle değil. Araştırmacıların analizlerine göre bu üretim tekniği, geleneksel sentetik grafit üretimine kıyasla enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını yüzde 80'den fazla azaltabilir. Bunun temel nedeni, grafit üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek sıcaklıklı işlemin çok daha kısa sürede tamamlanması.

Ekonomik analizler de hızlı şarj özelliğine sahip üst segment sentetik grafit üretim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 80'lik bir düşüş potansiyeline işaret ediyor. Böylece yöntem, hem bataryaların performansını artırmayı hem de üretim süreçlerini daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte sonuçlar şimdilik laboratuvar ortamında elde edilmiş durumda. Yöntemin ticari üretime uygun ölçekte uygulanabilmesi ve büyük miktarlarda üretimde aynı malzeme özelliklerinin korunabilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç var. Buna rağmen geliştirilen teknik, elektrikli otomobillerin yanı sıra hızlı şarj gerektiren diğer batarya uygulamaları açısından da önemli bir potansiyel taşıyor.

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Elektrikli otomobilleri sadece 4 dakikada şarj edecek teknoloji

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