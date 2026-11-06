Elektrikli otomobillerin gerçek menzilleri test edildi: İşte zirvedeki model

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Oynat Elektrikli otomobillerin gerçek menzilleri Bağımsız ECOBEST Challenge testleriyle yeniden ölçüldü. Gerçek trafik koşullarında yapılan testlerde hiçbir model resmi WLTP değerine ulaşamadı. Kia EV2, yüzde 95'e yakın oranla kataloğuna en çok yaklaşan araç olurken; BMW iX3 ise 640 kilometrelik mesafeyle gerçek kullanımda en uzun menzili sunan model olarak öne çıktı. Test sonuçları, sürücülerin fabrika verilerinden daha düşük menzillere hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Elektrikli otomobillerin kataloglarda açıklanan menzil değerleri ile gerçek kullanım koşullarındaki menzilleri çoğu zaman birbirini tutmuyor. Otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu bağımsız uluslararası kuruluş AUTOBEST tarafından düzenlenen ECOBEST Challenge 2026, bu farkı ortaya koymak amacıyla 15 farklı üreticinin elektrikli otomobilini gerçek trafik koşullarında test etti. İtalya'nın Vairano kentinde Eylül 2026 sonunda gerçekleştirilen testlerde otomobiller aynı koşullarda kullanılarak değerlendirildi.

Sertifikalı test metodolojisi kapsamında araçların gerçek menzilleri ölçülerek resmi WLTP değerleriyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, test edilen 15 otomobilin hiçbirinin üreticiler tarafından açıklanan WLTP menziline ulaşamadığını gösterdi. WLTP menziline en fazla yaklaşan otomobil ise Kia EV2 oldu. Diğer modellerin çok büyük kısmı resmi verilerin yüzde 80-90'ı arasında kaldı.

WLTP menziline en çok yaklaşan otomobil Kia EV2 oldu

Testin menzil sonuçlarını ortaya koyan EcoC 1 endeksi, otomobillerin gerçek trafik koşullarında ulaştığı menzilin resmi WLTP menziline oranını gösteriyor. Listenin zirvesinde yüzde 94,98 ile Kia EV2 yer aldı. WLTP kapsamında 418 km menzil sunan otomobil, gerçek kullanım testinde 397 km yol katetti.

İkinci sıradaki Audi Q4 e-tron ise 511 km olarak açıklanan WLTP menziline karşılık 473 km gerçek menzile ulaştı. Böylece model, yüzde 92,56'lık sonuç elde etti.

Tesla Model Y, yüzde 88,76 ile üçüncü sırada yer aldı. 525 km resmi menzile sahip otomobil, test sırasında 466 km yol alabildi.

Gerçek menzilde en yüksek değer BMW iX3'ün

WLTP menziline yaklaşma oranı ile gerçek kullanımda kat edilen toplam mesafe elbette birbirinden farklı. Örneğin Kia EV2, resmi menziline en fazla yaklaşan otomobil olsa da testte en uzun mesafeyi kat eden model değildi.

Gerçek menzil sıralamasında 640 km ile BMW iX3 ilk sırada yer aldı. Otomobilin açıklanan WLTP menzili 737 km olduğundan gerçek kullanım sonucu resmi değerin yüzde 86,84'üne karşılık geldi.

Mercedes-Benz CLA 250+ ise 772 km ile testteki en yüksek resmi WLTP menziline sahip otomobil olmasına rağmen gerçek kullanımda 613 km yol alabildi. Bu sonuç yüzde 79,40'lık menzil oranına karşılık geliyor.

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Volvo EX60, 614 km resmi menziline karşılık 488 km gerçek menzil sunarken Xpeng P7+ 530 km WLTP menziline rağmen 419 km'de kaldı.

ECOBEST Challenge 2026 sonuçları, geçen yılki testlere kıyasla bazı iyileşmelere de işaret ediyor. AUTOBEST'e göre 2025 yılında en düşük EcoC 1 değeri yüzde 77,5 iken bu yıl yüzde 79,06 olarak ölçüldü. 2024 yılında ise en düşük sonuç yüzde 73 seviyesindeydi. Bununla birlikte 2025 testlerinde Leapmotor T03, 265 km WLTP menziline karşılık 290 km gerçek menzil sunarak resmi değerini aşmıştı. 2026 testlerinde ise hiçbir otomobil WLTP menzilinin üzerine çıkamadı.

ECOBEST Challenge 2026 gerçek menzil test sonuçları Sıra Model WLTP Menzili Gerçek Menzil WLTP'ye Oranı 1 Kia EV2 418 km 397 km %94,98 2 Audi Q4 e-tron 511 km 473 km %92,56 3 Tesla Model Y 525 km 466 km %88,76 4 Renault Twingo 261 km 229 km %87,74 5 Citroën ë-C5 Aircross 498 km 436 km %87,55 6 BMW iX3 737 km 640 km %86,84 7 Peugeot e-5008 487 km 422 km %86,65 8 Zeekr 7GT 558 km 477 km %85,48 9 BYD Atto 2 312 km 262 km %83,97 10 Leapmotor B10 434 km 357 km %82,26 11 Opel Grandland 521 km 425 km %81,57 12 Volvo EX60 614 km 488 km %79,48 13 Mercedes-Benz CLA 772 km 613 km %79,40 14 Mazda 6e 479 km 380 km %79,33 15 Xpeng P7+ 530 km 419 km %79,06

Batarya sıfır gösterdikten sonra elektrikli otomobillerin ek menzili Model Ek menzil Leapmotor B10 32 km Tesla Model Y 31 km BMW iX3 26 km Volvo EX60 21 km Mazda 6e 19 km Kia EV2 18 km Peugeot e-5008 16 km Renault Twingo 15 km Zeekr 7GT 14 km Opel Grandland 13 km Mercedes-Benz CLA 12 km Citroën ë-C5 Aircross 12 km Audi Q4 e-tron 7 km BYD Atto 2 5 km Xpeng P7+ 1 km

400 kW DC şarj ile en hızlı 100 km menzil kazanan modeller Model Şarj süresi Volvo EX60 4 dakika BMW iX3 4 dakika Xpeng P7+ 4 dakika Zeekr 7GT 4 dakika Mercedes-Benz CLA 5 dakika Tesla Model Y 6 dakika Mazda 6e 9 dakika Audi Q4 e-tron 10 dakika Kia EV2 12 dakika Leapmotor B10 12 dakika Citroën ë-C5 Aircross 14 dakika Peugeot e-5008 15 dakika Opel Grandland 15 dakika BYD Atto 2 20 dakika Renault Twingo 22 dakika

Elektrikli otomobillerin gerçek enerji verimliliği Model Verimlilik Renault Twingo 8,33 km/kWh Tesla Model Y 7,77 km/kWh Mercedes-Benz CLA 7,21 km/kWh Kia EV2 6,84 km/kWh Audi Q4 e-tron 6,14 km/kWh BMW iX3 6,14 km/kWh Citroën ë-C5 Aircross 5,92 km/kWh BYD Atto 2 5,81 km/kWh Peugeot e-5008 5,78 km/kWh Opel Grandland 5,77 km/kWh Xpeng P7+ 5,74 km/kWh Mazda 6e 5,59 km/kWh Leapmotor B10 5,49 km/kWh Volvo EX60 5,30 km/kWh Zeekr 7GT 4,92 km/kWh

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Elektrikli otomobillerin gerçek menzilleri test edildi

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