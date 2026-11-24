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Oynat Çinli Gaotu Innovation, elektrikli otomobiller için tavan tipi katlanabilir güneş paneli duyurdu. Şebekeden bağımsız çalışan sistem, 1600 watt gücündeki panelleri ve bataryasıyla araçlara günde 80 kilometreye kadar menzil sunuyor. Saatte 160 kilometre rüzgara dayanıklı olan aerodinamik tasarım, elektrik kesintilerinde anında yedek güç kaynağı olarak da devreye giriyor. Özellikle şarj istasyonu olmayan kırsal bölgeler için geliştirilen sistemin fiyatı henüz belli değil. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çin merkezli Gaotu Innovation, özellikle Avustralya'nın kırsal bölgelerinde ve şehirlerden uzak noktalarda elektrikli otomobillerin şarj edilmesini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir sistem geliştirdi. Aracın tavanına monte edilebilen katlanabilir güneş panelleri ve 2,5 kWh bataryadan oluşan sistem, elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan otomobillere enerji sağlayabiliyor.

Günlük 80 km bedava menzil

GT-EV16-PB-FD adı verilen sistem, açılabilir güneş paneli dizisiyle 1.600 W maksimum güneş enerjisi girişi sunuyor. Üretilen enerji, entegre 2,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryada depolanıyor. Şirketin açıklamasına göre sistem, uygun koşullarda günde 80 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayabilecek enerji üretebiliyor.

Gaotu Innovation, çözümün özellikle halka açık şarj istasyonlarının bulunmadığı uzak bölgeler seyahat eden veya kamp yapan elektrikli otomobil sahiplerine yönelik geliştirildiğini belirtiyor. Araç tavanına yerleştirilen paneller, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürerek şebekeden bağımsız şarj imkanı sunuyor.

160 km/sa rüzgara dayanıklı tasarım

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Araç tavanına montaj için tasarlanan katlanabilir güneş paneli dizisi, IP68 koruma sınıfına sahip bir muhafaza içerisinde yer alıyor. Aerodinamik tasarımın ise saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgar hızlarına dayanabilecek şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

Güneş paneli dizisinin tamamen açıldığında kapladığı alan, kaynakta verilen ölçülerin milimetre cinsinden olduğu varsayılırsa yaklaşık 7,74 metrekare oluyor. Sistem, -20°C ile +55°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Panellerin hücre verimliliği ise yüzde 25.

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Gaotu Innovation, ürünün uzun vadeli performansına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre ilk yılın sonunda güç kaybı yaklaşık yüzde 1 seviyesinde kalırken sonraki yıllarda yıllık güç kaybının en fazla yüzde 0,4 olması bekleniyor. Ürün ayrıca beş yıllık işçilik garantisi ve iki yıllık güç performansı garantisiyle sunuluyor.

UPS olarak da kullanılabiliyor

GT-EV16-PB-FD yalnızca elektrikli otomobilleri şarj etmekle sınırlı değil. Sistem, şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda çevrimdışı kesintisiz güç kaynağı (UPS) olarak da çalışabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre şebeke elektriği kesildiğinde 10 milisaniye içerisinde yedek güç kaynağına geçiş yapılarak elektrik çıkışının devam etmesi sağlanıyor.

Gaotu Innovation, Avustralya pazarında yerel distribütörlere komple sistem tedarik etmenin yanı sıra iş ortakları için OEM ve ODM kapsamında özelleştirme seçenekleri de sunuyor. Şirket, ürünün fiyatı ve satışa sunulacağı diğer pazarlar hakkında ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

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