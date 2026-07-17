Elektrikli Polo'nun uygun fiyatlı versiyonu satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Trend donanım seviyesiyle 24.995 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunulan araç, markanın elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonunu temsil ediyor.
Şarj ve menzil değerleri
Yeni ID. Polo'nun 37 kWh net kapasiteye sahip bataryası, WLTP standartlarına göre 334 kilometreye kadar menzil sunuyor. Gelişmiş hızlı şarj yetenekleriyle donatılan araç, 90 kW DC şarj istasyonlarında sadece 23 dakika içerisinde %10'dan %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Trend, Life ve Style donanım paketleriyle tercih edilebilen otomobilde, 116 beygir (85 kW) ve 135 beygir (99 kW) güç üreten motor seçenekleri mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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