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    Elektrikli Polo'nun uygun fiyatlı versiyonu satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Volkswagen, şehir içi ve günlük kullanım için ideal olan elektrikli ID. Polo'nun 37 kWh bataryalı versiyonunu Almanya'da siparişe açtığını duyurdu. İşte otomobilin detayları.

    Elektrikli Polo'nun uygun fiyatlı versiyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrikli araç stratejisinin önemli bir parçası olan yeni ID. Polo modelinin 37 kWh bataryalı versiyonu için ön satış sürecini resmen başlattı. Bütçe dostu olan bu yeni versyion, şehir içi kullanım ve günlük rotalar için optimize edilmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Trend donanım seviyesiyle 24.995 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunulan araç, markanın elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonunu temsil ediyor.

    Elektrikli Polo'nun uygun fiyatlı versiyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Şarj ve menzil değerleri

    Yeni ID. Polo'nun 37 kWh net kapasiteye sahip bataryası, WLTP standartlarına göre 334 kilometreye kadar menzil sunuyor. Gelişmiş hızlı şarj yetenekleriyle donatılan araç, 90 kW DC şarj istasyonlarında sadece 23 dakika içerisinde %10'dan %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Trend, Life ve Style donanım paketleriyle tercih edilebilen otomobilde, 116 beygir (85 kW) ve 135 beygir (99 kW) güç üreten motor seçenekleri mevcut.

    Elektrikli Polo'nun uygun fiyatlı versiyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Aracın iç mekanında ise 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunularak konfor ve teknoloji bir araya getiriliyor. Henüz yeni piyasaya sürülmesine rağmen ID. Polo, "Elektrikli Şehir Otomobili Ailesi" kapsamında şimdiden 25.000 adet sipariş alarak büyük bir ilgi topladı.
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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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