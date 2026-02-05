Elektrikli Porsche Cayenne'in üretimine başlandı: Şimdiye kadarki en güçlü Porsche!

Aynı tesiste yıllardır Cayenne’in benzinli ve hibrit versiyonlarıyla birlikte Audi ve Volkswagen’in benzer SUV modelleri de üretiliyor. Porsche’ye göre bu esnek üretim hattı, şirketin talepteki değişimlere hızlı yanıt vermesini sağlıyor. Yani aynı çatı altında içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli araçların üretilebilmesi, belirsiz piyasa koşullarında stratejik bir avantaj olarak görülüyor.
Bu esnekliğin en kritik noktalarından biri ise batarya üretim süreci. Porsche, Taycan ve Macan Electric’te batarya paketlerinin montajını tedarikçi Dräxlmaier’e bırakmıştı. Cayenne Electric ile birlikte ise bu süreci büyük ölçüde şirket içine taşıdı. Horná Streda’da kurulan “Porsche Smart Battery Shop” tesisinde, LG Energy Solution tarafından sağlanan pouch tipi hücrelerle batarya modülleri hazırlanıyor. Modüller daha sonra Webasto’ya gönderiliyor ve burada güç elektroniği ile birlikte batarya çerçevesine entegre edilerek nihai montaj için fabrikaya ulaştırılıyor.
Cayenne Electric’in bataryası teknik açıdan da dikkat çekici. Macan Electric’te geleneksel modül yapısı korunurken, Cayenne’de batarya gövdenin yapısal bir parçası olarak tasarlanmış. 113 kWh brüt (108 kWh net) kapasiteye sahip batarya, WLTP ölçümlerine göre 600 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.
Porsche Cayenne Electric neler sunuyor?
Elektrikli Cayenne, mevcut Cayenne'nin elektrikli bir versiyonu değil. Yeni model, Macan Electric'te kullanılan PPE mimarisinin tamamen farklı bir versiyonu olan platformda çalışıyor.
Yüksek şarj hızı sayesinde Cayenne Electric, %10’dan %80’e sadece 16 dakikada şarj olabiliyor. Porsche’nin açıklamasına göre, uyumlu şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla araca 320 km menzil eklemek mümkün. Bu değerlere ulaşmak için şarj cihazının en az 850 volt ve 520 amper sağlaması gerekiyor.
Giriş seviyesi Cayenne Electric normal kullanımda 402 hp (300 kW) güç üretiyor. Launch Control etkinleştirildiğinde bu değer 435 hp’ye (325 kW) çıkıyor. Maksimum tork 835 Nm ve bu sayede SUV 0–100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlayıp 230 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Aracın WLTP menzili ise 642 km.
Turbo Electric versiyonunda ise çift motorlu sistem Launch Control devredeyken 1.140 hp güç ve 1500 Nm tork üretebiliyor. Bu sayede dev SUV, 0–100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede gerçekleştirebiliyor ve 260 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Normal kullanımda güç 845 hp (630 kW) seviyesinde tutuluyor, fakat 10 saniyeliğine devreye giren Push-to-Pass fonksiyonu ekstra 174 hp (130 kW) daha ekleyebiliyor.
Her iki versiyonda da arka aks yönlendirme opsiyonel olarak alınabiliyor. Turbo modelinde ayrıca karbon seramik frenler ve Porsche’nin her köşeyi ayrı ayrı kontrol edebilen Active Ride sistemi tercih edilebiliyor.
Cayenne Electric, 3.500 kg’a kadar çekme kapasitesi sunuyor. Bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1.588 litre, normal konumda ise 781 litre. Buna ek olarak 90 litrelik küçük bir ön bagaj da bulunuyor.
Porsche Cayenne Electric'in baz modeli Almanya’da 105.200 euro, Turbo modeli ise 165.500 euro fiyattan satışa sunuluyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: