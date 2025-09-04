Elektrikli Porsche Cayenne, kablosuz şarj özelliğiyle geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Porsche, elektrikli Cayenne modelinde kablosuz şarj özelliği sunacağını açıkladı. “Porsche Wireless Charger (PWC)” adı verilen sistem, üretici destekli ilk endüktif şarj çözümü olarak tanıtıldı. 11 kW’a kadar şarj gücü sunan pad, -40 ila 50 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Yaprak veya kar gibi kalıntılardan etkilenmiyor ve yaklaşık yüzde 90 verimlilikle çalışıyor.

Alman markaya göre, sistemin kullanımı oldukça pratik. Araç platformun üzerine yaklaşırken dijital ekrana önden kamera görüntüsüyle birlikte kılavuz çizgiler yansıtılıyor. Sürücü bu çizgiler yardımıyla aracı doğru şekilde konumlandırıyor. Ardından Cayenne’in havalı süspansiyonu gövdeyi birkaç santimetre alçaltıyor ve manyetik alan devreye girerek bataryaya enerji aktarımı başlıyor.

60 mm yüksekliğe ve 50 kg ağırlığa sahip şarj platformu, tamamen bağımsız şekilde çalışıyor ve duvar tipi şarj ünitesi gerektirmiyor.

Tam Boyutta Gör Kablosuz şarj sistemi, ilk olarak Avrupa'da opsiyon olarak sunulacak. Bu sisteme sahip modeller, ön koruma kaplamasının arkasına monte edilen 15 kg’lık su soğutmalı alıcı ünitesine uygun tesisatla gelecek. Araca entegre bu sistemin fiyatı İngiltere için 2 bin sterlin olarak açıklandı. Şarj platformu için ise 3 bin sterlin ek ücret gerekiyor.

Performans kaybı yok: Geri dönüştürülmüş araç bataryası tanıtıldı 6 sa. önce eklendi

Güvenlik özellikleri de sisteme entegre edilmiş durumda. Örneğin, platformun yaydığı ısıya komşunun kedisi yaklaştığında yabancı cisim algılama sistemi manyetik alanı otomatik olarak kapatıyor. Hayvan uzaklaştığında şarj işlemi yeniden başlıyor.

PWC ayrıca LTE ve kablosuz LAN modülleriyle donatılmış. “My Porsche” uygulaması üzerinden şarj başlatılıp durdurulabiliyor, düşük tarife saatlerine göre zamanlama yapılabiliyor ve ön ısıtma gibi özellikler kullanılabiliyor.

Kablosuz şarj elbette yeni Cayenne'i şarj etmek için tek seçenek değil. Model, yaklaşık 400 kW kablolu şarj gücü ve en üst seviye Turbo versiyonunda yaklaşık 1000 beygirlik güç ile piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Porsche Cayenne, kablosuz şarj özelliğiyle geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: