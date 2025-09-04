Elektrikli Porsche Cayenne, kablosuz şarj özelliğiyle geliyor

Alman markaya göre, sistemin kullanımı oldukça pratik. Araç platformun üzerine yaklaşırken dijital ekrana önden kamera görüntüsüyle birlikte kılavuz çizgiler yansıtılıyor. Sürücü bu çizgiler yardımıyla aracı doğru şekilde konumlandırıyor. Ardından Cayenne’in havalı süspansiyonu gövdeyi birkaç santimetre alçaltıyor ve manyetik alan devreye girerek bataryaya enerji aktarımı başlıyor.
60 mm yüksekliğe ve 50 kg ağırlığa sahip şarj platformu, tamamen bağımsız şekilde çalışıyor ve duvar tipi şarj ünitesi gerektirmiyor.
Güvenlik özellikleri de sisteme entegre edilmiş durumda. Örneğin, platformun yaydığı ısıya komşunun kedisi yaklaştığında yabancı cisim algılama sistemi manyetik alanı otomatik olarak kapatıyor. Hayvan uzaklaştığında şarj işlemi yeniden başlıyor.
PWC ayrıca LTE ve kablosuz LAN modülleriyle donatılmış. “My Porsche” uygulaması üzerinden şarj başlatılıp durdurulabiliyor, düşük tarife saatlerine göre zamanlama yapılabiliyor ve ön ısıtma gibi özellikler kullanılabiliyor.
Kablosuz şarj elbette yeni Cayenne'i şarj etmek için tek seçenek değil. Model, yaklaşık 400 kW kablolu şarj gücü ve en üst seviye Turbo versiyonunda yaklaşık 1000 beygirlik güç ile piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: