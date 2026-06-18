Porsche, Taycan'a 8 ileri sanal vites ekledi: Elektrikli sürüş deneyimi değişiyor

Porsche, Taycan model ailesi için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Yeniliklerin başında, elektrikli otomobile içten yanmalı araç hissi kazandırmayı amaçlayan E-Shift adlı sanal vites sistemi geliyor.
8 ileri şanzımanı taklit ediyor
Porsche, sistemin motor freni etkisi ve vites geçişlerinde hissedilen sarsıntılar sunarak sürüş deneyimini daha etkileyici hale getirdiğini belirtiyor. Her Taycan versiyonu için farklı ses ve vites karakteristikleri de geliştirilmiş durumda.
Bu teknoloji ilk kez Hyundai'nin yüksek performanslı elektrikli modeli Ioniq 5 N'de kullanılmış ve sürüş keyfine yaptığı katkıyla büyük beğeni toplamıştı. Porsche GT departmanı yöneticisi Andreas Preuninger da daha önce yaptığı açıklamada Hyundai'nin sanal vites sisteminden etkilendiğini ifade etmişti.
Yeni lastikler ve bilgi-eğlence sistemi
Porsche ayrıca Taycan'ın bilgi-eğlence sistemini de yeniledi. Yeni nesil sistem, markanın elektrikli Macan ve Cayenne modellerinde kullanılan altyapıyı temel alıyor. Önceki sisteme göre beş kat daha yüksek işlem gücü sunan yeni donanımın daha hızlı tepkiler ve geliştirilmiş grafikler sağladığı belirtiliyor.
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çok güzel