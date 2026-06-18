Porsche, Taycan'a 8 ileri sanal vites ekledi: Elektrikli sürüş deneyimi değişiyor

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Porsche, Taycan model ailesi için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Yeniliklerin başında, elektrikli otomobile içten yanmalı araç hissi kazandırmayı amaçlayan E-Shift adlı sanal vites sistemi geliyor.

8 ileri şanzımanı taklit ediyor

Tam Boyutta Gör E-Shift, sekiz ileri sıralı bir şanzımanı taklit ediyor. Sistem aktif edildiğinde dijital gösterge panelinde devir saati görüntülenirken, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla sanal vites değişimleri yapılabiliyor.

Porsche, sistemin motor freni etkisi ve vites geçişlerinde hissedilen sarsıntılar sunarak sürüş deneyimini daha etkileyici hale getirdiğini belirtiyor. Her Taycan versiyonu için farklı ses ve vites karakteristikleri de geliştirilmiş durumda.

Bu teknoloji ilk kez Hyundai'nin yüksek performanslı elektrikli modeli Ioniq 5 N'de kullanılmış ve sürüş keyfine yaptığı katkıyla büyük beğeni toplamıştı. Porsche GT departmanı yöneticisi Andreas Preuninger da daha önce yaptığı açıklamada Hyundai'nin sanal vites sisteminden etkilendiğini ifade etmişti.

Yeni lastikler ve bilgi-eğlence sistemi

Tam Boyutta Gör Güncellemeyle birlikte arkadan itişli giriş seviyesi Taycan için düşük yuvarlanma direncine sahip yeni lastikler de sunuluyor. Bu sayede sedan versiyonun WLTP menzili yaklaşık 698 km, Sport Turismo versiyonunun menzili ise yaklaşık 669 km'ye yükseliyor.

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Porsche ayrıca Taycan'ın bilgi-eğlence sistemini de yeniledi. Yeni nesil sistem, markanın elektrikli Macan ve Cayenne modellerinde kullanılan altyapıyı temel alıyor. Önceki sisteme göre beş kat daha yüksek işlem gücü sunan yeni donanımın daha hızlı tepkiler ve geliştirilmiş grafikler sağladığı belirtiliyor.

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Elektrikli Porsche Taycan'a sanal vites geldi

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