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    Land Rover ezber bozdu: SUV duvarlarını yıkan yeni Range Rover GT geliyor

    Land Rover, aileye 5. üye olarak katılan yeni Range Rover GT'yi sergiledi. SUV kalıplarından sıyrılıp alçak dikey formuyla dikkat çeken elektrikli GT, markanın en otomobilimsi modeli olmaya aday.

    Elektrikli Range Rover GT tanıtıldı: İşte tüm detayları! Tam Boyutta Gör
    İngiliz lüks otomobil üreticisi Land Rover, onlarca yıldır sürdürdüğü ikonik SUV geleneğini kıracak radikal bir adımla karşımızda. Aileye beşinci üye olarak katılan yeni Range Rover GT, yüksek SUV duruşu yerine yere daha yakın ve adeta station wagon/fastback çizgilerine sahip alçak tasarımıyla markanın alışılmış sınırlarını baştan çiziyor.

    Düşünülenin aksine Velar'ın yerini almayacak olan yeni model, Velar’dan daha büyük ve Range Rover Sport’a yakın boyutlarıyla bağımsız bir lüks Gran Turismo (GT) olarak konumlandırılıyor.

    Yepyeni EMA platformu: Önce elektrikli, sonra hibrit

    Elektrikli Range Rover GT tanıtıldı: İşte tüm detayları! Tam Boyutta Gör
    Range Rover GT, markanın mevcut hiçbir modeliyle doğrudan akraba değil. Model, Land Rover’ın yeni nesil EMA (Electric Modular Architecture) platformu üzerine inşa ediliyor.

    İlk olarak tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle yollara çıkacak olan araç, ilerleyen dönemlerde hibrit motor seçeneklerine de kavuşacak. Alışılmışın dışındaki binek otomobil karakteri sebebiyle geleneksel Range Rover’lar kadar sert arazi performansı sunması beklenmese de asfalt üzerinde üst düzey sürüş dinamiği vadediyor.

    Kabinde "ekran çılgınlığına" son

    Çerçevesiz kapılarıyla sürücüyü karşılayan GT, iç mekanda rakiplerinden oldukça farklı bir felsefe benimsiyor. Otomotiv dünyasında son dönemde popülerleşen devasa ekran duvarları veya yolcu ekranları bu modelde yer almıyor. Sadeleştirilmiş tasarım anlayışı sayesinde kabinde gereksiz dijital kalabalıktan kaçınılmış.

    • Sürücü Odaklı Düzen: Direksiyonun arkasında geleneksel kollar korunurken, direksiyon üzerindeki küçük gösterge paneli ve renkli Head-up Display sürüş verilerini doğrudan sürücünün görüş hizasına taşıyor.
    • Klima Kontrolleri: Fiziksel tuşlar minimuma indirilmiş durumda; klima ayarları ise merkeze yerleştirilen dokunmatik ekrana entegre edilmiş.
    • Geniş Arka Alan ve 2+2 Düzeni: Lansman görsellerinde kabin 4 koltuklu (2+2) lüks bir oturma düzeniyle sergileniyor. Arka koltuklar arasında kablosuz şarj üniteleri, bardaklıklar ve klima/medya ayarları için özel bir dokunmatik ekran yer alıyor. Aile kullanımı için 3 kişilik standart arka koltuk opsiyonu da sunulacak.
    Elektrikli Range Rover GT tanıtıldı: İşte tüm detayları! Tam Boyutta Gör
    Land Rover, akustik yalıtım ve malzeme kalitesiyle yeni GT’nin kabinini "tüm zamanların en sessiz Range Rover’ı" olarak tanımlıyor.

    Menzil verileri nasıl?

    Modelin resmi teknik detayları henüz tamamen açıklanmamış olsa da sızan prototip görsellerindeki dijital gösterge paneli dikkat çekici bir veri sunuyor. Göstergede %80 batarya doluluğu ile yaklaşık 463 km menzil kaldığı görülüyor. Bu değer bataryanın tamamında yaklaşık 580 km civarında bir menzile işaret etse de nihai veriler için resmi tanıtımı beklemekte fayda var.

    İngiltere’deki Halewood tesislerinde üretilecek olan Range Rover GT hakkında tüm teknik ve fiyat detaylarının önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

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