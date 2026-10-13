Elektrikli scooter düzenlemesi: Yeni cezalar belli oldu

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Tam Boyutta Gör BinBin ve Martı gibi elektrikli scooter işletmecilerine yönelik idari para cezaları artırıldı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre 170 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan işletmelerin hız limiti kuralı, bir bölgede bulunabilecek maksimum scooter sayısı, yasaklı bölge ve lisans bulundurma gibi çeşitli yükümlülükleri bulunuyor. Bu kurallara uymayan işletmelere uygulanacak cezalar belli oldu. Bireysel scooter sahipleri ise bu cezalardan etkilenmeyecek. Cezalar her bir scooter için ayrı ceza olarak uygulanacak. Birden fazla ihlalin aynı anda gerçekleştirilmesi durumunda her bir ihlal için ayrı para cezası kesilecek.

Elektrikli scooter sayısını aşanlara kademeli ceza

Elektrikli scooter firmalarının bir bölgede bulundurabileceği scooter sayısına yönelik olarak ilgili il ve bölgeler için çeşitli sınırlar belirlendi. Belirlenen scooter sayısını aşan ihlallere ihlal başına artan miktarda ceza uygulanacak. Üçüncü tekrarın ardından yetki belgesi durdurulacak.

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İşletmelerin, ilgili bölgede izin verilen toplam scooter sayısının yüzde 70'inden az ve yüzde 130'undan fazla scooter bulundurması yasaklandı. Kasım-Şubat kış ayları döneminde alt sınır yüzde 40 olarak uygulanacak.

İlk ihlalde 8 bin 687 TL,

İkinci ihlalde 86 bin 900 TL

Üçüncü ihlalde 170 bin TL idari para cezası ve yetki belgesinin 6 ay durdurulması cezası uygulanacak.

Çağrı merkezi ve mobil uygulama şartı

Elektrikli scooter işletmecilerinin kullanıcılarına haftanın 7 günü, günün 24 saati ulaşabilecekleri bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören mobil uygulama sunması gerekiyor. Bu yükümlülüğe aykırı davranan işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası kesilecek.

Yetki ve izin belgesi olmadan elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan firmalara 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.

İşletmelerin internet sitelerinde veya mobil uygulamalarında şirket unvanı ve iletişim bilgileri, hizmet verilen bölgeler ve kiralama ücretleri açıkça belirtilmesi gerekiyor. Scooterların konumu, sayısı, şarj seviyesi, tahmini menzili ve anlık ücret bilgisi de kullanıcıların erişimine sunulmalı. Sürüşe veya park etmeye izin verilmeyen alanların uygulamalarda gösterilmesi de zorunlu.

Yönetmelikteki diğer yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ise ihlalin türüne göre 8 bin 687 TL ceza verilebilecek. Bu yükümlülükler arasında kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, scooterların doğru park edilmesi, hız ve yasaklı bölge kurallarına uyulması, araçların gerekli aydınlatma ve reflektör donanımlarını taşıması ve ilgili verilerin yetkili sistemlere zamanında aktarılması yer alıyor.

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Elektrikli scooter düzenlemesi: Yeni cezalar belli oldu

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