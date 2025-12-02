Elektrikli scooterlara yeni düzenleme: Coğrafi çitleme ve yerli üretim şartı geliyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile elektrikli scooter yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Elektrikli scooterların izin verilmeyen bölgelerde sürüşünün engellenmesi, konum bilgilerinin resmi kurumlara anlık olarak iletilmesi, kaza ve düşmelerin tespit edilmesi gibi çeşitli yenilikler geliyor.

Yasak bölgelerde hız 6 km/h'ye düşecek

Düzenleme ile “coğrafi çitleme” (geofencing) teknolojisi hayata geçiriliyor. Elektrikli scooter’ın girmesinin yasak olduğu bölgeler “coğrafi çitleme” teknolojisiyle yazılımsal olarak sınırlandırılacak. Bu bölgeye yaklaşan sürücüler mobil uygulamadan ve direksiyondaki ikaz sistemi ile uyarılacak. Sürücü yasaklı bölgeye girdiğinde, scooter hızı geri dönebilmesine imkan verecek şekilde 6 km/saat’e indirilecek. Kullanıcılar nerelerde sürüş yapamayacağı ve nerelere park edemeyeceğini mobil uygulamadaki haritada açıkça görecek.

Anlık konum bildirimi zorunlu olacak

Paylaşımlı scooter firmaları, scooterların konumlarını 3 dakikalık periyotlarla U-Net ağına aktaracak. U-Net ağına aktarılan canlı bilgilere belediyeler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı erişebilecek. Ayrıca U-Net ağına aylık periyotlarla kaza ve şikayet bilgileri de iletilecek.

Devrilme ve kaza tespiti

Sürüş esnasında devrilme ve kaza algılandığında kiralayan firma tarafından sürücü ile cep telefonu üzerinden irtibata geçilecek. Acil durum olduğu tespit edildiğinde olay bölgesine ilk yardım ekipleri gönderilecek.

Mobil uygulamalara yeni özellikler geliyor

Scooter kiralama şirketlerinin mobil uygulamalarına da yeni özellikler getiriliyor. Hizmete sunulan scooterların şarj seviyesi kiralamadan önce yüzdelik olarak ve gidebileceği tahmini menzil miktarı kullanıcıya gösterilecek. Sürüş esnasında anlık ücret bilgisi haritanın altında açıkça gösterilecek. Sürüşle birlikte otomobillere kıyasla ne kadar karbon tasarrufu sağlandığı bilgisi hesaplanarak sürücüye gösterilecek. Üyelik veya ilk kullanım öncesinde, kask koruyucu ekipman ve güvenlik yükümlülüklerine ilişkin video, animasyon ve yazılı olarak bilgilendirme yapılacak.

Scooter kiralama şirketleri kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet verebilecek çağrı merkezi veya mobil müşteri temsilcisi bulundurmak zorunda olacak. Kullanıcıların şikayet ve sorunları en kısa sürede sonuçlandırılacak.

Filonun yüzde 30'u yerli üretim olacak

Filolardaki scooterların en az yüzde 30’u yerli üretim olacak. Bu madde 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

